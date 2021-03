Wednesday, 31 March 2021, 18:42 HKT/SGT Share: 新能源車業務帶動2020年業績提升,五菱汽車(00305.HK)發展後勁可期

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 3月31日,五菱汽車(00305.HK)披露2020業績情況。2020年,五菱汽車營業收入為153.8億元,同比增長8%;毛利為12.1億元,同比增長3.2%。五菱汽車2020年上半年淨虧損2.9億元,業績資料顯示,公司全年利潤淨虧損0.22億元,2020年下半年經營情況明顯好轉,全年虧損大幅縮減。











同日,五菱汽車在深圳舉辦2020年度業績說明會。五菱汽車董事會主席袁智軍在與投資者交流中表示,近年來國內新能源汽車政策的陸續推出,使得五菱汽車新能源汽車發展的方針佈局更為清晰。各地政策對商用車的支持力度持續加大,也帶動了公司新能源汽車的銷量提升,這一趨勢從2021年至今的銷量情況已經有所反映。公司未來將抓住碳達峰、碳中和目標下傳統車加速向電動車轉換的機遇,大力拓展增量市場。



受益於汽車行業需求提升和公司前瞻佈局,在2020年汽車行業普遍業績下滑的情況下,五菱汽車各項業務均取得較好的營收增長表現。回望2020年,五菱汽車憑藉汽車動力總成、零部件及新能源車業務優勢,通過採取各種有效措施,緩解疫情影響,實現業務規模的進一步擴大。



各項業務營收錄得同比增長,下半年經營快速恢復

2020年國六發動機銷量持續上升,使得公司發動機及部件分部營業收入(以對外銷售為基準)為31.2億元人民幣,同比增長18%。零部件業務方面,五菱汽車一方面加快業務拓展,打開增量市場;另一方面加大技術研發,搶佔市場先機。資料顯示,公司汽車零部件及其他工業服務分部營業收入入(以對外銷售為基準)達到71.5億元,同比增長0.4%。



根據上汽通用五菱公佈的資料顯示,2020年上汽通用五菱累計銷量約為1,600,057輛,同比降低3.61%。雖然作為上汽通用五菱大部分關鍵汽車配件的主要供應商,五菱汽車業務充分受益於上汽通用五菱旗下部分產品的熱銷。客戶拓展方面,公司加快拓展外部市場,推動多家新客戶新車型的電動後橋配套項目落地。研發層面,2020年五菱汽車已成功自主研發新能源電動後橋、純電動壓縮機、電機、電控、電動後橋、增程器、混合動力系統等新能源關鍵零部件。



作為重點發展的業務方向之一,五菱汽車專用汽車業務在銷量和利潤上都取得了亮眼的成績。公司改裝車的銷售量保持增長態勢,繼續位列此細分市場分部的領軍供應商,電動車銷售量繼續溫和增長。從業績情況來看,公司專用汽車營業收入(以對外銷售為基準)為51.0億元,同比增長13.9%,經營溢利同比增長28.1%。五菱汽車表示,公司將通過抓住傳統汽車向新能源汽車轉型的契機,自主研發推出新能源物流車、純電動巡邏車、純電動觀光車等系列產品,實現公司新能源汽車市場化的加快推廣。



新能源汽車滲透率提升,五菱汽車持續發力

自去年二季度以來,國內汽車產業延續較好的發展態勢,自去年4月起,汽車月度銷量同比已連續11個月保持正增長。粵開證券研報顯示,新能源汽車滲透率持續提升,市場空間巨大。《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》提出2025年新能源汽車新車銷量占比達到20%。未來5年,新能源汽車銷量的年均複合增速有望超過30%。隨著新能源車的推廣力度加大,新能源車的路權也有所放開。今年以來,北京、上海、長沙、杭州、鄭州等地先後發佈了新能源貨車推廣政策,其中對新能源貨車進城通行的條件進一步放寬,有些城市甚至不再對新能源車限行。此外,太原、南昌、天津、重慶等地也曾發佈新能源物流車推廣政策,五菱汽車主推的新能源物流車市場也將迎來發展機遇。



近年來,五菱汽車重點發力新能源汽車業務,並長期保持較高的市場靈敏度,持續推出市場認可的新產品。公司抓住疫情受控後地攤經濟發展契機,大力推廣售貨車和冷藏車等特種車型。除此之外,公司自主研發推出新能源物流車、純電動巡邏車、純電動觀光車、純電動客車等系列產品,為不同類型的客戶提供豐富的優質產品。2020年,公司共售出約7000輛電動車,其中包括4706輛電動物流車,電動車銷量較2019年增長250%。



2021年開局以來,五菱的新能源物流車表現一直比較穩定,躍升排名前三。其中,五菱EV50是銷量的主力軍,廣州、泉州、海口等城市的銷量較多。隨著汽車行業加速恢復以及新能源汽車需求的釋放,五菱汽車將不斷提升其市場份額和行業地位,未來有望保持長期穩健增長的業績表現。



融資儲備充足發展資金,未來前景獲機構高度認可

2021年1月22日,五菱汽車以先舊後新方式配售2.23億股新股,擬將認購所得款項淨額約5.4億港元,用於集團新型電動物流車的研發專案和其他相關的業務發展或投資,並為公司補充一定的營運資金。值得注意的是,此次配售融資獲得機構投資者普遍青睞,數十家國際投資機構多倍超額認購,可見機構投資者對公司業務佈局以及未來發展的堅定看好。



從具體的產品規劃來看,五菱汽車在零部件業務方面將大力拓展外部市場,優化產品結構,向電動化、智慧化、輕量化等方向發展,向中高端乘用車配套領域拓展;動力總成業務將通過升級製造方式,拓展新能源零部件拓展,在電機、電控及混合動力系統等細分領域不斷增強核心競爭力。專業車方面,公司將繼續推進新產品研發、技術改進及產能提升工作,並行發展傳統燃油車與電動車,加大智慧化、網聯化、個性化等高附加值產品的比例,打造品牌價值。與此同時,公司將通過增加核心產品開發,完善新能源商用車主導產品的細分市場佈局。展望未來,公司緊抓國家發展規劃以及市場發展新機遇,重點發展汽車零部件及發動機業務,策略性發展整車,有望迎來加速發展的關鍵期。







