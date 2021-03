Wednesday, 31 March 2021, 14:38 HKT/SGT Share: 卓越商企服務獲招銀國際看好 目標價14.9港元

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 中金公司於今年年初曾表示2021年是物管行業的元年,除了有明確的中央政策支持,亦因為行業整合持續,強者恒強趨勢明顯。在中國高端商業物管領域具有領導地位的卓越商企服務(6989)繼早前獲得海通國際重申「跑贏大市」評級及目標價14.3港元後,亦獲得了招銀國際重申「買入」評級及目標價14.9港元。這意味著卓越商企服務的平均目標價為14.6港元,較昨天收市價9.11港元,具有60%的上行空間。



招銀國際指卓越商企服務的2020年全年業績表現勝市場預期,主要得益於第三方市場拓展項目的強勁增長以及增值服務的持續擴張,並認為公司的大客戶運營模式有利於其在行業內保持更佳的表現。因此,該行調升了卓越商企服務的2021年及2022年收益預測,重申「買入」評級。



事實上,卓越商企服務近年的管理規模呈現出穩健增長的趨勢。2020 年末,公司的總在管面積達3,202 萬平方米,較 2019 年末增長 36%,其中商務物業在管面積同比增長35%至約1,600萬平方米。合約管理面積約達 4,473 萬平方米,近 3 年合約在管比維持在 1.4 水平。 卓越商企服務在管面積規模的持續穩健提升,也為其營收的增長及盈利能力的提升創造了條件。2020 年,公司的總營業收入約 25.25 億元人民幣(下同),同比增長 38%;毛利為 6.64 億元,同比增長約 53%,毛利率同比擴大2.7個百分點至26.3%,公司權益股東應佔年內利潤(純利)為 3.25 億元,同比增長 82%,淨利率為 14.1%,較 2019 年提升 1.4 個百分點。整體業績表現亮麗,且計劃派發末期息每股0.0951 港元,息率30%,合符預期。



未來兩年純利複合年增長率達45%

2020年,公司的物業管理服務和增值服務的收入佔比,分別達到83.6%和14.2%,其他業務的佔比則為2.2%。據了解,未來這兩大業務收入將會保持在80:20的比例,換言之,增值服務在未來將有較大的擴張空間。同時,增值服務的毛利率已按年同比擴大9.4個百分點至34.6%。隨著增值服務及其毛利率的持續提升,將有望形成更佳的盈利能力,誠然是一個好現象。



綜合上述因素,招銀國際有信心卓越商企服務於未來兩年的純利複合年增長率可達45%,其中第三方市場拓展項目在管面積將不斷擴大,成為主要新增動力。



2020年來自在管的商業物管項目收入中,來自第三方開發商或企業的收入同比顯著增長約38%至9.76億元,佔總收入的46%。若按面積計算,來自第三方開發商或企業的在管面積則同比增長約45%至約1,400萬平方米,佔總在管項目面積的43%。這個第三方外拓項目的收入及在管面積佔比,在新上市的物管同業中較高,也充份反映了公司的執行和營運能力。



卓越商企服務已於3月15日正式成為恒生綜合指數成份股及深港通標的,加上剛公佈了亮麗2020年全年業績,股價正穩步上揚,短期有力挑戰11港元。站穩後,則可看14港元。





