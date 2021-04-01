Thursday, 1 April 2021, 17:50 HKT/SGT Share: 海通恆信2020年收入穩定增長 資產總額首破千億

香港, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 2020年，受疫情衝擊、宏觀經濟下行、企業風控趨緊等因素影響，中國租賃行業增長持續放緩。全國融資租賃合同餘額較2019年末下降2.3%，約為人民幣65,040億元。隨國內疫情防控工作取得顯著成果、GDP增長逐步恢復，以及監管環境的優化下，客觀分析而言，中國融資租賃行業處於穩步增長階段並轉向高質量發展。



作為中國首家上市的券商背景融資租賃公司，海通恆信（1905.HK）保持戰略定力，於2020年協調推進疫情防控和經營發展，堅持立足租賃本源、服務實體經濟，實現2020全年收入總額同比增長10.8%，資產總額首破千億。



收入總額持續增長 業務機構持續優化



海通恆信是中國領先的證券公司海通證券唯一的租賃平台和重要的戰略板塊，在業內處於龍頭地位。面對2020年複雜的國際國內經濟環境，海通恒信積極採取多種舉措應對疫情影響：加速金融科技應用，融合線上線下服務，在2020年實現收入總額人民幣7,915.0百萬元，較上年同比增加10.8%；實現年度溢利人民幣1,116.0百萬元，盈利能力穩健；基本每股收益人民幣0.13元。



2020年，海通恆信聚焦高質量發展的戰略目標，緊隨宏觀經濟產業與疫情後市場機遇變化，推動屬地化業務發展和行業資產分佈結構化調整，加強優質客戶導入和存量客戶翻單，整體業務投放取得突破。



截至2020年底，海通恒信資產總額同比增長9.2%至108,141.5百萬元，這主要歸功於公司始終堅持服務實體經濟，尤其是在疫情影響下，公司保持對市場需求的敏銳觀察，重點支持基礎設施、公共事業、建築建設等租賃業務投放；此外，為更好支持企業復工復產，公司為部分客戶制定了傾斜支持政策、提高審批效率。年內，海通恒信實現業務投放人民幣604.4億元，同比增長4.6%；其中，零售業務投放人民幣290.7億元，機構業務投放人民幣313.7億元，「一大一小」（大客戶大項目、小微企業及個人客戶）業務保持均衡發展。



堅持服務實體經濟 收入來源多樣化



目前，海通恆信業務廣泛分佈於交通物流、工業、基礎設施、工程建設、醫療和其他行業。海通恒信堅持服務實體經濟的宗旨，在2020年內合理調整資產結構，強化對工業、基礎設施、交通物流等重點行業的業務投放，滿足客戶的多種金融及諮詢服務需求的同時，實現多樣化的收入來源。



2020年，海通恒信交通物流行業實現收入人民幣2,836.9百萬元，較上年人民幣2,516.9百萬元增長12.7%；工業行業實現收入人民幣1,982.8百萬元，較上年人民幣1,536.1百萬元增長29.1%；工程建設行業實現收入人民幣745.8百萬元，較上年人民幣704.4百萬元增長5.9%；醫療行業實現收入人民幣374.0百萬元，較上年人民幣365.9百萬元增長2.2%。



在基礎設施領域，海通恒信抓住國家為應對疫情影響而大力發展傳統和新型設施建設的機遇，積極通過政府與社會資本合作模式（PPP模式）向地方政府主導的基礎設施開發及運營項目參與方提供融資服務。



2020年3月，海通恒信發行了首單上市公司疫情防控資產支持票據，募集資金支援抗疫實體企業。疫情期間，海通恒信捐款人民幣300萬元，並組織員工捐款人民幣42萬元匯入「海通公益專項基金」並完成統一捐贈；向處於上海市黃浦區抗疫一線的工作者捐贈防疫慰問品、防疫物資。此外，海通恒信還針對性地出台疫情期間客戶服務與支持政策，支持小微企業、防疫物資生產企業及物流運輸等輔助抗疫的企業及個人客戶渡過難關。



隨著國內疫情得到有效控制，新基建、先進製造等新興行業正穩步發展，消費民生等行業也在迅速恢復景氣。展望租賃行業中長期發展，在雙循環新發展格局、發展綠色金融以及在金融科技賦能普惠金融的加持下，海通恒信等龍頭企業或將受益於此。即將迎來在港上市2周年的海通恒信，於2020年實現持續增長，可見其穩定的發展潛力。加之其自身資源優厚，可視大局而有機調整其業務結構，將進一步鞏固其「強者恒強」的龍頭地位。







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