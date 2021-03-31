保費收入穩健增長 疫情之下效益穩定 中再集團舉行2020年度業績發佈會

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|Wednesday, 31 March 2021, 15:17 HKT/SGT
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香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 3月30日，中再集團召開2020年度業績發佈會，中再集團副董事長、總裁和春雷率管理團隊對2020年公司整體業績及戰略落地成果進行了詳細介紹。本次發佈會以“電話會議+視頻直播”形式召開，廣泛覆蓋境內外投資者、分析師及新聞媒體，進一步提升了資本市場對公司的關注及認可。
|中再集團2020年度業績發佈會現場
在新冠疫情全球蔓延的情況下，作為中國再保險行業的龍頭，中再集團堅持以高品質發展為中心，統籌做好疫情防控與經營管理，保費收入穩健增長，業務結構不斷優化，投資大幅跑贏市場，疫情之下效益穩定，風險管理持續加強。
一是保費收入穩健增長。2020年，集團合併總保費收入為1,615.74億元（人民幣，下同），增速高達11.5%，再保險主管道地位持續穩固。其中：財產再保險業務總保費收入為485.73億元，同比增長13.8%；人身再保險業務總保費收入為669.57億元，同比增長20.6%；財產險直保業務總保費收入為481.67億元。
二是業務結構不斷優化。重點業務領域保費增速亮眼，業務結構調整不斷推進。財產再保險境內臨分業務分保費收入同比增長38.5%，財產再保險境內新興業務分保費收入同比增長29.0%；財產再保險境外業務總保費收入同比增長6.9%；人身再保險境內保障型業務分保費收入同比增長21.3%。
三是投資大幅跑贏市場。面對錯綜複雜的經濟金融形勢，公司積極把握市場機遇，優化配置結構，2020年集團總投資收益為171.22億元，同比增長31.7%；總投資收益率為6.01%，同比提升0.71個百分點；公司二級市場權益投資大幅跑贏市場。
四是疫情之下效益穩定。新冠疫情衝擊下公司經營呈現較強韌性，全年實現歸母淨利潤57.11億元，同比下降5.6%；剔除新冠疫情對財產再保險境外業務影響後稅前利潤同比增長7.0%，達86.36億元。
五是風險管理持續加強。2020年公司各經營主體綜合償付能力充足率均保持在200%以上。公司財務實力評級繼續保持貝氏評級“A（優秀）”、標普全球評級“A”，評級展望穩定。此外，公司風險管理持續推進，強化風險排查及化解，推出國際巨災組合風險管理平臺（CREST），建立負面清單制度，強化重點風險穿透管理。
2020年，中再集團聚焦“平臺化、科技化、全球化”戰略支點，積極推動重大戰略舉措有序落地。
一是平臺化。積極服務“一帶一路”建設，推動成立中國“一帶一路”再保險共同體並擔任主席單位和管理機構，累計簽訂“一帶一路”合作備忘錄32個，合作網路覆蓋136個國家和地區，為超過600個項目提供約3500億元風險保障。完善巨災風險保障供給，與地震局聯合發佈中國地震巨災模型3.0，與17家保險機構簽署使用協議，同時開發完成中國颱風巨災模型2.0，並深度參與全國16個省市地區巨災試點，在八成以上的項目中擔任首席再保人。加快創新業務平臺推廣，持續深化北京、上海等地IDI平臺建設，IDI平臺累計實現保費超40億元，總保障面積超1億平方米；2020年實現IDI分保費收入4.01億元，同比增長12.2%。積極服務健康保障需求，中再壽險牽頭參與重大疾病經驗表修訂工作；戰略投資醫療創新支付企業鎂信健康；構建“產品+特藥”民生保障新模式，參與20多個地市“惠民保”產品開發；推進長期醫療險創新，率先合作開發終身醫療產品，向行業輸出新重疾定義解讀、病種建議；中國大地保險對接大病醫保需求，為2200萬群眾提供23.9萬億元風險保障。
二是科技化。公司繼續升級內部基礎設施建設，資料資產開發及運營取得成效。中再產險實現90%業務線上化，80%資料集中線上；中再壽險首創保單資料平臺，首次實現精算預估線上化；中國大地保險資料應用在客戶洞察、理賠欺詐等領域發揮效用，理賠年減損金額約5億元。同時，公司通過科技創新打造開放性對外平臺，賦能保險行業發展。中再產險與中國大地保險建立基於區塊鏈平臺的帳單解決方案；“再•瞰”平臺實現對直保公司的商業化輸出；“再•醫”平臺為7家保險公司提供健康管理服務；打造國內首個核電廠資料線上化管理平臺；“中國大地超級APP”上線首年即觸達220萬客戶，家用車續保率達61.4%。2020年，數位中再1.0順利落地，2021年公司將正式發佈數位中再2.0規劃，加快推進數位化轉型。
三是全球化。持續完善頂層設計，設立境外發展和管理委員會，完善境外機構發展戰略、業務規劃等重大事項審議決策機制；加快全球化佈局，中再香港開業首年實現香港準則下盈利，設立中再產險馬來西亞分公司、橋社愛爾蘭保險公司百慕大分公司，新加坡分公司獲壽險經營牌照；優化橋社管理，集團聚焦戰略、資本等重要領域管控，順利實現兩年過渡期內業務、經營、隊伍“三穩定”目標；持續強化境內外協同，優化北京平臺和新加坡分公司業務組合，提升資本效率，同時借助橋社市場、人才及技術優勢引進網路安全險、清潔能源險等國際成熟綜合風險解決方案，完成政治暴力險、恐怖主義險產品升級。
在新發展格局中，保險業仍處於重要戰略機遇期，保險行業向多元化供給、有序化競爭、內涵式增長方向轉型。面對新形勢，2021年中再集團將堅持“平臺化、科技化、全球化”驅動，在服務國家戰略中提升主營業務發展力，在產業結構升級中增強創新發展競爭力，在監管政策轉換中強化業務轉型驅動力，在數位化變革中築牢科技服務支撐力，在風險防控中加強集團整體管控力，堅持“有效益發展、市場對標、守住風險合規底線和數位化轉型”不動搖，堅持“穩增長、調結構、控風險、增效益”經營思路，奮力實現中再集團高品質發展，為客戶和股東創造更多價值。
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