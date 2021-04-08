Thursday, 8 April 2021, 09:25 HKT/SGT Share: 攜程二次上市於今日招股 連續10年為中國最大在線旅行平台

香港, 2021年4月8日 - (亞太商訊) - 攜程集團上市，說走就走。一直受市場關注的攜程二次上市終於迎來重大進展，于今日啟動招股。根據招股書，攜程此次香港上市擬發售31,635,600股，其中香港公開發售2,214,500股，國際發售29,421,100股。最終定價將為最終國際發售價和最高發售價每股333.00港元之中的較低者，股份代號為9961。







攜程是全球領先的一站式旅行平台，可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。根據易觀報告，攜程已成為中國最知名的旅行品牌，在過去20年一直保持市場領先地位。2020年，新冠疫情對全球旅行行業帶來重創，投資者們也不免好奇，攜程究竟成色幾何？



攜程持續領跑 逆境中韌性發展



2019年，攜程實現總收入357億元，較2018年的311億元同比增長15%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球旅行行業受到重大影響，攜程的總收入也下降至人民幣183億元。但隨著國內疫情得到控制，旅行市場逐漸復甦，攜程的經營狀況持續好轉。



2020年第三、第四季度，攜程逆轉新冠疫情以來的下降趨勢，成功扭虧為盈。第四季度，攜程營業收入為50億元人民幣，同比降幅由三季度的48%進一步收窄至40%；歸屬股東的淨利潤為10億元人民幣，繼續延續盈利態勢。



此外，攜程在2018年至2019年的毛利率分別為80%，79%及78%，2020年第四季度毛利率達到了82%，為近11個季度之最，保持了較好的增長韌性。此外，在第四季度，攜程省內酒店商品易額同比增加超過20%，景点活動預定數量同比增加超過100%，中高端酒店預訂同比增長10%以上。截至2020年底，攜程目的地內活動生態系統合作夥伴數據同比增加約25%。攜程國內業務正在強勁復甦。



根據聯合國世界旅遊組織數據顯示，由於新冠肺炎疫情的影響，全球旅遊業收入在2020年的損失為13億美元。在此背景下，攜程的迅速恢復和韌性發展，更顯示了公司的經營實力。根據易觀報告，以商品交易總額（或GMV）口徑統計，攜程在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。隨著中國旅遊行業全面復甦及全球疫情緩解，攜程作為行業大佬的優勢也將全面顯現。



一站式旅遊平台 全方位服務用戶



牢牢佔據行業頭部地位，攜程以全面的服務產品幫助每位旅行者實現獨特的旅行方式。



就服務廣度而言，截至2020年底，攜程提供超過310,000種全球範圍內的目的地內活動及超過120萬種全球住宿服務，涵蓋酒店、汽車旅館、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。攜程機票業務提供480多家全球合作航司，覆蓋200多個國家及地區的超過2,600個機場。事實上，住宿預訂及交通票務的收入也是攜程收入的主要來源。在2020年，上述兩項收入各佔據了攜程總收入的39%。



根據易觀報告，截至2019年底，攜程在中國境內提供了數量最多的機票及酒店住宿類別的產品，且自2010年以來在旅遊度假及其他服務領域保持領先地位。不斷擴張的產品組合，涵蓋了多個旅行類別的全方位及定制化產品，貫穿用戶旅程的全週期。因此，用戶能夠選擇不同價格以及不同第三方供應商所提供的增值服務，讓旅程更為個性、便捷、愉快。



長遠來看，全球旅遊市場十分可觀。易觀報告預計全球旅遊市場將於2021年恢復增長，並將在2025年達到7.1萬億美元的市場規模，2021年至2025年的複合年增長率預計為10.6%。在此背景下，攜程仍有較為廣闊的增長空間，二次上市後的市場表現必不負眾望。





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