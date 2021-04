Thursday, 8 April 2021, 08:32 HKT/SGT Share: 海通恆信(1905.HK)2020年稳中有升,料長期受惠於國策

香港, 2021年4月8日 - (亞太商訊) - 近日,中國大型融資租賃公司海通恆信(1905.HK)2020年全年業績稳中有升。根据年报,公司全年實現收入7,915.0百萬元(人民幣,下同),較2019年7,144.9百萬元增長10.8%;實現年度溢利1,116.0百萬元,整體發展穩健。公司每股基本收益為0.13元,董事會建議派息每10股0.15元。



海通恆信是中國領先的證券公司海通證券唯一的租賃平台和重要的戰略板塊,提供以客戶需求為導向的、綜合的金融服務。2020年,海通恆信積極應對疫情衝擊,統籌推進疫情防控和經營發展,堅持立足租賃本源,服務實體經濟,貫徹「一大一小」、「一體兩翼」戰略,持續推進公司高質量發展,保障經營與收益的穩定。



「一大一小」強化客戶基礎 資產與收益均衡發展



海通恆信擁有廣泛的客戶基礎,包括大中型企業集團、具有行業領導地位的企業、小微企業及個人客戶。多年以來,海通恆信始終圍繞金融服務實體經濟的主線,把握中國經濟深化轉型的重大機遇,踐行「一大一小」的客戶戰略,為大中型企業客戶、小微企業及個人等廣泛客戶提供定制化的服務,促進各業態之間「大小互補」,實現規模與利潤的均衡增長,並分散信用風險。



大中型客戶方面,海通恆信年內生息資產平均餘額為52,294.4百萬元,同比增長12.7%;利息收入為3,192.6百萬元,同比增長9.1%;平均收益率為6.11%。小微企業及個人客戶方面,海通恆信年內生息資產平均餘額為37,310.2百萬元,同比增長17.8%;利息收入為3,109.2百萬元,同比增長14.3%;平均收益率為8.33%。



為應對疫情挑戰,海通恆信通過調整資產結構,增大對風險抵抗能力較強行業的業務投入。在2020年實現業務投放604.4億元,同比增長4.6%;其中,零售業務投放290.7億元,機構業務投放313.7億元。「一大一小」業務均衡發展。



此外,為緩解中小微企業融資困難,海通恆信聚焦高端裝備製造、小微醫療、供應鏈金融、工程機械、民生與消費五大領域,通過直租、回租、保理等多元化服務滿足中小微企業多層次的融資需求,有效推動中小微企業發展,推動經濟轉型升級。2020年,海通恆信開展小微業務的子公司服務中小微企業逾11,800單,投放融資額逾80億元。



穩步推進「一體兩翼」戰略 深化業務單元協同發展



在2020年,海通恆信繼續完善「一體兩翼」營銷網絡佈局,促進業務總部和分公司、子公司的業務協同。截止目前,海通恆信建立了公共服務業務總部、信息與環保業務總部、建築建設業務總部、先進製造與機構業務總部、醫療健康事業部和小微事業部六大業務部門,並在各地設置了17家分公司。此外,海通恆信還在香港、天津、山東、河北、江西、上海及安徽等地建立了多家附屬公司。海通恆信已實現對境內外市場區域及客戶的廣泛覆蓋,分支機構也逐漸形成了屬地化經營特色。



秉持服務實體經濟的宗旨,海通恆信聚焦高質量發展的戰略目標,緊隨宏觀經濟產業與疫情後市場機遇變化,推動屬地化業務發展和行業資產分佈結構化調整,整體業務取得突破。2020年,海通恒信交通物流行業實現收入2,836.9百萬元,同比增長12.7%;工程建設行業實現收入745.8百萬元,同比增長5.9%;醫療行業實現收入374.0百萬元,同比增長2.2%;工業行業實現收入1,982.8百萬元,同比增長29.1%;基礎設施行業實現收入610.4百萬元。



長期以來,海通恆信堅持投行思維,不斷加強與母公司、金融同業、產業聯盟合作夥伴的協同合作與跨界聯動,向客戶提供綜合服務,形成了獨具券商特色的資源與資產協調配置、規模與收益均衡增長的發展優勢。



2020年,東亞地區首次達成多邊貿易協議《區域全面經濟夥伴關係協定》、《中歐全面投資協定》談判完成,中國在全球經濟全球化中的地位進一步增強。2021年,中國政府將保持積極的財政政策和穩健的貨幣政策,租賃行業將加強監管、規範有序發展、行業集中度將得到提升,為海通恆信這樣的龍頭租賃公司提供了有利的發展環境。



受惠多重國策機遇,料公司堅持實體經濟、重點資本佈局新基建、高端製造業等,將在未來實現業績的提升。海通恆信還表示,將聚焦後疫情時代的市場機遇,優化資源整合分配,深化金融科技應用,創新業務模式,繼續鞏固領先地位和競爭優勢,推動高質量可持續發展。





