Thursday, 1 April 2021, 15:17 HKT/SGT Share:

來源 Solargiga Energy 陽光能源2020年出貨量攀升64.8% 帶動收益增加36.8%至人民幣60.5億元 計劃產能翻倍擴增 積極迎接平價上網、需求巨幅增長的時代

香港, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 中國領先的太陽能單晶光伏產品垂直整合企業陽光能源控股有限公司(「陽光能源」或「集團」,香港聯交所上市股份編號:757)公佈截至2020年12月31日止之全年業績。集團憑藉多年來深化與客戶的合作關係,高端光伏產品深受國內央企及海外跨國企業歡迎,回顧年內,總出貨量大增64.8%至6,811兆瓦,亦使收益攀升36.8%至約人民幣60.5億元。







隨著年內高效產能陸續開出與既有產能改造完成,集團的毛利躍升71.6%至約人民幣5.9億元,毛利率亦改善至9.7%(2019年:分別為人民幣約3.4億元及7.7%)。未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)達約人民幣2.8億元(2019年:人民幣4,912.6萬元),較去年大幅增加461.8%。權益股東應佔虧損較去年大幅收窄近四成至約人民幣2.2億元(2019年:虧損人民幣3.6億元)。虧損主要由於疫情造成上游材料供給不暢與出貨成本暴增,使外部原輔材料採購成本與銷售費用大幅增加,加上集團淘汰落後電池產線而提列了人民幣6,858.7萬元的一次性資產減值損失所致。



集團財務狀況穩健,年內營業活動產生淨現金流入繼續保持增長,達人民幣5.6億元(2019年:人民幣4.1億元),增長幅度為37.4%。



業務回顧



硅棒及硅片業務



由於單晶產品較多晶產品於光伏發電上的應用更見優勢,單晶產品市場份額持續快速增加,使集團的單晶硅片市場需求量亦不斷增長。年內,單晶硅片對外付運量亦大幅上升56.2%至3,145.8兆瓦(2019年:2,014.6兆瓦)。



集團位於雲南曲靖市新投資的低本高效單晶硅棒及單晶硅片項目自2020年起已大規模量產,相關投資不僅可享受當地政府各項優惠的招商政策,更重要的是並坐享低電費成本。作為拉晶主要製造成本的電費,於雲南曲靖當地較原遼寧錦州生產基地降低約50%,有助提升毛利率。因此,集團亦積極籌備於雲南曲靖再擴充單晶硅棒與硅片的產能,以期進一步善用當地的生產環境,充分發揮集團現有的生產技術優勢。



除了高效產能陸續開出,年內集團亦研發有成並突破各項生產瓶頸,將最先進的生產技術順利運用於量產之中,集團單晶硅棒生產採用快速收尾技術,縮短了70%的收尾時間,且通過對水冷裝置的改造升級,單晶硅棒生長速度可從1.25mm/min提高到2.0mm/min。此外,就生產單晶硅棒之主要輔材石英坩堝,集團亦已與特定供應商共同研發出500小時長壽命之石英坩堝,可實現1堝連續拉制9根晶棒的RCZ生產工藝,皆可顯著降低生產成本,進而提升毛利率。



組件業務



憑藉優良的產品品質與價格競爭力,加上高效新設備大幅量產與既有設備全面技術升級完成,集團的組件對外付運量及銷售總額均持續快速增長。2020年,集團組件對外付運量為2,865兆瓦,同比增長54.4%,銷售額亦由去年人民幣32.0億元上升33.8%至2020年的人民幣42.7億元。此外,自2020年4月1日起,江蘇鹽城廠房變現數據已納入集團的合併報表中,集團可有效使用的組件產能因此提升至3.70吉瓦,開始顯現組件產品的經濟規模優勢,亦可使集團上游單晶硅棒之3.45吉瓦產能有更穩定的出海口。



集團在組件技術上亦享有領先優勢。組件產線可生產多主柵半片雙面雙玻182mm和210mm大尺寸組件,組件功率可達600瓦以上,而相關設備的自動化、智慧化水平與封裝技術皆位於行業領先。根據中國光伏市場近期招標的信息分析,182mm及以上規格之光伏組件約佔招標產品規格的三分之二以上。由於集團單晶硅棒與單晶硅片與光伏組件生產線均可生產182mm和210 mm等大尺寸產品,而此等大尺寸硅片和大尺寸組件均為現行市場上的稀缺產品,故可更進一步提高集團銷售端的溢價能力,創造毛利率大幅提高的契機。



展望



雖然2020年受疫情影響,需求短暫遞延,但整體新增裝機量仍持續快速成長,預計中國以至全球中長期需求向上的勢頭仍然強勁。為因應全球急速向上的需求,集團積極籌備持續擴充單晶硅棒與單晶硅片及組件產能,預期產能增長如下:



目前 2021年底前 2022年底前 增幅(2022年底前相對目前)

單晶硅棒 3.45吉瓦 8.55吉瓦 20.05吉瓦 +481%

單晶硅片 2.50吉瓦 4.60吉瓦 14.60吉瓦 +484%

組件 3.70吉瓦 8.86吉瓦 14.46吉瓦 +291%



在整體規劃上,單晶硅棒年產能多於單晶硅片,主要由於雖然多晶技術路線的市場份額已快速被單晶取代,但是在硅片的製造環節中,單晶與多晶卻是相同的,故原來搭配多晶硅碇的多晶切片產能現已大幅釋出用以切割單晶硅棒,故集團可輕易委由外部切片代工廠以彌補切片產能空缺,以便集中資源發展單晶硅棒和組件利基產品。於2022年的規劃中,集團的上游單晶硅棒年產能將顯著高於下游組件年產能,是考量到在未來供求皆不斷快速增長下,上游單晶硅棒的技術門檻更高,正常毛利率亦更高,故單晶硅棒供給方的寡頭市場趨勢將持續。集團作為國內第一批從事單晶硅棒生產的企業,20年來技術累積優勢領先同儕,將更多資源投入上游單晶硅棒的寡頭市場中,將可加強業內的領先地位和獲利能力。



陽光能源主席譚文華先生表示:「光伏行業不僅受惠於國策支持,且受到世界各國的重視,平價上網的時代已經到來,市場需求將會不斷的爆發增長,我們已做好積極部署,包括集中資源發展上游單晶硅棒/硅片與下游光伏組件產品,成為雙主力產品,同時在不斷的技術研發下也已展現成果,可生產大尺寸硅片,再加上更完善、更具成本優勢的產能佈局,將可擁抱平價上網後行業蓬勃發展的美好時代。」



關於陽光能源控股有限公司(香港聯交所上市股份編號:757)

陽光能源控股有限公司乃中國領先的太陽能單晶光伏產品製造商之一,利用垂直一體化之優勢,專注於單晶太陽能硅片以及光伏組件之製造及銷售,以及光伏系統之設計及安裝業務。集團產品目前多數銷售給國內央企以及品質要求嚴格的大型跨國企業。







話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network