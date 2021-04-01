Thursday, 1 April 2021, 08:33 HKT/SGT Share: 中國力鴻公布2020年全年業績 純利大幅增加約160% 聚焦高質量發展 把握各細分領域

香港, 2021年4月1日 - (亞太商訊) - 中國力鴻檢驗控股有限公司（下稱「中國力鴻」或「公司」; 股份代碼: 1586.HK）今天公布截至二零二零年十二月三十一日止（「回顧期」全年經審核業績。回顧期收入約為人民幣574.0百萬元，較2019年的約人民幣396.5百萬元增加44.8%。利潤約為人民幣74.9百萬元，較2019年的約人民幣28.8百萬元增加160.3%。每股基本盈利約為人民幣12.59分（2019年：人民幣6.04分）。董事會建議派發末期股息每股人民幣0.0375元。



回顾期內錄得良好业绩，主要是公司受益於中國國家宏觀政策支持，及檢測市場需求持續向好，集團管理層聚焦高質量發展，將平台建設理念貫穿工作始終，精准把握各細分領域的市場動向，佈局戰略優勢領域，集團運營品質與運營效率持續改善，綜合競爭力和品牌影響力得到穩步提升。



中國力鴻副主席兼執行董事楊榮兵先生表示：「2020年公司主要的業務市場中國和新加坡疫情防控措施得當，率先恢復正常生產和經營秩序，公司業務整體發展良好，各個業務板塊均實現持續增長。另一方面，公司深挖客戶需求，克服疫情阻力，努力提升服務品質，積極拓展駐場檢驗、技術諮詢與培訓等方面的業務，獲得客戶一致好評，業務承接能力迅速提升，標誌著公司已經進入快速發展軌道，也順利完成在能源檢測領域制定的初期戰略發展目標。」



品牌影響力及公信力持續增強

公司已獲得由國家認證認可監督管理委員會頒發的CMA「檢驗檢測機構資質認定證書」和中國合格評定國家認可委員會頒發的CNAS「實驗室認可證書」，在國際上取得了ISO17025、ISO17020及ISO14001認證證書，公司的專業能力已達到國際公認的檢測檢驗機構及權威標準。中國出入境檢驗檢疫協會授予公司正式會員，中國認可認證協會授予公司正式單位會員。2018年，公司加入IFIA，成为正式会员，2019年公司成为TIC理事會正式理事成員（前全球 TIC行業組織IFIA和CEOC合併而成），全方位的資質認可保障公司檢測報告更具國際公信力。



不斷優化的客戶結構

集團在保持國家能源集團、陝煤集團、中煤集團、伊泰集團、大唐集團、華潤集團、中石油、中石化、中海油、中化工、中化、殼牌（Shell）、BP、埃克森美孚（Exxon-Mobil）、 雪佛龍（Chevron）、道達爾（Total）、沙特阿美（Saudi Aramco）、阿聯酋石油（ENOC）、俄石油（Rosneft）等等大客戶穩定良好的合作關係基礎上，增加新能源領域的客戶，如金風科技、三一重工、中國華電集團、北京鑒衡認證中心、天津中海工程管理諮詢有限公司等客戶，並積極拓展區域性客戶，進行特定行業集中营销包括了水泥、鋼鐵、造紙、化工廠等行業，使得優質的客戶基礎進一步擴大。



能源檢測業務持續強勢增長

公司在2018年，成功收購Saybolt (Tianjin) Metrology & Inspection Co., Ltd.及Leon Overseas (Hong Kong) Limited （前 稱 Core Laboratories (Hong Kong) Limited），之后在2019年，再次成功收購Saybolt (Singapore) Pte Ltd（「Saybolt (Singapore)」），標誌著本集團在全球化布局及多元化业务方面完成了两个重要里程碑，使本集團成功進軍亞太地區的石油業務，并且将包括石油、天然氣、化學品及燃料散裝貨物的技術檢測及分析服務（包括產品及服務認證）覆蓋至新加坡及周邊地區，拓寬了業務範圍。公司通過全面系統性的管理輸出，使得並購資產效能發揮，业务能力迅速增長，進入良性回收期，大幅提高了集團的整體營收。年內受惠歐洲及中東等地石油貿易量經新加坡轉運到東南亞地區增加，集團石油板塊業務量大幅提升，於此同時公司的煤炭檢測板塊持续稳健增长，市占率逐步提高，出證數量和整體業務收入等各個核心指標上都再創新高。



展望未來,中國力鴻副主席兼執行董事楊榮兵先生表示：「2021年作為國家（十四五）的開局之年，是我國現代化建設進程中具有特殊性的一年，中國力鴻響應國家發展策略，堅持穩中求進的發展方針，在基於過去三年踐行「聯邦制」經營的成功經驗之上，堅定推行2+X戰略，2+X戰略中的 數字「2」既代表了本集團現有的煤炭、油品檢驗兩大業務支柱，又代表著深耕 能源和大宗商品檢驗檢測領域；而「X」代表本集團未來增長的預期領域及空間，專注於有長遠持續增長潛力的可再生能源及其他ESG相關領域。集團將本著「X」業務的三順位思想的原則，以大宗商品和能源領域穩健的市場地位爲根基，積極拓展下列三個主要TIC領域：1.新能源檢驗檢測領域；2.常規TIC檢驗檢測領域；3.新産業檢驗檢測領域。」



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中國力鴻檢驗控股有限公司是在香港聯合交易所主機板上市的國際協力廠商獨立檢驗檢測公司（股票代碼HK1586），是國內首家在香港上市的協力廠商檢驗鑒定機構。中国力鸿為一家國際第三方獨立檢驗檢測公司，為全球客戶提供7x24小時全方位專業檢驗、檢測、計量、認證、諮詢及相關技術服務。公司在專注能源和大宗商品兩大板塊檢驗檢測認證的業務基礎之上，充分利用細分領域的龍頭優勢和規模效應，延伸服務範圍至電力系統，開啓清潔能源領域的相關檢測服務，特別是太陽能光伏和風電設備的相關領域。公司在环境监测和检测領域，為企業和政府提供環境和生态監測、土壤检测、环保技术諮詢与评估及碳中和等等相關服務。







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