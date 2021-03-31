弘陽地產(1996.HK) 「三道紅線」均呈現綠檔



香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 弘陽地產(1996.HK)年內公佈2020年全年業績，集團實現合約銷售額人民幣865.0億元，較上年同期增加32.8%；累計合約銷售面積續創歷史新高，增長20.6%至591.6萬平方米，平均合約銷售價格為每平方米人民幣14,622元。2020年簽約回款率處於88%，回款效率和品質維持在行業標杆水準。收入為人民幣201.6億元，較上年同期增加約32.9%；母公司擁有人應佔核心凈利潤約人民幣13.1億元，較上年同期增加約11.7%。末期股息為每股14.5港仙（相當於人民幣12.2分）。







首席財務官申廣平先生於業績會上表示，集團截至2020年12月31日的凈負債率由70.4%下降至50.3%，其於「三道紅線」均呈現綠檔。2021年投資發展目標為人民幣650億左右權益貨值，未來三年新拿貨值複合增長率不低於15%；集團追求的是穩健，可持續，有品質的增長，並將堅持“做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城”的總體戰略，適度放緩新進城市的步伐，充分提煉管理能力、發揮深耕優勢，高度關注長三角、大灣區、成渝、山東半島、長江中游、中原等全國最優質都市圈。



此外，集團商住協作拿地新模式續見成效，商業與地產、持有與開發的結合，更有助於提升銷售物業的溢價，平衡現金流波動、獲得穩定的現金流回報。繼常州天下錦項目後，產城融合模式成功外拓，於2020年獲取安慶商住綜合體項目和武漢供銷總社產業項目，後續將持續加強商業重資產拿地項目。未來，購物中心的初步拓展計畫為以輕為主、以重為輔、短期以精裝租賃為主，逐步提升委託管理佔比，探索入股操盤模式；未來3年，每年落地2-3個重資產項目。







話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

