Monday, 29 March 2021, 11:45 HKT/SGT Share: 近三年營收年複合增長率超19% 天津銀行「轉型+創新」雙軌戰略成效明顯

香港, 2021年3月29日 - (亞太商訊) - 2021年3月26日，天津銀行（1578.HK）在香港聯交所發佈了2020年全年業績公告。公告數據顯示，該行2020年實現營業收入171.97億元，同比增長0.8%；撥備前利潤132.66億元，同比增長1.6%，計提資產減值損失82.31億元，同比增長10.8%，受此影響下，實現淨利潤43.43億元，同比緩降5.8%。



2021年2月9日，銀保監會發佈了2020年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況，2020年城商行實現淨利潤2,145.63億元，受新冠肺炎疫情影響，同比下降14.48%。作為城商行一員，天津銀行在2019年營業收入同比增長40.5%的高基數之下，取得了2020年營收正增長、淨利微降的業績，實屬不易。



近三年營業收入年均複合增長率超19%



公開資料顯示，早在2018年，天津銀行就修定了《天津銀行股份有限公司2016-2020年發展戰略規劃》，確立了「轉型+創新」雙軌戰略，取得實效。



該行2020年營業收入為171.97億元，較2017年的101.43億元大幅增長69.55%，近三年營業收入年複合增長率達19.24%，遠高於銀行業平均水平。從營業收入結構上看，天津銀行2017年營業收入中公司業務、個人業務、資金營運業務佔比分別為72.4%、17.3%、10.2%，公司業務「一頭獨大」，個人業務和資金營運業務則是明顯的短板。而經過三年的轉型創新，該行2020年營業收入中公司業務、個人業務、資金營運業務佔比分別為36.4%、38.1%、25.2%，轉型後的營業收入結構更趨均衡合理。



各主要監管指標全面改善



近年來，天津銀行在各主要經營指標實現大幅提升的同時，各主要監管指標也全面改善。2020年，盈利能力指標方面，淨利差和淨息差分別為1.98%、2.26%，比上年均有提升。成本收入比降至21.8%，為銀行業領先水平。核心一級資本充足率為11.12%，資本充足率為14.48%。存貸比為87.06%，流動性比例為60.57%，最大單一客戶貸款集中率4.36%，十大客戶貸款集中率32.85%。不良貸款率為2.16%，撥備覆蓋率為183.45%。以上各項指標均符合監管規定。



資產負債結構更趨優化 盈利能力穩步提升



天津銀行近年來在資產端主動加大投放力度，客戶貸款及墊款淨額、債券餘額均連續三年實現正增長。客戶貸款及墊款淨額由2017年末的2,416.37億元增至2020年末的2,957.52億元，增長22.4%，佔總資產比例由2017年末的34.4%提升至2020年末的43.0%；中長期貸款佔公司貸款比重由2017年的49.4%提升至2020年的70%；債券餘額由2017年末的1,278.13億元增至2020年末的1,906.70億元，增長49.18%，主要原因為其中的中國政府債券及中國政策性銀行發行證券餘額由2017年末的785.67億元增至2020年末的1,409.37億元，增長79.38%。數字背後，是天津銀行立足服務實體經濟，主動調整資產結構，加大信貸投放，加大對國債、地方政府債、政策性銀行金融債等產品配置，持續支援國家、地方經濟建設發展的反映。



負債端，該行進一步優化結構，加強定價管理，多渠道降低成本，2020年付息負債平均付息率較上年下降43個基點，推動淨利差、淨息差連續三年實現「雙升」，淨利差較2017年提升117個基點達到1.98%，淨息差較2017年提升101個基點達到2.26%，整體盈利能力得到穩步提升。



近三年來，天津銀行在總資產基本保持穩定的情況下，營業收入增長69.55%，撥備前利潤由2017年的70.15億元增至2020年的132.66億元，增長89.11%。





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