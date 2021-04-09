Thursday, 8 April 2021, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Media Publishares / VIDY Media Publishares和Vidy正式宣布合作: 為時尚、藝術和音樂社區開創一個NFT平台

新加坡, 2021年4月8日 - (亞太商訊) - 《Vogue》、《Esquire》、《Robb Report》和《Buro》的出版商Media Publishares（新加坡）宣布與Vidy 合作，協力推出一個滿足時尚、藝術和音樂行業需求的NFT 平台。



Vidy 由新加坡科技創業者 Matthew Lim 和哈佛大學校友 Patrick Colangelo 共同創立，是一個區塊鏈驅動的數字廣告技術，用原生加密貨幣 VidyCoin 對參與瀏覽廣告的用戶進行數字激勵。鑑於 Vidy 和 Media Publishares 共同的“數字優先”理念和創新思維，兩家公司建立了良好的合作關係，目前 Vidy 的技術已廣泛應用到 Media Publishares的刊物中。



Vidy 與 Media Publishares 的 NFT 平台計劃於 2021 年的第三季度正式推出，該平台的主要功能包括 NFT 的鑄造、交易和拍賣，以及用戶互動。平台中的藝術、音樂和其他 NFT 將會在 360 度全景虛擬的環境內展現。該平台專注於以虛擬創造力為核心，同時促進可持續性消費。此 NFT 平台將把部分 NFT 所獲收入捐贈給慈善機構，致力於建立虛擬世界和物理世界之間的積極聯繫。



Lim 說：“自2020 年以來，NFT 市場增長超過229%，達到5 億美元以上。然而它仍處於初期階段，在基礎架構開發方面仍有很長的路要走。隨著metaverse 和虛擬偶像的興起，人們即將能夠生活在一個平行的虛擬世界中並且可以擁有數字身份，購買的物品也不僅僅是數字文件，而是作為他們虛擬國度上的任何獨特資產，類似於他們的物理世界。”



“對於這個新的NFT 平台，Vidy 鑑於在處理傳統業務和加密貨幣方面上有著獨特的經驗，將會領導新平台的技術和區塊鏈方面的開發。我們有信心讓傳統時尚、藝術和音樂社區積極參與，最終推動NFT 世界的發展，創造出最優質的NFT 平台。” NFT 平台的目標受眾是“數字時代的新興群體”，同時尋求有環保意識的奢侈品消費者。鼓勵創作者為他們的設計發展一個虛擬身份，使他們的藝術創作獲得一個新的收入來源。



Media Publishares 總裁Michael von Schlippe 表示：“Media Publishares 以其創新的講故事方式一直走在潮流的前列，我們的主打刊物《Vogue》、《Esquire》、《Robb Report》和《Buro Singapore》引領著時尚風向。”我們看到的是一個創意的文藝復興——創意和技術共同推動著變革。 von Schlippe 補充道：“這個 NFT 平臺本質上是創作者和用戶之間的虛擬市場，並為社區提供教育、互動和娛樂等形式的內容。”



Media Publishares 旗下的刊物因其新潮的內容創作而獲得全球認可。著名項目包括在柏林本土廣告大獎(Native Advertising Awards)上榮獲金獎的新加坡《Esquire》的“人工智能專欄”，以及 2020 年 8 月新加坡《Vogue》推出的 360 度微景觀 “Vogue Studio” 等。



關於 Vidy

Vidy 成立於 2016 年，是一家總部位於舊金山的視頻網絡科技公司，由畢業於哈佛大學的 Patrick Colangelo 和曾任職於瑞信銀行的 Matthew Lim 創立。 2018 年開始，Vidy 將區塊鏈技術整合到其生態，使分佈式經濟獎勵模式廣泛的應用在合作夥伴之間。如今，Vidy 的技術被 70 多家全球媒體出版商使用，如 CNN、CNBC、新加坡 Vogue、Esquire 等，每月頁面瀏覽量超過 100億，曝光量更是超過 1.5 億次。 Vidy 有兩個原生加密貨幣代幣：VIDY 和 VIDYX，這兩個代幣都是 Vidy 獎勵、電商和 NFT 生態系統中不可或缺的。有關 Vidy 的更多信息，請訪問 www.vidy.com



關於 Media Publishares

Media Publishares 是一家充滿活力的媒體公司，專門從事富有影響力的故事敘述，其特點是引人入勝的視覺效果和創意。 Media Publishares(前身為 Indochine Media)總部設在新加坡，在東南亞各地的數字傳播、奢華印刷出版方面擁有 10 多年的經驗。 Media Publishares 是一家提供全方位服務的出版商，在該地區擁有 80 多名員工，包含了編輯、活動策劃、視頻和設計製作等部門。 Media Publishares 已經在新加坡、馬來西亞、越南、泰國和菲律賓開展了業務，並正在擴大業務範圍，以進一步加強其在出版業的影響力。目前的主打品牌包括《Buro》，《Esquire》，《Robb Report》，《Luxury Guide》和《Vogue》新加坡。有關 Media Publishares 的更多信息，請訪問 www.mediapublishares.com.sg



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