保德國際公佈有關認購千洋投資有限公司65%股權之非常重大收購事項

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 保德國際發展企業有限公司(「保德國際」或「公司」,聯同其附屬公司統稱為「集團」;港交所股票代號:372)公佈有關認購千洋投資有限公司65%股權之非常重大收購事項。



保德國際於2021年3月29日通過公司之全資附屬公司PT OBOR Financial Holdings Limited(「PT OBOR」)與千洋投資有限公司(「千洋投資」)及擔保人訂立認購協議,以按認購價(即贖回金額,為優先股之認購價200,000,000港元與直至完成日期止之應計金額(直至二零二一年三月三十一日止之應計金額約為3,825,000港元,僅供参考)之總和)認購668,571,429股千洋投資之新普通股。根據認購價,每股認購股份之價格須為約0.3049港元。認購價將於完成時透過抵銷千洋投資為贖回千洋投資於二零一八年四月十六日向PT OBOR發行之優先股應付之贖回金額支付。於完成後,PT OBOR將持有千洋投資經認購股份擴大後之全部已發行股份約65.0%,而千洋投資發行之所有優先股須已獲悉数贖回。



千洋投資為一間於香港註冊成立之有限公司,其全部投票權於完成前由擔保人全資實益擁有。千洋投資持有其中國附屬公司廣西廣明碼頭倉儲有限公司(「廣西廣明」)75%股權,餘下25%股權由上海鑑宸實業發展有限公司(由京港聯興(北京)國際貿易發展有限公司(「京港聯興」)全資擁有)持有。



廣西廣明成立於一九九五年,主要業務為提供石化港口及倉儲服務以及港口相關服務。其主要透過於中國廣西省欽州港金谷區鷹岭嶺作業區(「欽州港」)經營碼頭(「碼頭」)從事處理及儲存液體危險品(如汽油、柴油、混合芳烴及燃油)業務。該公司持有經管碼頭所需之牌照及許可證,包括港口經營許可證及港口危險貨物作業附證。欽州港為鄰近南亞國際航運中心廣西欽州石油化工園區(「欽州石油化工園區」)中最繁忙的深水港口,而欽州石油化工園區為華南其中頂級的石油化工園區。



集團相信,是次認購事項為本集團帶來寶貴的機遇,令本集團得以擴大中游資產組合,並在中國的戰略位置擁有港口和倉儲設施。管理層認為,投資港口相關業務將為中國經濟增長的重要部分,石油化工行業亦將較傅統貨運碼頭產生更佳回報。因此,本集團決定策略地於商品買賣供應鏈上移至中游投資於倉儲設施(大型商品貿易公司通常擁有的中游資産)。廣西廣明是廣西唯一以中外合資企業形式擁有石油化工碼頭及倉儲設施之實體。是次認購事項及於Yangtze Prosperity Development Limited及STX Corp之投資,本集團將成為亞洲綜合商品貿易公司業務之一部分。千洋投資、Yangtze Prosperity Development Limited及STX Corp之資產及資源使集團向其商品貿易業務之供應商及客戶提供倉儲及運輸服務之能力得以提升,因而大大提升本集團於商品買賣業內之地位及議價能力。



廣西廣明的碼頭位於廣西之戰略位置,以受惠於中國政府推行的「一帶一路」倡議。尤其是,能源連接基礎設施是「一帶一路」倡議最重要的戰略重點之一,並將推動國內外石油化工港口及管道連接的規模擴大及需求增加。此外,中國政府的十三五規劃重點關注國家的能源安全,因此,有關建設進口石油及天然氣之戰略走廊;及建設石油及天然氣存儲設施以提高産能及高峰節約能力的進展將會加快。碼頭的位置將受益於上述全球基礎設施發展策略及中國政府的國家政策。廣西廣明擁有一站式石化港口及配套服務設施碼頭,其中配備一個50,000載重嚬泊位並規劃興建第二個50,000載重嚬泊位、29個儲油罐、63萬立方油罐,卡車裝卸站及鐵路裝卸碼頭,以提供綜合港口及港口相關服務,包括裝卸用於國際及國內貿易的集裝箱及貨物、船隻停泊及離泊服務、集裝箱於港口區內閘口檢驗及於港口之間的運輸服務。



保德國際發展企業有限公司主席兼董事總經理程民駿先生表示:「是次認購千洋投資有限公司能配合本集團的上游整合策略,有助我們充分把握國家一帶一路倡儀及十三五規劃所帶來的機遇,令集團的業務變得更多元化。廣西廣明為於廣西唯一以中外合資企業形式擁有石油化工碼頭及倉儲設施之實體,相信將為集團帶來重大收益貢獻。因此,我們有信心是次認購將有助本集團完成有關商品貿易業務的上游及下游服務之整合鏈接,帶領集團邁向新高峰,為股東創造長遠的價值。」





