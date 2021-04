Thursday, 1 April 2021, 17:40 HKT/SGT Share: 寧旻:「路雖遠行則將至,事雖難做則必成」 聯想控股(3396.HK)2020全年業績多賺7% 逆勢回升

香港, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 據香港信報財經新聞報告,2020年度業績期已近尾聲,去年的「黑天鵝」新冠疫情和整體宏觀環境因素使得市場對於各行業都降低了預期,但越是如此,有些公司的全年業績數據亦給了市場一劑強心針,比如騰訊(700.HK),小米(1810.HK),再比如聯想控股(3396.HK),尤其是繼公司在上半年發佈盈利預警之後,其2020年度業績全面回暖,如果單看下半年的業績,實現了同比近250%的高增長;而縱觀全年,公司收入同比增長7%至人民幣4,175.67億元,歸母淨利潤同比增長7%至人民幣38.68億元。



聯想控股CEO李蓬形容此次業績是「在上半年受到疫情影響的背景下,公司下半年各業務板塊奮起直追的結果。」他表示:「報告期內,戰略投資業務主動調整經營策略,聚焦核心業務並推動上市進程,特別是核心資產聯泓新科順利登陸資本市場;同時控制風險,加速資源回流,為未來發展佈局奠定良好基礎,財務投資繼續保持優異表現,實現良好利潤貢獻與現金回流。」



戰略投資穩健經營 核心業務持續發展

聯想集團被李蓬喻為「化危為機的典型代表」,受疫情影響嚴重,聯想集團主動調配資源,實現了全球供應鏈上下游的無縫對接,保證了全球工廠生產經營穩定。同時,疫情使得線上辦公、居家娛樂和居家學習等社交活動居家化趨勢的興起,導致了IT設備需求呈爆發式增長。報告期內,IT板塊的收入同比上升8%至人民幣3849.92億元,歸母淨利增長30%至人民幣20.93億元。聯想牢牢佔據了全球PC市場冠軍寶座。



而作為聯想控股於先進製造與專業服務板塊打造的支柱資產,聯泓新科於去年底登陸深交所,報告期內積極應對疫情挑戰,運營效率持續優化,保證了公司穩定運行,各項指標持續向好,貢獻了淨利潤同比提升21%至6.55億元的出色業績。據悉,未來聯泓新科將繼續堅持「創新驅動+運營提升」,在若干新材料細分領域形成領先產業集群。不難看出,上市以來聯泓新科持續走高的股價,也一定程度上反映出市場對於公司未來發展的信心。同樣拉動此版塊整體業績增長的還有東航物流,在疫情期間保障了國內防疫物資的調配和國際供應鏈安全,同時受益於航空運價全年保持高位2020年業績同比錄得大幅增長。值得一提的是,東航物流的A股IPO申請已於2021年3月11日過會。



持續優化資產組合 後疫情時代相關板塊反彈可期

聯想控股並沒有被大環境掣肘而止步不前,而是按照既定戰略持續優化存量資產。譬如金融服務板塊在面對更為複雜的外部環境和行業挑戰的同時,被投企業積極應對,控制風險並夯實業務基礎。去年,抗疫第一股聖湘生物的上市獲得市場廣泛關注,作為投資人之一,正奇金融持續踐行「投貸聯動」的模式也逐步展現成果,加上聖湘,正奇在報告期內共有5家被投企業成功上市,不僅如此,所投科美診斷和工大高科均已成功過會,令人期待其2021年在資本市場的表現。此外,聯控瞄準後疫情時代大眾對保險的需求,戰略投資現代財險,並視其為「在保險業的重要佈局」。



去年疫情對消費行業的影響顯而易見,聯控創新消費與服務及農業與食品相關業務正撞疫情重災區「食」與「行」。餐飲市場需求減弱以至於大眾對於進口海產品安全的恐慌,再譬如疫情使得學校長期停課,大眾出行慾望減弱,口腔科亦不能開門營業等等,所波及範圍甚廣。公告稱:「聯想控股加大對被投企業的全方位支援,提升經營業績,並重點關注風險管理,利用多種手段確保企業的經營安全」。疫情期間,三育教育著手業務轉型,新的戰略定位為學前教育領域平台型綜合服務商;佳沃集團調整業務重點,加大對水果業務的流通;拜博口腔亦將診斷推行至線上等等,體現出聯控盡全力對沖相關板塊受疫情的負面影響。而根據國家統計局數據, 2021年1-2月消費、投資、進出口均出現大幅反彈,同比增速均超30%,以上兩個板塊未來的業績表現值得期待。



李蓬更表示「公司將進一步聚焦核心業務,加速資源回流」,這亦不難理解,報告期內公司完成了蘇州信託的退出,此外2021年一季度,公司還順利退出神州租車和PIC,這三個項目給聯想控股累計實現了超過人民幣40億元的現金回流,在紛繁複雜的市況下,穩健的資金儲備相信會為公司的未來發展奠定一個更為堅實的基礎。



財務投資一如既往貢獻優異表現 新募資金進展順利

2020年疫情的愁雲慘淡瀰漫至資本市場,自去年初債券收益率、石油和股票價格暴跌,萬億美元的資產均在尋求避險,疫情加劇了資本市場的波動。但2020年聯想控股財務投資板塊因為「採取更為謹慎的投資策略」並「大力推動多家被投企業上市」,實現歸屬於本公司權益持有人淨利潤人民幣24.39億元,同比增長169%,此外也給公司貢獻了良好的現金回流,三隻基金(聯想之星、君聯資本、弘毅投資)2020年累計實現了超過人民幣40億元的現金回流。



下圖更清晰地展現了財務投資板塊三支基金的各項情況(截至2020年12月31日):

名稱:君聯資本

類型:私募股權投資

管理基金數:25

管理資金規模:>500億元

重點摘要:報告期內,募集基金總額人民幣45.24億元,累計完成51項新項目投資,全部或部分退出項目44個,創造了良好的現金收益。11家所投企業上市



名稱:聯想之星

類型:天使投資

管理基金數:7

管理資金規模:>30億元

重點摘要:報告期內,2家企業掛牌上市,投資項目超過20個,在管項目超過50個發生下輪融資,14個項目實現退出。四期人民币基金已完成最终交割,四期美元基金已完成第二轮交割



名稱:弘毅投資

類型:投資管理

管理基金數:13

管理資金規模:>800億元

重點摘要:報告期內,不动产第三期基金完成两轮募集;弘毅创投一期基金完成最终交割,募集總规模1.3亿美元。新投及原有項目追加投資有序推進,在管企業實現上市,項目退出較活躍。



成績來之不易 積極探索科技、醫療領域佈局

今年亦是聯想控股創始人柳傳志自2019年底退休以後,交棒新任管理層團隊的第一個全年業績,被問及對未來的展望,聯想控股董事長寧旻則表示:「路雖遠行則將至,事雖難做則必成。」



「十四五規劃大力倡導的以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局給了聯想控股這樣既有國內業務,又有國際佈局的企業新的發展空間,無論是5G、人工智能,還是大數據、新基建,也給了聯想控股在新行業中新的發展機遇。」寧旻說道。



2020年聯想控股通過特有的雙輪驅動業務模式戰略入股富瀚微就是很好的例證,對於聯想控股而言,「成功將基金投資項目轉變為聯想控股在科技領域的戰略性投資項目,為我們打造了佈局高科技領域的新範式。」值得留意的是,聯想控股財務投資旗下各基金平台累計投資了超千家企業,而很多都集中在高科技領域,相信在項目培育、業務聯動、資金支持和資源共享等方面,將迸發出相當大的潛能與價值提升空間。



面對新的機遇,寧旻亦有信心,「聯想控股作為一家植根中國、放眼全球的多元化投資控股公司,擁有深厚的積澱,包括良好的品牌和市場形象、對中國科技和實業的深刻理解、優質的資產組合及價值創造能力、特有的管理理念和企業文化等、保障企業長期穩定發展的股東結構、市場化的激勵和約束機制等。這些厚重的底蘊,讓我們在面對困難和挑戰時,能夠依然保持必勝的信念。」









話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network