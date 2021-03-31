Wednesday, 31 March 2021, 14:29 HKT/SGT Share: 朝雲集團2020年業績超市場預期 營收利潤雙增長建議派息

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 有「寵物第一股」之稱的朝雲集團（6601.HK），於上週五公佈了其2020年度業績公告。這份由朝雲集團CEO陳丹霞帶領的新管理團隊到崗一年半後的首份全年業績報告，一公佈即超市場預期，營收及利潤雙雙增長，董事會亦建議派息。



據年報披露，2020年朝雲集團實現收入約人民幣17.02億，同比增長23.0%；毛利約人民幣7.43億元，同比增長23.8%；淨利潤約人民幣2.33億元，同比增長26.3%；經調整淨利潤約人民幣2.62億元，同比增長32.4%。



跨品類經營能力極強的管理團隊 全力助推朝雲進入快車道



朝雲集團擁有一支具備跨品類運營能力的管理團隊，成員具備國內外併購並快速整合能力，擁有跨平台跨渠道多領域的豐富行業經驗，涵蓋化妝品、日化、母嬰產品、寵物及電商等多個領域。團隊成員在行業內的經驗平均超過15年，在朝雲集團工作平均超過10年。



在朝雲集團新管理團隊一年半的全力衝刺下，朝雲集團不僅持續搶佔多個行業領導地位，還成功孵化高毛利新品類。2019年，朝雲集團快速佈局寵物護理領域，寵物品牌「倔強的尾巴」上市四個月即取得天貓寵物香水除味類目第一。2020年，朝雲集團寵物品類總收入錄得超10倍增長，毛利率高達54.5%且收入佔比不斷提升。朝雲集團的家居護理品類和個人護理品類也保持著穩健增長，總收入分別實現同比增長20.0%及51.7%。



全面的渠道佈局也成為朝雲集團超預期增長的關鍵因素。公司自2018年開始佈局線上渠道，至今已實現從單一店鋪擴展至26個自營店鋪及20多個線上渠道。2020年，朝雲集團線上渠道貢獻收入約人民幣2.94億元，同比增長92.8%。其中來自自營線上商店的收入同比增幅達到121.5%。朝雲集團線下渠道仍然保持強有力的穩健增長，2020年錄得總收入約人民幣14.08億元，同比增長14.4%。



盈利能力不斷加強 建議派息發展前景可期



朝雲集團通過此次財報表現出超乎市場預期的強勁盈利能力和穩健综合运营管理能力，並得到了董事會認可，建議派發截至2020年12月31日股息每股普通股人民幣0.044元。上市不到一個月即建議派息，朝雲集團這隻到崗一年半的新管理團隊初露鋒芒，配合已見成效的多品牌多品類戰略和寵物市場的前瞻性佈局，市場投資者對朝雲集團的長期投資回報價值相當看好。未來，朝雲集團還會帶來怎樣的驚喜，值得拭目以待。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

