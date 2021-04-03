Saturday, 3 April 2021, 16:08 HKT/SGT Share:

來源 Insider Protocol MECHANICS OF THE FUTURE (MOTF) 的INSIDER PROTOCOL比特幣交易機器人

紐約, 2021年4月3日 - (亞太商訊) - 長期以來，INSIDER PROTOCOL旗下的MECHANICS OF THE FUTURE (MOTF) 團隊基於MimbleWimble協議創建了匿名且不可追溯的加密貨幣IPRO。該協議不久將超越著名的Monero和Dash協議。



MimbleWimble是一種具有廣泛的可擴展性和更高的隱私性的協議。它使用加密交易技術，對所有輸入和輸出數據以及公鑰和私鑰進行加密。 MimbleWimble還使用CoinJoin技術，可以讓用戶從多個發件人處收款並將其合併為一筆交易，這使得無法追溯交易信息。



除以上事項外，MOTF團隊還在區塊鏈項目上成功實施了第二層解決方案，即原子交換方案。他們目前正在努力實施Lightning Network協議。



基於HFT和PT方法的交易機器人

INSIDER PROTOCOL剛剛啟動了第一次ICO。用戶不僅可以購買和持有資產，還可以使用他們的比特幣交易機器人（目前僅實用BTC/USDT）利用市場的價值波動性獲利。



INSIDER PROTOCOL的交易機器人針對市場情況提供多種複雜的數學算法和策略模型。每種情況或模型都可以細分20-30種以上，而每種細分又擁有大量的可能場景。對於每種場景，相應有風險規避規則，增加或減少交易頭寸的方案。整個系統有很多參數，這些參數由龐大的技術團隊及時進行調整。



不久前，MOTF項目團隊最終發布了來自BitMEX帳戶的測試結果。該帳戶已通過Option X與交易算法關聯。交易結果於1月25日提供給機構交易者。不得不說，實測交易結果令人稱奇！



通過以高頻交易（HFT）的形式與積極的交易方法同時結合幾種交易算法，儘管不易做到，但在考慮到最大頭寸的情況下進行交易從而獲得穩定的結果，技術團隊仍然需要不間斷的全天候監控。在互聯網上的類似的項目中，還沒有人以半自動模式取得如此理想效果。



這是INSIDER PROTOCOL項目的交易報告之一

https://youtu.be/oclx9R7Ffz8



系統完美地遵守了半自動交易期間的資金管理規則和所有風險管理。沒有任何大損失。發生過連續幾天沒有收益的情況，但隨著時間推移，損失也逐漸恢復了。



交易對帳單表的屏幕快照可訪問https://t.me/insiderprotocol 或https://t.me/insiderprotocol上找到。



普通民眾的財富禁區

具有多年經驗的量化交易專家們正在不斷為交易機器人算法做出貢獻，這是一群在最複雜的高頻交易領域駕輕就熟的程序員。團隊的某些成員來自Greenhouse CM和Swift Trade，並且目前仍在銀行業工作。因此他們不僅熟知如何對抗銀行系統的交換HFT機器人，還非常了解如何使用技術來牟取暴利。由於他們和數字貨幣投資者之間的廣泛聯繫，他們接觸到大眾無法觸及的一手信息，這使他們始終領先於普通人。分層技術被作為HFT的基礎。該技術的含義是創建大量訂單，並將它們“分層”，進而立即觸發大型股票交易所的交易機器人在去定向執行。如果使用這種交易方法進行交易，並結合技術分析信號，會長期帶來更多利潤。



項目團隊不得不承認，一件有趣的事是：目前排名前十的加密貨幣交易所都無法應對採用高度改進的分層交易算法。 INSIDER PROTOCOL項目正通過API全面應用該方法“Option X”進行交易。



特別值得注意的是，當將分層方法從股票和期貨市場轉移到加密貨幣市場時，MOTF團隊設法以數十種不同變體（目前共有57種）的形式進行了重大升級。這就可以繞過並超越交易所自己的機器人的操作以及它們對比特幣的操縱。



顯而易見，為什麼這個項目團隊要匿名開展業務，因為他們太成功了。成功總是伴隨意志堅定不受干擾的投資者。



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