貝康醫療(2170.HK)與華大智造達成測序儀研發合作，共同開發輔助生殖下一代自動化實驗平台

香港, 2021年3月29日 - (亞太商訊) - 2021年3月28日,上市企業蘇州貝康醫療股份有限公司(以下簡稱「貝康醫療」:股票代碼:2170.HK)與深圳華大智造科技股份有限公司(以下簡稱「華大智造」)達成測序儀戰略研發合作,貝康醫療董事長梁波博士、研發總監孔令印先生與華大智造總裁余德健先生出席了簽約儀式,雙方致力於共同開發輔助生殖下一代自動化實驗平台解決方案。其中華大智造作為生命科學領域全球領先的測序儀研發製造商,將基於胚胎單細胞水平測序研發國產化測序技術:貝康醫療將基於全球領先的胚胎單細胞擴增SDWGA技術及國內第一款獲得國家三類醫療器械註冊證的PGT試劑盒的操作流程,開發全球第一個胚胎單細胞水平的自動化測序系統,結合人工智能數據分析和報告自動生成系統,打造輔助生殖下一代自動化實驗平台整體解決方案。















貝康醫療計劃在未來5年投入4.3億元在輔助生殖領域打造從檢測到存儲的一體化整體實驗平台解決方案,實現胚胎單細胞水平的自動化基因測序和自動化超低溫存儲,完成PGT-M、PGT-SR兩個試劑盒的臨床註冊,構建覆蓋全生育週期的三類醫療器械註冊產品管線和自動化實驗室平台解決方案。根據最新指導原則《人類輔助生殖技術應用規劃指導原則(2021)版》,對於開展植入前胚胎遺傳學診斷技術的醫療機構,國家衛健委要求重點評估機構實驗室技術條件和遺傳諮詢服務能力。目前,國內輔助生殖中心都逐漸在本地化部署實驗平台開展胚胎的基因檢測,但基因測序操作流程繁瑣,需要大量手工操作,整個操作過程不可控。由於測序過程須在符合PCR要求的實驗室進行,按照標準至少需要4個獨立的實驗室,需佔用大量房間面積。貝康醫療研發的DA500自動化測序系統集成了單細胞水平的自動化樣本處理、高通量測序和數據分析三大系統,可進行單細胞全基因組擴增、文庫構建、高通量測序以及數據分析解讀一體化的全流程操作,只需1個房間即可完成植入前胚胎基因檢測的全流程工作(使用三類註冊證產品SOP流程)。該系統實現了從樣本輸入到報告發佈的自動化和智能化檢測過程,手工操作時間減少至30分鐘,降低了95%常規手工操作時間,克服實驗室場地限制,最大限度地減少人為誤差和樣本污染,同時配備本地化數據分析解讀系統,有效解決輔助生殖中心在實驗能力和報告解讀的巨大瓶頸。同時,系統能夠滿足未來基因檢測項目的擴展,可以進行PGT-M和PGT-SR等項目的同步檢測。據弗若斯特沙利文報告,2024年生殖遺傳學醫療器械市場將達到112億元,貝康醫療將根據醫療機構需求,為輔助生殖領域提供多種高通量測序平台,其中包括了達安基因DA8600高通量測序儀(半導體測序),該儀器全國獨家授權貝康醫療在輔助生殖臨床市場推廣。



去年5月份全球第一款針對胚胎存儲需求研發的自動化超低溫存儲系統正式獲得歐洲CE認證,代表了貝康醫療在超低溫自動化和智能化儀器研發製造方面達到了國際領先水平。該儀器實現了胚胎存、取及液氮補給的全自動化和智能化,配合樣本管理系統,徹底解決了輔助生殖中心手動操作誤差和胚胎信息錯漏的難題,依託該系統可以實現80%的手動操作自動化,90%的信息檢索智能化,大幅提高工作效率的同時實現胚胎信息的準確無誤。根據國家衛健委2018年統計,我國輔助生殖週期數大概在80萬週期,按人類輔助生殖技術應用規劃指導原則,醫療機構需要説明患者保持胚胎至少5年,每個週期按5個備選胚胎計算,每年中國新增需要存儲胚胎400萬之多,按一個運營10年的輔助生殖中心計算,需要具備4000萬胚胎的存儲容量,目前大部份輔助生殖中心的胚胎都存儲在手動操作的液氮缸中,可見高存儲容量的全自動化超低溫存儲系統是輔助生殖中心急迫需求的硬體基礎設施。據弗若斯特沙利文報告,輔助生殖領域超低溫存儲系統和載桿耗材市場總值將達到65億,隨著國家對於幹細胞庫、精子庫和生育力保存中心的建設,越來越多的醫療機構需要建立超低溫自動化存儲系統,貝康醫療具備了全球領先的超低溫自動化儀器研發能力,將為不同類型的醫療機構打造個體化定製的超低溫軟、硬體系統,結合貝康醫療的自動基因檢測系統,將可以在樣本存儲前對樣本進行精準的基因檢測,實現樣本從檢測到存儲的一體化創新解決方案,打造胚胎實驗室硬件自動化新生態。



貝康醫療作為輔助生殖領域第一家基因測序上市公司,獲得了蘇州市政府的大力支援,將在總部基地打造2萬多平米的全球技術研發及產業中心,通過基因科技核心技術創新,讓更多家庭能夠生育健康的孩子,為國家及民族優生貢獻力量,不斷推動中國輔助生殖行業的發展。在2月28號,國際罕見病日貝康醫療發起針對1,000個罕見病家庭的大型公益活動,旨在幫助這些家庭阻斷遺傳病的代代相傳,踐行貝康醫療的社會責任和使命,實現健康中國夢。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network