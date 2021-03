弘陽地產(1996.HK) 「三道紅線」均呈現綠檔

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 弘陽地產(1996.HK)年內公佈2020年全年業績,集團實現合約銷售額人民幣865.0億元,較上年同期增加32.8%;累計合約銷售面積續創歷史新高,增長20.6%至591.6萬平方米,平均合約銷售價格為每平方米人民幣14,622元。2020年簽約回款率處於88%,回款效率和品質維持在行業標杆水準。收入為人民幣201.6億元,較上年同期增加約32.9%;母公司擁有人應佔核心凈利潤約人民幣13.1億元,較上年同期增加約11.7%。末期股息為每股14.5港仙(相當於人民幣12.2分)。







首席財務官申廣平先生於業績會上表示,集團截至2020年12月31日的凈負債率由70.4%下降至50.3%,其於「三道紅線」均呈現綠檔。2021年投資發展目標為人民幣650億左右權益貨值,未來三年新拿貨值複合增長率不低於15%;集團追求的是穩健,可持續,有品質的增長,並將堅持“做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城”的總體戰略,適度放緩新進城市的步伐,充分提煉管理能力、發揮深耕優勢,高度關注長三角、大灣區、成渝、山東半島、長江中游、中原等全國最優質都市圈。



此外,集團商住協作拿地新模式續見成效,商業與地產、持有與開發的結合,更有助於提升銷售物業的溢價,平衡現金流波動、獲得穩定的現金流回報。繼常州天下錦項目後,產城融合模式成功外拓,於2020年獲取安慶商住綜合體項目和武漢供銷總社產業項目,後續將持續加強商業重資產拿地項目。未來,購物中心的初步拓展計畫為以輕為主、以重為輔、短期以精裝租賃為主,逐步提升委託管理佔比,探索入股操盤模式;未來3年,每年落地2-3個重資產項目。







