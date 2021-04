Monday, 12 April 2021, 13:17 HKT/SGT Share: 都市麗人轉型計劃見成效 2020下半年扭虧為盈

香港, 2021年4月12日 - (亞太商訊) - 受疫情影響,各地零售行業均面臨重大挑戰,不少服裝零售商無法繼續經營。據產業研究院資料顯示,2020全年內地服裝行業營業收入同比下降11.3%。有企業積極應對,透過實施轉型計劃而成功發展出新局面,例如早前公佈業績的都市麗人(02298),在去年推出新產品、調整銷售及分銷管道和提升供應鏈的效率、推動線上線下行銷和加強與不同的電商平台合作的多項措施下,令全年營收超過30億元 (人民幣‧下同),下半年更逆勢增長。



在採取改革轉型措施後,都市麗人在2020下半年的銷售取得顯著的改善,在第四季度的銷售更逐漸恢復至跟2019年第四季度相若的水準,反映出集團的轉型計劃已漸見成效。在2020年下半年,零售營收約7.29億元,同比上升約9.3%;電子商業的銷售同比上升至3.81 億元,同比增長約25.5%。同時,與各個主要電商平台的合作和業務發展,包括阿里巴巴、京東、唯品會和抖音,進一步推動與會員的互動、推廣品牌,有望在疫情穩定後開拓更多的增長機遇。同時,透過線上線下的行銷和不同的活動,與主要的消費客群有機會一起打造下一個新的產品,以把握年輕市場的內衣需求。



推出新產品

在2020年,集團透過提出實用、功能、舒適、健康和高性價比的產品,還有更多優質和高科技新產品,減少無效品類和產品線。良好的產品管理讓都市麗人的銷售額大幅增加,公司2020年秋冬產品的累計售銷率同比增長約10%,2021春夏產品的加盟商訂單金額同比增長超30%。2020年秋冬家居服售銷率達到85%,達到過去幾年最高的行銷額。同時,都市麗人還改善了供應鏈的效率,僅用5到10天的時間便能提供產品到門店,改善了公司的生產效率和庫存量,同時改善了效率及降低成本。在推廣新產品和供應鏈的配合下,都市麗人的毛利率明顯改善﹐在疫情下逆勢增長26.2%,上升至48.8%,是上市以來最高的數值;經營性現金也由負轉正,可見其財務狀況已大為改善。



調整銷售及分銷管道

在過去一年,都市麗人調整和翻新了其線下銷售管道和關閉業績不佳的門店,以新形象開設和翻新的七代店有691家,其中以「家庭生活理念」為主題、在購物中心開設和翻新的門店共有15家。在一系列的調整和翻新後,這些門店在2020年第四季度有較好的銷售表現,達到了同期增長約7.40%。都市麗人線下門店銷售的增長在2021年一季度獲得了延續,截至3月14日,公司整體線下銷售同比增長約40.20%,其中,直營門店同店可比增長約37.20%,加盟店同店可比增長約28.40%。都市麗人行政總裁兼執行董事蕭家樂表示,公司未來或會發展更多的購物中心店,除了會展銷內衣,也會集合更多其他種類的商品如家居用品。據悉,首個加盟商店將會在廣州開店,在華南區的廣州番禺和天河城也陸續有據點。



推動線上線下行銷、加強與不同的電商平台合作

都市麗人的線上行銷策略是讓其在2020年下半年達至盈利的重要一環。據公司2020年財報數據,電商營收為7.64億元,同比增長21.71%,電商營收佔整體營收的比重已達到25%。透過繼續加強跟各個主要電商平台,包括阿里巴巴(例如犀牛智造)、京東及唯品會的合作,並積極在其他電商平台(例如抖音)發展業務。此外,公司在2020年第四季度開始跟中國有贊有限公司聯手,一起推動加盟商的騰訊小程式業務,打通小程式和其他行銷系統。這將加強加盟商與6000萬公司會員的互動,也使購物更簡便,為加盟商帶來更多銷售機會。



在2021年,都市麗人將會更加積極,將聚焦消費者導向、數智化轉型、產銷協同及投資品牌和員工這幾方面,以推動長期業務增長。 2021年為都市麗人新的三年戰略計劃的第一年,前景值得期待。







話題 Press release summary



部門 时尚服装

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network