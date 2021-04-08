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Wednesday, 7 April 2021, 18:05 HKT/SGT
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嗶哩嗶哩不斷破圈 前景值得看好

香港, 2021年4月7日 - (亞太商訊)  - 3月29日，嗶哩嗶哩（09626）（下稱「B站」）回港二次上市。3月30日，恒指公司表示，B站符合相關指數的快速納入規則要求，將於4月14日（星期三）收市後被納入恒生綜合指數及恆生科技指數。B站被納入恆指，表明市場對公司的充分認可，公司股價亦開始持續抬升。

獲得市場熱捧 業務增長強勁

作為在納斯達克締造「三年十倍」的中概股，B站一直是市場關注的焦點。在公司招股階段，就獲得市場的熱捧。據公司最終配售結果顯示，香港公開發售獲得超額認購逾174倍，凍資約1279.9億港元；國際發售同樣火熱，不僅獲得超額認購逾11.9倍，還獲得多家長線基金認購。

B站能夠獲得資本市場廣泛關注，得益於公司業務多年來持續處於高增長的狀態。據招股書，於2018年、2019年及2020年，公司的淨營業額分別為人民幣（下同）4,128.9百萬元、6,777.9百萬元及11,999.0百萬；平均月活用戶分別為87.0百萬、117.5百萬及185.8百萬；單個月活躍用戶的月均收入分別為人民幣4.0元、4.8元及5.4元。

值得一提的是，B站的用戶增長不僅迅速，而且用戶粘性極高。根據艾瑞諮詢報告，在2020年，單個活躍用戶平均每天花在B站移動端應用上的時間保持在80分鐘以上，為中國移動端應用最高之一，亦高於2020年行業平均的29.8分鐘。截至2020年12月31日，B站約有102.6百萬名正式會員，同比增長51.1%。對於2018年以來每月訪問B站平台的正式會員，他們的第12個月留存率保持在80%以上。高粘性且高增長的用戶群，是B站業務強勁增長的巨大動力。

成立以來不斷破圈 前景值得看好

其實，B站一直在破圈。公司的增長的模型是內容吸引用户，成立12年以來，公司不斷從內容的深度、廣度等方面來增加平台的內容量。起初B站只有動漫二次元相關的品類，隨著時間的推移，B站的內容已包含生活、遊戲、娛樂、動漫、科技和知識等眾多領域。目前B站有1000多個品類的內容。隨著內容品類的拓寬，B站用戶也在不斷的增多，這就是一個不斷「破圈」的過程。

在「內容為王」的互聯網時代，B站的品牌主張是，「你感興趣的視頻都在B站」。公司通過鼓勵的社區文化、有效的流量分配及全面的創作者支持機制，吸引了大量內容創作者。公司亦以專業用戶生成視頻（PUGV）為中心，輔以直播、專業機構生成視頻（OGV）等，產生了源源不斷的優質內容，這有利於B站將平台上的現有用戶轉化為付費用戶，增強公司的商業化能力。

此次回港二次上市，B站擬將約50%的募集資金用於內容建設。B站副董事长兼首席运营官李旎表示，公司希望通过这次的募资为创作者提供更好的创作环境及条件。除了PUGV的内容生态外，还有OGV、自制内容，公司也会投入更多能量到精品、头部内容中以满足用户的需求。

相信未来B站會進一步強化內容生態，不斷破圈，從而不斷提升公司的價值。


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