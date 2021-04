Friday, 2 April 2021, 19:42 HKT/SGT Share: 聯想控股(3396.HK)2020年收入及淨利皆增7% 持續探索科技醫療領域

香港, 2021年4月2日 - (亞太商訊) - 據香港財華社報道,2020年對於聯想控股來說很不平凡,它是新一届管理層上任之後的開局之年,百年不遇的新冠疫情席捲全球二百多個國家和地區,多國先後實施封鎖政策;疫情還帶來了金融市場的恐慌和動蕩,3月份美股經歷了4次熔斷,又3天暴漲20%,中國上證綜指和深證成指於3月23日分別跌至2660.17點和9691.53點的歷史低位,日本、法國、德國等多國股市皆未逃過暴跌,大宗商品如原油等也波動劇烈。



在如此嚴峻的環境下,新管理層能否衝破層層阻礙,帶領聯想控股不斷向前?外界對此頗爲關注。



新鮮出爐的業績公告給出了答案:2020年聯想控股實現收入4,175.67億元(人民幣,下同),同比增長7%,實現歸屬於聯想控股公司權益持有人淨利潤38.68億元,同比增長7%。這其中,下半年的業績尤其引人注意,歸屬於聯想控股公司權益持有人淨利潤同比增長243%,環比增長超400%。



聯想控股CEO李蓬表示:「儘管面臨困難,公司業務經過疫情考驗均繼續能夠保持穩健經營,更有不少能夠化危為機,有所突破。得益於多年的業務積累和管理基礎,聯想控股依然能穩步前行,爲未來的持續發展夯實基礎。」



做好疫情防控 積極馳援戰疫

2020年初新冠疫情爆發後,聯想控股嚴格遵守各地的防疫政策,做好疫情防控的基礎工作,確保員工安全,並主動開展風險排查等多種方式保證了被投企業的安全。



另外,聯想控股积极馳援全國各地和全球的疫情防控活動,充分體現作為企業的社會責任擔當。旗下企業根據業務所長支持防疫工作,如聯想集團第一時間爲武漢火神山、雷神山醫院提供IT設備及相關保障服務,東航物流承擔起國內和國際防疫物資的運輸任務,德濟醫院作爲上海首支社會醫療救援隊馳援武漢,佳沃集團爲湖北提供水果、海鮮等生活物資支持等等。



支柱資産競爭力鞏固提升 護航公司長遠發展

外部環境風險重重,是什麽因素支撑聯想控股在2020年實現了業績增長?翻閱業績公告,不難發現其從戰略和行動上對「打造支柱資産」的重視應該是主要原因之一,讓聯想控股能夠穩健地穿越週期,推動公司長期價值成長。



首先就是IT板塊人們耳熟能詳的聯想集團,2020年收入同比上升8%至3,849.92億元,歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤增長30%至20.93億元。聯想集團不僅總體業績數據亮眼,穩坐全球PC冠軍位置,同時向服務轉型的戰略也成果頗豐,軟件和服務業務在下半年高速增長。金融服務板塊中的盧森堡國際銀行在當地乃至整個歐洲經濟受到疫情巨大衝擊的情况下,仍能穩健發展,截至2020年底,核心一級資本充足率顯著提升至13.44%。



先進製造與專業服務板塊不得不提的就是聯泓新科,它被稱爲「新材料領域的領軍企業」,2020年的業績也確實當得起這一稱號:實現收入59.31億元,同比增長5% ;實現淨利潤6.55億元,同比增長21%,這主要是由於聯泓新科多措並舉積極克服疫情的影響,提升運營效率、優化産品結構,同時強調創新驅動,聚焦新材料產業方向,走高端化、差異化、精細化的路線,打造在新材料若干細分領域領先的產業集群。農業與食品板塊的佳沃集團佈局已經基本完成,在業務受到疫情衝擊的情況下,通過降本增效,局面已經開始逐步改善。水果全產業鏈公司鑫榮懋,通過加大市場投入並深化產地佈局,確保全年收入保持快速增長;隨著疫情被逐漸遏制,三文魚價格持續企穩回升,在來自聯控的全方位支持之下,三文魚業務逐漸恢復。



除此之外,2020年聯想控股還積極探索並進行了新投資佈局,為公司的未來發展增添新動能。聯想通過「戰略投資+財務投資」雙輪驅動的模式投資富瀚微,成功將基金投資項目轉變爲戰略性投資項目,進一步佈局高科技領域。聯想控股還增資現代財險,佈局保險行業。2020年,現代財險實現保費收入約2.28億元,同比增加15.5%。聯想控股表示:「將積極探索保險科技行業發展道路,以科技優勢引領產業進步。」



資本運作陸續推進 顯性價值日益凸顯

既然聯想控股是一家投資公司,外界自然避免不了從資本市場顯性價值的角度去評判它,在這一方面,聯想控股也延續了幾年來的穩健表現。



2020年底,聯泓新科在深交所上市,登陸國內資本市場。從商業角度衡量,這筆投資的回報可謂十分豐厚,爲聯想控股帶來了超過百億的價值提升(按目前聯泓新科股價估算)。而它的意義又不止於商業,正如李蓬所說:「十年磨一劍的發展歷程既說明了聯想控股産業報國的初心與决心,更用實踐證明了我們利用自身優勢打造支柱業務的能力,也爲中國科技成果轉化和産業規模化發展提供了示範意義。」



此外,正奇金融投資的艾可藍、天合光能、聖湘生物、蘭劍智能、和鉑醫藥共5家企業也實現了上市。尤其值得一提的是「抗疫第一股」聖湘生物,作爲正奇金融「投貸聯動」的典型投資案例,其上市後帶來近50倍的投資回報,相當可觀。佳沃集團參股投資的華文食品於2020年9月成功在深交所中小板上市。



當外界目光從戰略投資板塊移開,投向財務投資板塊,會看到有更多被投企業上市:聯想之星投資的燃石醫學和開拓藥業已於報告期內成功上市;君聯資本在管企業有優刻得、賽伍技術等11家上市;弘毅投資亦有3家被投企業登陸資本市場。



除了已經登陸資本市場的企業,聯想控股旗下正在籌備上市的企業也值得關注,可以說,它們爲聯想控股未來顯性價值的持續提升,提供了充足的儲備。央企中首批混改的試點企業東航物流於2021年3月11日通過了中國證監會的發行審核。正奇金融投資的科美診斷和工大高科均已過會,有多家被投企業的上市申請已獲受理或準備提交。財務投資旗下各基金的被投企業也有多家已在會審核或計畫於2021年申報IPO。單單今年2月,君聯資本就已有4家所投企業成功IPO,聯想控股2021年的資本運作值得期待。



聯想控股2020年資本運作的豐富性在於不僅推進被投企業的上市,還積極推動項目退出,爲公司提供充足的現金流。聯想之星14個項目實現退出;君聯資本全部或部分退出項目44個;弘毅投資項目退出方面也較爲活躍,三支基金年內共計為聯控累计实现了超过40亿元的现金回流。戰略投資方面,被投企業蘇州信托,神州租車和Pension Insurance Corporation Group Limited的退出(後兩個項目於2021年第一季度完成)也為聯想控股累計實現了超過40億元的現金回流,爲未來的發展和佈局奠定良好的資金基礎。



探索科技、醫療等行業 助推長遠價值成長

日前出爐的十四五規劃提出:「堅持創新在我國現代化建設全域中的核心地位,把科技自立自强作爲國家發展的戰略支撑,加快建設科技强國。」中國政府對於科技的重視不斷提升,這一領域大有可爲;疫情暴露的醫療領域的短板、中國老齡化程度的不斷加深等多因素叠加,醫療行業前景廣闊。



聯想控股早已開始關注並研究規劃中蘊含的機遇,董事長寧旻指出:「十四五規劃大力倡導的以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局給了聯想控股這樣既有國內業務,又有國際佈局的企業新的發展空間,無論是5G、人工智能,還是大數據、新基建,也給了聯想控股在新行業中新的發展機遇。」



至於在這些領域的探索應該如何落到實處?CEO李蓬稱:「我們將推動戰略投資成員企業和科技的結合,助推其長遠價值增長;同時圍繞主要成員企業,在信息科技、新材料等領域進行新的投入。我們的財務投資要對科技型基金持續配置。同時,公司要充分發揮雙輪驅動的獨特優勢、依託優勢資源,佈局科技、醫療等領域。」他還特別強調:「聯想集團、君聯資本、聯想之星、聯泓新科等成功經驗是聯想控股的寶貴財富,也是我們未來在上述領域做新佈局能夠成功的保障。」



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network