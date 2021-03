Monday, 29 March 2021, 12:36 HKT/SGT Share: 朝雲集團上市後首發業績即建議派息:營收利潤齊增長 寵物增長超十倍

香港, 2021年3月29日 - (亞太商訊) - 3月26日,上市不到一個月的朝雲集團公佈其2020年業績報告。朝雲集團憑藉多品牌、多品類的發展戰略,克服疫情影響,全面進入發展快車道,營收利潤逆勢齊增長。據年報披露,2020年朝雲集團實現收入約人民幣17.02億,同比增長23.0%;毛利約人民幣7.43億元,同比增長23.8%;淨利潤約人民幣2.33億元,同比增長26.3%;經調整淨利潤約人民幣2.62億元,同比增長32.4%。



上市後首次發佈年度業績,朝雲集團董事會即建議派發截至2020年12月31日股息每股普通股人民幣0.044元。公司能做到上市不到一個月即建議派息,據分析稱離不開其盈利能力的不斷提升及穩健出色的综合运营能力。



多品牌多品類戰略 好眼光瞄準寵物增長超十倍

朝雲集團自組建以來,一直堅持其前瞻性的多品牌、多品類發展戰略,成功打造一站式家居護理、寵物護理及個人護理平台。2020年,朝雲集團在家居護理、寵物護理及個人護理三大品類市場爆發出驚人實力,其中最值得關注寵物版塊的耀眼成績,朝雲集團自2019年從線上渠道快速切入寵物品類,旗下寵物品牌「倔強的尾巴」上市4個月後奪得天貓細分類目第一,入選天貓小黑盒認證年度優質新品榜單,成為名副其實的天貓新銳品牌。2020年寵物版塊收入同比大增超10倍,後勁依然十足,而且該版塊作為高毛利品類收入佔比更是不斷提升,2021年全面進軍規模超千億的中國寵物市場。家居護理、個人護理也分別實現20.0%、51.7%的穩健增長,持續構築公司高毛利品類發展的護城河。



渠道結構持續優化 双渠道增长 線上渠道收入激增92.8%

朝雲集團從線下和線上兩端發力,實現線上線下協同發展。線上渠道方面,朝雲集團自2018年開始佈局,2020年已經從單一店鋪拓展到26個自營店鋪、 20多個線上渠道,總收入錄得人民幣2.94億元,同比上升92.8 %,且自營線上商店的收入大幅增長121.5%。2020年,朝雲集團在天貓金妝獎被評為年度最具成長性集團,公司也將進一步開發線上分銷渠道,提高線上渠道占比,有望為渠道結構帶來新的增長點。



朝雲集團的線下渠道亦持續保持穩健的規模式增長,總收入錄得人民幣14.08億元,同比增長14.4%。截至2020年12月31日,公司已擁有超1,200家線下經銷商、62萬個銷售網點、48名大客戶以及11,000個零售網點。



朝雲集團新管理層到崗一年半不僅成功打造「寵物第一股」,更在首份年度業績報告中交出令人驚喜的答卷。朝雲集團董事會建議派發截至2020年12月31日股息每股普通股人民幣0.044元。上市不到一個月就大方派息,一方面是感謝一直以來支持朝雲集團的投資者,另一方面也是董事會對公司出色盈利能力、穩健財務能力的信心。無論是成效彰顯的品類戰略、高速發展渠道佈局,還是爆發力充足的市場風口,朝雲集團都一一給到投資市場充足的信心。未來,公司的長期投資回報價值將會如何,值得期待。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network