中國金融發展公佈 2020年全年業績

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 中國金融發展(控股)有限公司(「中國金融發展」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:3623)欣然宣佈截至2020年12月31日止年度的經審核綜合全年業績。



回顧年內,環球疫情反覆不定,且地緣政治格局複雜多變,爲全球金融市場發展蒙上陰影。集團順應國家經濟政策與市場環境變化,發揮自身優勢,運用科技力量,成功抵禦疫情帶來的負面衝擊,集團的業務和運營並無受到實質性影響,總體財務業績較去年有所改善。集團的總收入約為158.1百萬元(人民幣,下同),按年上升逾83%,其中,新開闢的業務市場生豬銷售錄得淨收入,而集團根據整體宏觀經濟情況於年內計提的減值損失準備總體較去年有所下降。受上述因素的綜合影響,集團的除稅前虧損和期內虧損分別約為67.3百萬元和84.6百萬元,分別按年減少約85.5%和80.4%。董事會建議不派發2020年度全年股息。



中國金融發展主席及執行董事張鐵偉先生表示:「2020年,在中央政府有效統籌疫情防控工作下,中國成為年內唯一一個實現經濟正增長的主要經濟體,其經濟韌性可見一斑。另外,中央政府針對中小微企業出台一系列貨幣財政措施,全面支持中小微企業於後疫情時代恢復發展。面對複雜的宏觀經濟環境,集團把握自身優勢,在防範風險的同時因應國家經濟政策與市場環境的變化,繼續穩健開展傳統業務、深耕科技金融領域,充分發揮集團內各公司優勢,為客戶提供專業、優質和全面的綜合金融服務。」



擔保業務方面,期內集團擔保費收入淨額約為158.1百萬元,按年增長約96.3%,保持良好態勢。年內,中國銀行保險監督管理委員會發佈《關於印發融資擔保公司非現場監管規程的通知》與《融資租賃公司監督管理暫行辦法》,促進行業按更高標準要求、更健康有序的方向發展。集團附屬公司廣東集成融資擔保有限公司成為佛山市融資擔保基金首批三家合作擔保機構之一,有助集團把握中小企業融資市場機遇。集團亦充分把握行業變化,加大對技術人員與設備的投入,不斷升級優化業務系統;並透過與金融機構加強交流,創新業務品種,豐富產品鏈,積極尋找新的利潤增長點,助力國家發展普惠金融,為客戶提供更高效、全方位的綜合金融服務。



同時,集團緊跟政策趨勢,把握生豬養殖業空間廣闊、需求增長穩定的機遇,透過入股養殖業實體佈局新業務,並投資參與大灣區生豬養殖場的建設,推進生豬養殖模式的現代化和標準化。通過積極探索「金融+實體」的融合模式,促進養殖業與金融的優勢互補、業務互補,為今後集團發展供應鏈綜合金融服務構建穩固基礎。



展望未來,張鐵偉先生表示:「儘管疫苗問世為疫情防控帶來曙光,但市場預期全球經濟金融波動仍會繼續。在『十四五』規劃下,國內金融業有望迎來新一輪增長機遇,集團將繼續發揮自身在綜合金融服務能力及技術創新等方面的優勢,積極優化服務質量以增強盈利能力。與此同時,集團會繼續佈局大灣區建設,審慎物色合適的投資機會,務求提升業務靈活性和創造新的業務增長點,在瞬息萬變的營商環境中為投資者及股東締造長遠而穩定的回報。」



關於中國金融發展(控股)有限公司

中國金融發展為全國領先的民營金融集團,屬中國首家以擔保業務為主體登陸香港主機板的金融集團。公司已由上市之初的擔保、小貸兩種業務模式,及後增容升級為涵蓋資産管理、基金管理、投資併購、融資租賃、融資擔保、海外資本、房圈金融、小額貸款等多元綜合金融服務平台。業務紮根於以佛山為中心的珠三角地區,為粵港澳大灣區發展提供綜合、專業的金融服務。



