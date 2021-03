天能積極配合國家碳中和目標 助推經濟綠色高品質發展

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 恒生指數公司29日推出4隻新指數,分別為「恒生滬深港清潔能源指數」、「恒生滬深港智能及電動車指數」、「恒生港股通高持股50指數」及「恒生A股通高持股50指數」,納入多間中港企業。中國新能源動力電池行業的龍頭企業 ── 天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:00819.HK),獲納入「恒生滬深港智能及電動車指數」。當中包括1隻港股、2隻H股及27隻A股。港股方面有比亞迪 (1211.HK) 、贛鋒鋰業 (1772.HK) 及天能動力 (00819.HK) 。



3月26日,天能動力公佈年度業績,報告期內,集團實現營業額約人民幣535.25億元,較上年同期增長31.79%,股東應占溢利約人民幣24.77億元,較上年同期增長47.28%。高端環保電池是天能依託研發與工藝創新打造的密封型免維護鉛蓄電池系列產品,是高穩定性、高性價比、可回收性優秀的環境友好型電池產品,應用領域涵蓋電動輕型車、電動特種車、汽車起動啟停、儲能備用等,作為集團基石主營業務,為集團提供穩健現金流。2020年,公司高端環保電池業務繼續保持高品質發展態勢。高端環保電池錄得營業收入約283.37億元,銷售量8397.22萬kVAh,銷售量同比增長16.32%。



我國本身就是世界上最大的兩輪電動車出口國,產銷量占到全球的90%以上,而電池是電動車最重要的配件。尤其是今年3 月份以來,受疫情影響兩輪電動車的出口同樣出現了高速增長,例如英國銷量上漲近8 倍,法國上漲380%,西班牙增長了280%。另外,在中國由於2020 年疫情影響部分個人出行方式切換為二輪電動車以及對外賣需求增加,驅動二輪電動車銷量逆勢增長,2020年電動兩輪車總銷量同比增長23%,2019年銷量約3600萬輛,2020年銷量約4700萬輛,同時預計2020年電動兩輪車保有量約3.5億輛。公司在良好的大環境下,2020年鋰電收入10.6 億元、同比增長69%,子公司天能股份鋰電銷量1.69GWh,同比增長120.60%。天能動力全面佈局二輪車領域,傳統鉛酸電池穩健,鋰電池高增長,傳統鉛酸業務整體增長穩健、結構高增,鉛價單邊下行帶動量利雙升。疫情後鉛酸銷量增速放緩,二輪車市場保有量見頂、替換成為主邏輯,短期內鉛酸二輪車電池年需求量維持2-3%增長,需求端共用電動車與出口增量,鋰電滲透趨勢顯著、有望成為增長新動力。



基於優異的業績表現和強勁的行業競爭力,天能動力獲得恒生指數公司新指數的納入。恒生滬深港智能及電動車指數目的是追蹤智能駕駛和電動汽車價值鏈中的滬深港上市公司之表現,挑選方法為公司市值排名最高的 30 間公司會被選為成份股公司,公司收入中至少 40%合計來自於智能及電動車相關的RBICS第六級子行業,如鋰化合物製造、電氣系統和設備製造、其他發動機和控制部件製造等。



天能動力堅持科技創新驅動綠色發展理念,形成了「鉛蓄電池+鋰電池」為主的綠色電池產品體系。在鋰電池方面,公司積極投入鋰電池技術研發及產業化項目,採用了圓柱、方形鋁殼以及軟包電池多輪驅動的技術路徑,並已掌握多種高性能正極材料以及高安全隔膜的應用技術,通過較為全面的技術體系有效提升了鋰電池產品的比能量、倍率和迴圈等性能。2019年11月,在中法兩國元首的見證下,公司與世界500 強企業法國道達爾集團旗下帥福得(SAFT)簽訂合作協定,雙方將整合各自在技術、生產、市場等領域的優勢,聚焦于電動輕型車、電動汽車和儲能解決方案領域,為中國和全球市場開發、製造和銷售先進的綠色鋰電產品。



前瞻行業研究院表示,在中國、歐洲、日韓、美國等主要國家大力發展全球新能源汽車的背景下,全球動力鋰電池市場近年來出貨量保持高速增長的趨勢。據統計,2019年全球動力鋰電池出貨量達163.2GWh,同比增長52.5%。未來幾年,隨著中國新能源汽車雙積分制度的實施、歐盟國家和英國加速汽車電動化,動力鋰電池在新能源汽車終端的驅動下將保持高增長的趨勢,預計到2025年,全球動力鋰電池出貨量將達669GWh,未來五年複合年均增長率達15.8%。



是次一同獲納入恒生滬深港智能及電動車指數的還有比亞迪、贛鋒鋰業、陽光電源等知名頭部企業。也能印證天能動力的業務發展、方向和規模能和上述企業並駕齊驅,正共同為科技創新驅動綠色發展而努力。







