Wednesday, 31 March 2021, 14:20 HKT/SGT Share: 近三年營收年複合增長率超19% 天津銀行「轉型+創新」雙軌戰略成效明顯

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 2021年3月26日，天津銀行（1578.HK）在香港聯交所發佈了2020年全年業績公告。公告數據顯示，該行2020年實現營業收入171.97億元，同比增長0.8%；撥備前利潤132.66億元，同比增長1.6%，計提資產減值損失82.31億元，同比增長10.8%，受此影響下，實現淨利潤43.43億元，同比緩降5.8%。



2021年2月9日，銀保監會發佈了2020年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況，2020年城商行實現淨利潤2,145.63億元，受新冠肺炎疫情影響，同比下降14.48%。作為城商行一員，天津銀行在2019年營業收入同比增長40.5%的高基數之下，取得了2020年營收正增長、淨利微降的業績，實屬不易。



近三年營業收入年均複合增長率超19%

公開資料顯示，早在2018年，天津銀行就修定了《天津銀行股份有限公司2016-2020年發展戰略規劃》，確立了「轉型+創新」雙軌戰略，取得實效。



該行2020年營業收入為171.97億元，較2017年的101.43億元大幅增長69.55%，近三年營業收入年複合增長率達19.24%，遠高於銀行業平均水平。



從營業收入結構上看，天津銀行2017年營業收入中公司業務、個人業務、資金營運業務佔比分別為72.4%、17.3%、10.2%，公司業務「一頭獨大」，個人業務和資金營運業務則是明顯的短板。而經過三年的轉型創新，該行2020年營業收入中公司業務、個人業務、資金營運業務佔比分別為36.4%、38.1%、25.2%，轉型後的營業收入結構更趨均衡合理。



個人業務成功轉型 實現「超常規發展」

天津銀行個人業務的成功轉型，得益於其藉助互聯網技術順利落地實施的「超常規發展大零售」戰略，體現在其個人銀行業務對營業收入的貢獻度實現了由2017年17.3%到2020年38.1%的轉變；個人貸款餘額也由2017年末的343.79億元增至2020年末的1,349.82億元，增長292.63%；個人貸款佔客戶貸款及墊款總額的比重由2017年末的13.8%增長到2020年末的43.9%；個人存款餘額由2017年末的628.81億元增至2020年末的878.09億元，增長39.64%；個人綜合金融資產由2017年末的1,022億元增至2020年末的1,698億元，增長66.14%。



值得一提的是，該行個人經營類貸款從2019年末的113.83億元增至2020年末的203.39億元，增長78.7%，其個人經營類貸款餘額已連續兩年增長70%以上。



發力小微普惠金融業務

近年來，天津銀行深入貫徹落實黨中央、國務院和監管機構關於加強小微普惠金融的工作部署，切實幫助小微企業解難紓困，藉助科技賦能，推出了一系列全線上小微普惠金融自營貸款「銀稅e貸」「商超e貸」「天行用唄」等產品，可實現信貸資金對長尾、首貸、普惠客群的全面觸達，為實體經濟發展提供更精準、更高效的小微金融服務。特別是在2020年，該行積極發揮金融抗疫作用，大幅讓利於實體經濟，有力地支持了復工復產和「六穩」「六保」。建立防疫物資生產資金需求快速響應機制，開通貸款綠色審核通道，提供26.56億元緊急融資支持天津市防疫物資企業，此項工作被列入天津市「惠企21條」；2020年新發放的普惠型小微企業貸款產品「銀稅e貸」「商超e貸」「天行用唄」利率低至3.95%；與人民銀行天津分行開展再貼現業務約62.9億元；累計投放符合再貸款條件的資金約116.5億元。



天津銀行普惠型小微企業貸款餘額由2018年末的69.10億元，到2019年末的119.35億元，再到2020年末的255.08億元，年複合增長率高達92.13%。



資金營運業務回歸本源

近年來，天津銀行資金營運業務圍繞優化資產投放、強化負債管理、加大產品創新和深化客戶營銷四個方面集中發力，加大債券、資產支持證券、公募基金等標準化、高流動性資產的配置力度，積極參與債券、外匯、衍生品及貴金屬自營及代客交易，多元化拓展負債渠道、降低負債成本、強化主動負債管理，不斷完善集投融資和交易業務為一體的產品業務體系，持續打造成銀行重要的利潤中心、產品創新中心、金融市場交易中心和同業客戶渠道平台。2020年末，該行資金營運業務的營業收入為43.41億元，佔營收總額的25.2%，較2017年末的10.2%提升15個百分點。



2020年，天津銀行本幣現券交易量達6.5萬億，同比增長18%；累計承銷國債、地方政府債和政策性銀行債達1,558億元，同比增長79%；承銷抗疫特別國債、三大政策性銀行抗疫主題金融債及疫情防控企業債券37.5億元；主承銷銀行間市場債券295億，其中主承銷全國銀行間市場資產支持票據（ABN）90.88億元，位列城商行第四位，為天津市企業融資156.5億元，同比增長139.48%。憑藉資金營運業務的表現，該行2020年獲得記賬式國債承銷團成員國債現貨交易量排名第1的好成績，債券借貸業務位列中央國債登記結算公司「債券借貸交易結算排行榜-2020年1-12月」第8名，同時獲得「核心交易商」「優秀債券市場交易商」「優秀承銷商」「最佳進步獎」「最具社會責任獎」等多個獎項。





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