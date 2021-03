高陽科技2020年內溢利增14%至港幣7.79億元

香港, 2021年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的金融支付解決方案供應商 - 高陽科技(中國)有限公司(「本公司」;股份代號:818.HK)發佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2020年12月31日止12個月(「年內」)經審核之全年業績。



業績摘要

1、年內,本集團支付交易處理板塊全年累計交易規模約人民幣14,600億元;累計處理交易筆數逆勢上升,較去年增長42%;

2、年內,本集團供應鏈金融科技業務取得長足發展,成功引入了多家核心企業及銀行,為超過1,000家中小企業提供供應鏈金融服務,累計處理融資需求超過人民幣50億元;

3、年內,三名投資者已根據認購協議,完成對兆訊恒達合共約14.55%的經擴大註冊資本認購,認購價為人民幣8千萬元;

4、本集團聯營公司Cloopen(NYSE:RAAS)已於2021年2月9日(紐約時間)開始於紐交所買賣。



年內,本集團實現綜合收入港幣4,143.4百萬元,較去年同期港幣5,576.0百萬元減少26%;經營溢利為港幣653.1百萬元,較去年同期的港幣578.2百萬元增加13%;年內溢利為港幣779.1百萬元,較去年同期的港幣683.0百萬元增加14%;溢利增加主要是由於本集團於2020年度所持有Cloopen之C及D系列可換股優先股按公平值計入損益之金融資產公平值收益顯著增加,抵銷部分由於全球COVID-19疫情(「疫情」)導致支付交易處理解決方案分類業務交易大幅減少。本公司持有人應佔溢利之每股基本盈利則增加15%至0.236港元。



業務回顧

支付板塊以技術驅動為小微企業數字化轉型賦能

年內,全球疫情反覆,線下商業活動受阻,本集團支付交易處理解決方案業務隨之受影響,全年交易額下滑17%至約人民幣14,600億元。分類營業收入下滑30%至港幣3,266.2百萬元,分類經營溢利錄得港幣524.9百萬元,較去年同期減少25%。2020年末,本集團旗下主營支付交易處理業務的子公司隨行付支付有限公司(「隨行付」)累計國內活躍商戶超過330萬戶。



疫情催生數字化運營的加速變革,疫情期間,本集團加大投入扶持小微商戶,推出各類SaaS產品助力提升經營效率,同時與1,000多家SaaS服務商深度合作,共同助力小微商戶提升交易額,不斷強化從支付到商業服務的價值鏈。因此在整體交易額下滑的同時,交易筆數不降反升,2020年累計處理交易筆數較去年增長42%。



此外,供應鏈金融科技業務於年內也取得長足進展,成功引入了多家核心企業及銀行,為超過1,000家中小企業提供供應鏈金融服務,累計處理融資需求超過人民幣50億元。未來,供應鏈金融科技板塊將繼續致力於解決中小企業的融資難題,通過運用區塊鏈技術,實現信用的拆分流轉,將核心企業的信用賦能給供應鏈上的眾多中小企業。



展望未來,隨行付將持續聚焦小微商戶,積極與SaaS服務商合作,為小微商戶提供全方位的數字化經營服務。從支付出發,致力成為一流的數字經濟基礎設施服務商。



其他業務板塊提質增效,尋求新發展機遇

- 信息安全芯片及解決方案:年內,銷售額同比略有上升,各項研發專案進展順利,降本增效工作也在有條不紊地開展。

- 平台運營解決方案:年內,繼續為中移動提供三個項目的運營支撐服務。未來,除了繼續夯實與中移動各項業務的支撐合作基礎外,也將努力拓展移動運營商體系外的技術服務機會。

- 金融解決方案:中國內地市場,深耕核心系統下移和核心系統上雲業務,持續助力客戶實現最大程度的應用資產保全及降低核心業務系統技術升級的風險。港澳地區,於虛擬銀行發牌、對接快速支付系統(FPS)、開放銀行(Open Bank)等業務互聯網金融創新領域持續發展新產品,助力客戶加快互聯網金融創新的節奏。海外地區,年內針對海外市場需求單獨成立深圳高陽寰球科技有限公司,進行相關產品解決方案研發。目前,已經與若干合作管道簽訂海外市場拓展的合作協定,並於年內與柬埔寨一家銀行簽訂銀行業務系統建設合約。

- 電能計量產品及解決方案:表現與去年同期相當,年內於國家電網兩次統一招標中皆實現中標。技術方面,有關IR46電能表國標規範的研究和建設工作亦積極配合國家電網電科院穩步推進。



公司表示:「隨著疫情影響逐漸收窄,線下消費場所相繼恢復正常,傳統小微企業謀求線上業務轉型的需求越發迫切,數字化、智能化升級成為小微企業長遠發展的必選項。作為深耕支付行業多年的先行者,本公司對小微企業的運營模式和痛點有著深度理解,並將其作為長期服務重點。未來,本集團將與時偕行,以雲計算、大數據、區塊鏈等前沿高新技術為驅動,以提供专业化、场景化、体系化、低成本化的服務為目標,為客戶、股東及社會創造更大價值!」





