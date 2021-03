Wednesday, 31 March 2021, 14:46 HKT/SGT Share: 百融雲創今日登陸港股,用技術詮釋核心競爭力

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 近年來,從互聯網到雲計算,再到AI金融,技術不斷變革,AI金融是人工智能技術與金融創新深度結合的產物。目前此行業優秀的企業雖然有很多,但是今日正式在香港交易所主板掛牌上市的百融雲創卻格外引人矚目。在是次公開發售中,百融雲創受到投資者的熱捧,獲得了香港公開發售超150倍超額認購,國際發售36.3倍超額認購的好成績,並最終以招股價上限31.80港元定價。



強大的數據分析及產品開發實力 提升客戶決策能力



百融雲創是中國領先的獨立AI技術平台,公司聚焦人工智能、雲計算、SaaS領域等前沿技術的金融場景應用,擁有強大的AI大數據分析能力及敏捷的產品開發能力是市場青睞百融雲創的主要原因之一。公司的數據技術平台提供多種模塊化產品,可輕鬆通過標準化API進行調配並集成於客戶的IT基礎架構及工作流程。公司將多個模塊及定製模型進行整合,為客戶提供定製化的端到端解決方案。公司還開發出強大的智能雲原生技術平台。公司的數據分析產品及雲原生解決方案可助金融服務供應商客戶提升其決策能力,加強營銷及分銷,從而實現精准行銷和投放。



市場份額持續提升 客戶群全面覆蓋金融各個領域



在強大的技術及領先的服務能力的驅動下,公司獲取了較大的市場份額。招股書顯示,於2020年9月30日,公司在中國累計為逾4,200名金融服務供應商客戶提供服務,包括絕大部分國有銀行、逾650家區域銀行、絕大部分消費金融公司、逾90家主要保險公司及其他多家金融服務供應商。



百融雲創還形成一個「數據—分析—產品」的良性業務模式循環,以大量的數據標籤及數據分析能力協助持續產品及服務創新,讓公司持續豐富核心數據庫並改善數據分析能力,幫助公司獲得營運槓桿及較高的收入,從而產生穩定的現金流。



業績增長迅速 營收在行業內獨佔鰲頭



強大的數據分析能力和良好的運營,也給百融雲創帶來了業績上的增長。招股書資料顯示,2017-2019年,公司實現收入分別為人民幣3.54億元、8.58億元及12.62億元。2020年上半年,公司頂住疫情壓力,實現收入7.64億元,超出市場普遍預期。扣除優先股公允價值變動等影響,2017-2020年公司調整後分別為虧損8320萬元、虧損160萬元、盈利1310萬元及盈利8000萬元左右。與明源雲、有贊等相比,公司的盈利能力確定性極高,業績增長進入快車道,前景可期。



值得注意的是,百融雲創股東方包括國新控股、中金公司、高瓴資本、紅杉等知名機構。此次IPO,公司共引入三名基石投資者:Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP。國新控股是國資委旗下第三家國有資產經營公司,主要從事國有資產經營與管理的企業化操作平台,包括對戰略性新興產業以及關係國家安全和國民經濟命脈的其他產業進行輔助性投資等。中國結構調整基金是受國務院國資委委託,由央企中國誠通牽頭成立的中國最大規模的私募股權投資基金,規模達到3500億元,服務於國有企業佈局優化、結構調整及高質量發展。Cederberg為歐洲長線基金,業績穩健。此外,百融雲創此前經歷過多次融資,高瓴參與3次,並且高瓴、紅杉同時出現在pre-IPO投資實屬罕見,足以顯示眾多機構對於百融雲創發展前景的強烈看好,也為公司未來股價的表現打下了堅實基礎。



未來,隨著中國金融服務持續擴張,金融機構在提高效率及業務增長等方面的需求將不斷增加。百融雲創技術實力深厚、明星股東雲集,業績增長已步入快車道,具備中小投資者長期持股的條件,公司此番上市或將享受到估值溢價的機會,值得期待。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network