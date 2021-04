阿澤雷斯發布“2025行動”，確認可持續發展是公司增長戰略的關鍵驅動因素

Tuesday, 6 April 2021, 09:00 HKT/SGT Share:

新加坡, 2021年4月6日 - (亞太商訊) - 全球創新服務提供商阿澤雷斯(Azelis)非常高興地發布可持續發展戰略“2025行動”(Action 2025),以鞏固公司在特種化學品和食品配料分銷領域,作為世界領先的可持續解決方案和服務提供商的獨特地位。依托公司的可持續發展計劃和戰略,阿澤雷斯希望將供應商和客戶對於可持續發展的期許,轉變為創新的可持續發展解決方案。







亮點和說明

- 阿澤雷斯對可持續發展的努力和承諾已趨於成熟,現已凝聚為“2025行動”,即公司新的可持續發展戰略。

- 根據這一戰略,阿澤雷斯希望在特種化學品和食品配料分銷領域,成為世界領先的可持續解決方案和服務提供商。

- 可持續發展,結合以數字化和創新,是阿澤雷斯未來增長的關鍵戰略驅動因素。



阿澤雷斯的可持續發展之旅始於2015年,當時公司根據有關氣候變化的《巴黎協定》以及聯合國《2030年可持續發展議程》,確定了可持續發展計劃的基本原則。



該計劃基於聯合國《全球契約》(UN GC)倡議、ISO 26000標準,以及全球報告倡議(GRI),包含四大支柱:人、產品與創新、治理和環境;阿澤雷斯針對其中每一項支柱,都制定了清晰的目標和關鍵績效指標。對於每項支柱,公司還將致力於為選定的聯合國可持續發展項目(SDG)貢獻微薄之力。



- 人:我們被公認為同行業中的全球首選雇主;

- 產品與創新:我們將成為可持續、創新和安全的化學品分銷行業中的領導者;

- 治理:我們將公平對待商業慣例,並遵守所有法律法規,將信任和道德根植於我們的經營中;

- 環境:我們將不斷減少經營對環境的影響;



“2025行動”

阿澤雷斯向更具可持續性的業務模式不斷過渡時,公司基於上述四個支柱重新定義了可持續發展戰略,並設定了2025年的目標。為達到這些目標,阿澤雷斯將在未來幾年推出多項新的計劃,同時強化過去已經啟動的其他可持續發展計劃。



阿澤雷斯的一項重要目標就是在公司種類繁多的產品組合中進一步確定可持續產品,從而為客戶提供額外價值,並幫助他們藉助更加環保的產品實現可持續發展目標。要想確定可持續的產品組合,就必須與阿澤雷斯的供應商保持緊密合作,他們同樣專注於打造一個可持續的未來。作為“共同促進可持續發展”(TfS)組織滿懷自豪的一員,並在EcoVadis框架內衡量和報告可持續發展工作,阿澤雷斯將繼續開展可持續發展評估,以幫助供應商制定可持續發展規範,改善價值鏈的可持續發展標準,並致力於提升化工行業的聲譽。



“2025行動”基於公司收集的大量信息,主要來自對供應商和客戶的深入調查、EcoVadis的評估、阿澤雷斯業務代表的反饋意見,以及阿澤雷斯在去年的可持續發展報告中開展的重要性評估。



阿澤雷斯首席執行官Hans Joachim Müller博士說:“我們是全球產業的一份子,在世界經濟中扮演著重要角色,我們有責任以可持續的方式利用全世界的各種資源。秉持'配方成就創新'的品牌承諾,我們的目標是聯繫並幫助客戶和供應商通過創新開發可持續的化學解決方案,以打造更具可持續性的未來。我們的創新可以在我們服務的細分市場及其價值鏈中促進可持續發展,並且有助於實現循環經濟的概念。我們的可持續發展聲譽以及EcoVadis金級認證已經對部分合作夥伴的商業決策產生影響,同樣也依然對我們實現可持續發展目標具有重要作用。我們將與同樣尊重員工、環境以及公平商業規範的最佳合作夥伴,共同實現這些目標。”



集團安全、健康、環境與質量(SHEQ)及可持續發展總監Maria J. Almenar Martin補充說:“自2015年制定可持續發展計劃以來,我們的可持續發展目標已經轉變為一種更為正式的形式。隨著我們現在推出2025年可持續發展戰略,公司已經進入一個新的發展階段。面對日新月異的行業環境和現實世界,阿澤雷斯始終堅持打造可持續的未來。阿澤雷斯希望邀請我們當前和未來的合作夥伴共同參與我們的可持續發展事業,同時將我們的供應商以及客戶的可持續發展理想轉化為創新的可持續發展解決方案。我們還希望為同行樹立榜樣,激勵他們同樣踏上邁向可持續發展業務模式的征途。”



阿澤雷斯將數字化、可持續性和創新確定為增長動力,立志成為特種化學品和食品配料分銷領域全球領先的創新服務提供商。借助阿澤雷斯的互聯解決方案,公司在客戶忠誠度方面居於行業領先地位,同時為客戶提供數字洞察力以推動其化學創新方面更上一層樓。通過重新定義可持續發展戰略,阿澤雷斯正在打造一家充滿韌性、欣欣向榮並且有責任心的企業。有了這些承諾,公司將能滿足利益相關者的需求,同時對世界各地的環境和社區產生積極而廣泛的影響。 “配方成就創新”是阿澤雷斯給予每一名同事、客戶以及合作夥伴的熱情和承諾,而隨著公司整合不同的產品、配料和創意,我們可以為客戶提供在這個瞬息萬變的世界乘風破浪的重要信息。



有關“2025行動”的更多信息,請觀看以下視頻. https://www.youtube.com/watch?v=JzUGfxubX5o



