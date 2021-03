中基長壽科學公佈2020全年業績

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司(「中基長壽科學」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767.HK)欣然宣佈其截至2020年12月31日止年度(「回顧年內」)的經審核之綜合全年業績。



集團過去主要從事借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢,以及物業投資業務。全球人口老化,保健品及長壽產品需求大增。集團已洞悉長壽科學醫療板塊之巨大潛力,近年於該板塊投入豐富資源進行佈局,並於回顧年內成功轉型,將業務延伸至Nicotinamide Mononucleotide(NMN)長壽生物製品的研製及銷售,並取得突破性進展。與此同時,集團於細胞及基因療法及先進醫療等領域進行佈局,矢志打造領先的長壽科學生態系統平台。



回顧年內,集團業績仍以原有借貸、證券及其他投資,以及金融及投資諮詢業務作主導。受2019冠狀病毒病(「新冠肺炎」或「疫情」)及投資情緒低迷等不利因素影響,加上市場尚未從貿易保護主義及地緣政治局勢緊張之不利影響中恢復,集團於回顧年內之收益約為80,022,000港元(2019年:145,846,000港元)。然而,由於集團成功追討截至2019年12月31日止年度已計提撥備之若干債項,年內虧損大幅收窄至約10,700,000港元(2019:虧損825,969,000港元)。每股基本及攤薄虧損約為0.30港仙。



中基長壽科學董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「2020年對全球而言是特殊的一年。新冠肺炎來襲,伴隨而來之不穩定及急速轉變的市場環境已成為新常態。然而,危機中總孕育著機會;健康議題因而備受關切,加之社會逐步邁向老齡化,延長人類壽命、提高生命品質、高端醫療等專業服務成為開啟藍海市場之秘鑰。在上下勠力經營原有業務的同時,集團於回顧年內抓緊長壽科學醫療板塊之巨大潛力,在各股東及全體同仁的鼎力支持下,成功實現業務的戰略轉型,構建出嶄新長壽管理方案的發展藍圖。在健康議題的東風吹拂下,集團有望發揮先行優勢,引航藍海。」



於回顧年內,集團從多方面推進長壽科學業務的轉型,不僅加大長壽科學研究的投放,亦招攬一群國際頂尖之專業生物科技醫療人才加盟,包括邀請諾貝爾生理學或醫學得獎者Randy Wayne Schekman院士出任集團榮譽主席兼首席科學家,以及於先進醫療及生物科技方面擁有豐富經驗之管理及行政人才加盟。此外,集團於美國加州租用3.6萬平方英呎的廠房,用於NMN長壽生物製品的研發和生產。該工廠之生產線已通過美國動態藥品生產管理規範(cGMP)、美國食品藥品監督管理局(FDA)及美國國家衛生基金會(NSF)認證,同時擁有美國加州製藥、保健品加工、有機食品加工三重證書,確保集團旗艦產品的生產及技術得到穩定的支持,旗下長壽生物製品可望為全球追求生命高品質人士提供堅實保障。



邁進2021年,集團在先進醫療檢測及生命管理、細胞療法與基因療法研發及轉化等方面進行多方面的部署。在先進醫療檢測及生命管理方面,集團先後收購了兩間擁有共19項細胞、健康指數及疾病檢測平台之衛斯曼院士國際先進醫療檢測中心以及亞洲先進醫療檢測中心。細胞療法與基因療法研發及轉化方面,集團就收購目前世界上最大的國際自體免疫細胞庫與潛在賣方訂立不具法律約束力諒解備忘錄,旨在更好地服務市民大眾之醫療需求。此外,為進一步強化科研實力和延伸業務網絡,集團與生命科學領域的先行者賽默飛世爾科技(香港)有限公司建立戰略合作夥伴關係,將為集團優先提供其最新生命科學技術、軟件及解決方案,以促進集團於長壽科學及醫療診斷方面之發展。另外,集團亦與上海證券交易所上市之湖北美爾雅股份有限公司(股份代號:600107.SH)訂立投資合作框架協議,擬於湖北省仙桃市成立合資公司,重點開展防癌早篩、長壽醫學檢測、細胞管理等先進醫療服務,並經銷長壽膳食補充劑、提供長壽管理服務及長壽解決方案。



閆立先生總結﹕「放眼未來,董事會將致力實現『讓人類健康地長壽』的願景,帶領集團發揮在長壽科學之先行優勢,持續在領域發掘機遇。我們將加大力度投入資源,進行長壽科學醫療全產業鏈佈局,亦會在全球不同渠道推出更多產品,旨在擴大集團於長壽生物製品之市場份額,致力打造長壽生物製品知名品牌。同時,我們將與各合作夥伴通力協作,共同探索集團在長壽科學的新征程,努力為人類健康作出貢獻,並為股東帶來長遠的回報。」



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司(0767.HK)主要從事長壽科學、借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢,以及物業投資業務。憑藉管理層在生物科技行業的專業知識及技術,集團近年銳意進軍國內長壽科學醫療行業,以嶄新的長壽管理方案實現 「讓人類健康長壽」的願景,透過長壽生物製品、細胞及基因療法,以及先進醫療等長壽科學技術,為人類的健康作出貢獻,從而建立良好聲譽。



