華訊2020年全年收益及盈利增長強勁

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 領先電子產品生產商及節能業務解決方案供應商華訊股份有限公司(「華訊」或「集團」)(股份代號:833)今天宣布其截至2020年12月31日止年度的全年業績(「回顧年」)。



於回顧年內,全球經濟受到新型冠狀病毒(「COVID-19」)爆發的不利影響,集團的營商環境仍然充滿挑戰。儘管集團於本回顧年度第一季度的生產及銷售收益大受影響,但製造業務於第二季度迅速恢復正常且客戶需求不斷上升。因此,集團的營業額總額大幅上升74.8%至2,203,800,000港元(2019年:1,260,800,000港元),毛利率由2019年的14.6%擴大至2020年的18.8%,主要由於回顧年銷售收益總額大幅增加以及有效控制生產成本及間接開支所致。回顧年度公司擁有人應佔溢利從淨虧損扭轉為溢利達122,400,000港元(2019年:虧損262,000,000港元),這是由於銷售收益有所增長以及於回顧年內並無出現去年有關減值虧損的影響所致。



每股基本盈利為12.94港仙。為答謝股東的持續支持,董事會建議宣派末期股息每股2.0港仙。



業務回顧及前景



集團繼續專注於電子產品業務,此業務於回顧年度來自電子製成品、塑膠模具及元件以及電子產品的其他元件的銷售收益總額達2,199,800,000港元(2019年:1,255,800,000港元),較去年顯著上升75.2%。大眾的衛生意識於COVID-19疫情下提高,帶動集團的靜電消毒噴霧器於2020年下半年需求急升,其銷售收益總額上升至972,300,000港元(2019年:6,900,000港元)。灑水控制器的銷售收益亦上升至496,600,000港元(2019年:457,700,000港元)。集團相信靜電消毒噴霧器及灑水控制器將於來年繼續成為主要收入來源。



至於節能業務分部,回顧年度收益總額上升至2,600,000港元(2019年:1,600,000港元),其中主要為蘇寧易購集團股份有限公司(「蘇寧」)零售店產生之節能收益。集團已經與蘇寧協定終止蘇寧零售店的安裝工程,以更集中資源於其核心製造業務。集團亦已策略性地向蘇寧提供折扣,以確保全部應收蘇寧節能收益可提前結付。終止蘇寧店舖的安裝工程並沒有對集團的整體營運及表現造成重大影響。



展望未來,集團將繼續開拓新市場及新客戶以擴大其客戶基礎,並尋找與現有及潛在客戶發展新電子產品的商機,以擴大其收益基礎及維持業務增長勢頭。集團亦將繼續加緊控制生產成本及間接開支,並提高生產效率,從而改善整體毛利率。



最後,華訊主席林賢奇先生總結:「2020年對大多數行業的企業無疑是艱辛的一年。儘管COVID-19疫情及全球經濟不穩定將繼續為營商環境帶來威脅,但集團對2021年的業務表現仍然審慎樂觀。未來,我們將繼續專注於核心電子產品分部,並投放更多資源及更努力開拓與現有及潛在客戶發展新產品及項目的商機,務求為股東提供更佳回報。」



有關華訊股份有限公司(股份代號:833)

華訊股份有限公司主要從事設計及生產多款高質量且時尚的電子產品、供應生物柴油及節能煤氣爐頭產品,以及提供節能業務解決方案。本公司為明晟(「MSCI」)香港微型指數成份股。有關詳情,請瀏覽網頁 http://www.alltronics.com.hk/。



