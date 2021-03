Wednesday, 31 March 2021, 07:06 HKT/SGT Share:

來源 Viva Biotech Holdings 維亞生物發佈2020年度全年業績 收入同比上漲115.7% CFS業務收入大幅增長146.3%

導語:內生增長,外延發展 構建創新藥研發及生產一體化服務平台

香港, 2021年3月31日 - (亞太商訊) - 维亚生物科技控股集团(1873.HK)公佈,截至2020年12月31日止年度(報告期),集團收入由去年同期323.1百萬元(人民幣,下同)大幅增加至697.0百萬元,同比增幅達115.7%;毛利由去年同期155.9百萬元增長至304.9百萬元,同比增幅達95.6%。



截至2020年12月31日止年度業績亮點:



-- 收入達人民幣697.0百萬元,同比上漲115.7%

-- 毛利達人民幣304.9百萬元,同比上漲95.6%

-- 經調整後Non-IFRS淨利潤人民幣252.3百萬元

-- 經調整每股盈利為人民幣0.18元

-- 董事會建議派付末期股息每股0.01港元



在大型藥企外包比例提升、中小型生物科技公司需求增加的雙重助推下,2020年全球藥物研發及生產服務行業持續向好。維亞生物亦把握此機遇,內生增長與外延式發展並舉,服務換現金(CFS)與服務換股權(EFS)模式協同效應進一步顯現,產業鏈垂直整合並擴張至CDMO業務取得實質性進展。



CFS業務收入大幅增加 客戶群體廣泛多元



報告期內,CFS業務收入大幅增長146.3%達604.7百萬元,客戶數量總計達1,252家。增長主要源於廣泛多元的優質客戶群及客戶訂單的需求增加,以及收購朗華製藥帶來的CDMO及商業化服務業務的增加。



- CFS-藥物發現服務



CFS-藥物發現服務在手訂單金額約為4.16億人民幣,同比增長約54.7%。截止至2020年底,已累計為逾543家生物科技及製藥客戶提供藥物發現服務,總計交付21,000個蛋白結構,研究超過1,500個獨立藥物靶標。客戶囊括全球十大製藥公司(按2019年收益計)以及名列Fierce Biotech’s Fierce 15的35家公司,客戶留存率超過85%。



- 產業鏈整合及擴張至CDMO業務



秉持著構建創新藥研發及生產一體化服務平台的目標,公司於2020年11月完成了對浙江朗華製藥的戰略整合。朗華製藥作為一家綜合性藥品研發製造公司,主要從事小分子原料藥、中間體生產和CDMO業務。報告期內,朗華製藥全年收入達1,518.1百萬元,同比增長22.7%;CDMO業務全年實現銷售875百萬元,同比增長54%。其累計服務客戶數量709家,前十大客戶留存率100%,自主生產放大的小分子CDMO及原料藥品種95個。



EFS業務持續加碼 孵化公司研發進展順利



報告期內,EFS收入同比增長19.1%至92.3百萬元,在手訂單金額同比增加約138.8%至約1.91億元,主要源於孵化項目公司數量和需求增加。公司全年審閱了來自全球逾834個項目,新增投資孵化21家初創公司,並完成對10家已有孵化投資企業的追加投資,覆蓋多個適應症、作用機制及地區。報告期內,孵化公司研發進展順利,在研管線產品總數逾120條,半數以上管線已進入PCC/IND-enabling階段。同時,公司亦積極開展投後支持工作,包括加強人才引進、優化產品管線開發策略及融資資源對接等,並通過Demo Day、維亞生物合作高峰會等行業活動,發展及加強生態圈建設。



拓展平台技術優勢 擴張人員設施規模



報告期內,公司的研發投入為66百萬元,同比增長46.7%。除持續優化原有技術平台外,研發資金主要用於冷凍電鏡(Cryo-EM)、計算化學等新技術平台引進。公司亦積極佈局抗體大分子領域、組建CMC工藝開發團隊等,以積極拓展和滿足客戶各階段的研發及生產服務需求。



截至2020年底,集團員工總數為1,619人(其中新併入朗華製藥員工人數643人)。公司(不計入朗華製藥部分)在職員工976人,其中研發人員817人,實驗室及辦公面積為24,000平方米。為滿足快速增長的業務需求和人員計劃,並為公司提供穩定的研發、生產及營運場所,報告期內公司新增上海周浦、上海張江、四川成都及杭州錢塘新區等物業及儲備用地。



维亚生物科技控股集团主席兼首席執行官毛晨博士表示:維亞生物站在早期從「0」到「1」藥物發現的源頭,集聚著技術平台、客戶流量入口以及人才優勢。未來,公司將持續建設並不斷提高技術壁壘,加強人才引進、加強客戶和孵化公司引流、提高運營效率、發揮整合效能、加快建設從「0」到「1」再到「N」的一站式藥物研發和生產服務平台,構建面向全球的生物醫藥創新者的開放式合作平台。



關於维亚生物科技控股集团



維亞生物的使命是成為全球創新型生物科技公司的搖籃。我們現已開發一種極具拓展性的業務模式,將傳統的服務換現金(CFS)模式與獨有的服務換股權(EFS)模式相結合——CFS業務致力於為全球創新藥客戶提供研發及生產一體化服務;EFS業務則專注於發現、投資高潛力生物醫藥初創公司,以解決未滿足的臨床醫學需求。截至2020年12月31日,維亞生物已累計為全球1,252家生物科技及製藥客戶提供藥物研發及生產服務,研究過超過1,500個獨立藥物靶標,向客戶交付超過21,000個蛋白複合物結構,共計投資孵化67家生物醫藥初創企業。





