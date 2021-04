Friday, 9 April 2021, 10:51 HKT/SGT Share: 嗶哩嗶哩獲得市場認可 重金投向內容未來可期

香港, 2021年4月9日 - (亞太商訊) - 嗶哩嗶哩(9626.HK,下稱「B站」)已於3月29日正式回港,近來公司股價走勢持續抬升,公司的長期價值逐步得到投資者的看好。其實,B站早已獲得資本市場的認可,在登陸納斯達克的三年裡,B站美股股價累計漲幅逾十倍。



不斷獲得市場認可 「視頻化」提升公司長期價值



在回港上市短短的幾天裡,B站在市場上的發展潛力已顯然易見。從香港公開發售超174.19倍到3月30日,恒指公司已表示,B站將於4月14日(星期三)收市後被納入恒生綜合指數及恆生科技指數。4月1日,高盛更發佈研究報告,首予B站「買入」評級,目標價1219港元,與4月1日收盤價870港元相比較,有40%漲幅。以上種種表現反映出市場對B站高度的關注及支持,在最近的半新股中的「明星」。



根據艾瑞諮詢報告,預計2025年中國視頻使用者將超過11.8億人,隨之創造的市場收入將超過1.8萬億元(人民幣,下同)。B站董事長兼CEO陳睿也看好未來視頻行業發展,他表示,視頻化是一個巨大的浪潮,是一個必然的趨勢。隨著設備和技術的升級,視頻必然會成為互聯網內容的主流,視頻創作將改變每個人的生活,深入社會的方方面面。



在視頻化的浪潮中,B站業態保持高速增長。2018年至2020年,B站營收分別為41.3億元、67.8億元120億元,同比增幅分別為67%、64%及77%。在此期間,毛利率分別為20.7%、17.6%及 23.7%。近5年,B站營收增長90.60倍,年均複合增長率達146.82%。



據艾瑞諮詢報告,於2020年,35歲或以下的用戶佔B站月活用戶比例超過86%,该佔比在中國前10大視頻移動應用中排名第一。在1985年至2009年出生的(即Z+世代)中國人構成了公司用戶的核心,而「Z+世代」引領著視頻化的趨勢,他們在2019年其貢獻了超過64.8%的視頻市場收入。隨著視頻化的逐步推進,「Z+世代」將成為公司發展的巨大動力,亦會提升公司的長期價值。



注重打造內容生態 商業化多元廣告業務增長可期



於往績記錄期間,B站用戶增長迅速,其平均月活用戶自2018年的87.0百萬大幅增加至2019年的117.5百萬,並進一步增至2020年的185.8百萬。用戶群持續高速增長,得益於B站對內容生態的重视。公司通過鼓勵的社區文化、有效的流量分配及全面的創作者支持機制,吸引了大量內容創作者。公司亦以專業用戶生成視頻(PUGV)為中心,輔以直播、專業機構生成視頻(OGV)等。



而受益於視頻社區內容量的持續擴大,B站不斷「破圈」,目前公司的內容已拓展至生活、遊戲、娛樂、動漫、科技和知識等眾多領域。而這些源源不斷來自各個領域的優質內容,有助於公司吸引更多的用戶,並將現有用戶轉化為付費用戶,增強公司的商業化能力。



B站商業化呈現多元化態勢,據招股書,公司的收入主要來自移動遊戲、增值服務、廣告、電商等。2020年,公司總營收達120億元,同比增長77%。其中,廣告業務收入快速增長126%至18億元,連續7個季度高速增長的廣告業務亦被視為B站的新增長點。



B站副董事長、首席運營官李旎表示,B站還會增加更多消費場景,除了Feed流的廣告,還會涉足直播、OGV、電視端,創造更多讓品牌觸達消費者的形式。B站也會提供「花火」平台,推動UP主和品牌方更好地進行廣告對接。隨著廣告消費變現效率的提升,B站廣告業務仍有增長空間。



招股書顯示,此次B站募集資金中,約50%用於內容相關投入。在「內容為王」的互聯網時代, B站也憑藉優質的內容生態,日益成為中國年輕一代的首選視頻社區。





