Wednesday, 7 April 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs / TetraQ Agilex Biolabs收購領先的Biolab TetraQ作為APAC擴展計劃的一部分

澳大利亞阿德萊德/布里斯班, 2021年4月7日 - (亞太商訊) - 澳大利亞最大，技術最先進的臨床試驗專業生物分析實驗室Agilex Biolabs今天宣布收購昆士蘭大學以外的領先生物實驗室TetraQ。







Agilex Biolabs的首席執行官Jason Valentine說，Agilex Biolabs 董事會和高級管理層對購買這樣一家高質量的生物分析公司感到非常高興。



他說：“ TetraQ憑藉其專業的員工和多年的受監管生物分析服務經驗，補充了Agilex Biolabs在澳大利亞和亞太地區的工作。”



“購買TetraQ是我們區域擴張計劃的一部分。”



“ Agilex Biolabs已經是澳大利亞最大，技術最先進的生物實驗室，TetraQ的新增業務將進一步擴大對在澳大利亞進行試驗的生物技術客戶的支持。”



“我們也期待為我們的客戶介紹完善的TetraQ毒理學功能，以幫助他們在澳大利亞進行發現和臨床前工作，這也可以吸引43.5％的退稅。”



“臨床試驗生物分析領域是全球增長最快的服務之一，澳大利亞和亞太地區是進行試驗的首選地點，尤其是自COVID-19大流行以來。”



TetraQ董事Peter Tapley博士說，他對TetraQ現在是Agilex Biolabs公司感到非常高興。



他說：“他們是擁有24年經驗的行業領導者，並為我們的客戶提供了範圍廣泛的服務和技術。”



“ Agilex Biolabs以其全面的服務，專業的科學家和最新技術而聞名全球。因此，對於TetraQ及其員工和客戶而言，這是理想的下一步。”



“我很高興與Agilex Biolabs的首席執行官Jason Valentine合作，擴大我們的產品範圍，並利用使兩家公司在該領域處於領先地位的協同作用。”



Agilex Biolabs利用液相色譜串聯質譜（LC-MS/MS）、免疫分析法（Mesoscale，Gurolab，Luminex）以及流式細胞儀（BD FACSymphony A3分選儀，20色細胞分析儀）專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。



Agilex還提供藥效學服務，包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務，包括：

-免疫表型

-受體佔用

-細胞因子釋放試驗（全血或外周單個核細胞（PBMC）刺激試驗）和細胞因子/生物標誌物分析

-PBMC測定和細胞作用機制分析（例如：抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用（ADCC））



這家生物實驗室擁有100多名員工，其中75名專職實驗室人員，支持臨床試驗來自美國、歐洲和亞太地區的生物技術客戶。



Agilex Biolabs最近啟動了GALEXI™客戶門戶，並已交付了另外兩個Sciex API 6500 +™LC-MS / MS系統。 Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA（澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構）的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。



關於 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/ 澳大利亞領先的生物分析實驗室Agilex Biolabs在進行規範的生物分析方面擁有20多年的經驗，包括品質方法開發，方法驗證和样品分析服務。我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗，客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序，並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的40％以上的研發試驗回扣。



我們使用LC-MS / MS和免疫測定這兩個平台，為小分子和生物製劑提供PK，免疫原性（PD）和生物標誌物生物分析服務。



關於TetraQ www.tetraq.com.au

TetraQ是布里斯班的一家提供新藥和疫苗產品生物分析和囓齒動物毒理學以及藥代動力學服務的提供商。我們的設施獲得了NATA認可，符合OECD良好實驗室規範（GLP）。



我們的生物分析設施位於皇家布里斯班和婦女醫院，我們的生命研究在昆士蘭大學St Lucia校區的定制單元中進行。 TetraQ的這兩個部門為將藥品推向市場的客戶提供協調支持。



TetraQ的生物分析設備可測定包括血漿，血清，尿液和組織勻漿的基質中的小分子和蛋白質濃度。我們可以開發和驗證支持臨床前和臨床研究的藥代動力學（PK）樣品分析的方法。

我們還提供基於商業ELISA試劑盒或Meso Scale Discovery多重技術的生物標誌物藥效學（PD）分析。



Agilex Biolabs媒體聯絡:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com



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