天能動力2020年全年業績再攀高峰



香港, 2021年3月27日 - (亞太商訊) - 中國最大的電動車動力電池供應商之一天能動力國際有限公司(「天能動力」或「公司」及連同其附屬公司「集團」；股份代號：819.HK) 公佈截至2020年12月31日止12個月（「報告期內」）之年度業績。



2020年，集團堅持「穩中精進」的工作總基調，面對新冠疫情考驗，加強疫情防控，推進生產經營，在全體員工有條不紊的扎實工作中圓滿達成了全年各項目標，取得了良好的效益。子公司天能電池集團股份有限公司（「天能股份」）〔證券代碼：688819.SH〕於上海證券交易所科創板分拆上市成功，也標誌著集團的高質量發展邁入全新階段。報告期內，集團實現營業額約人民幣535.25億元，較上年同期增長31.79%，股東應佔溢利約人民幣24.77億元，較上年同期增長47.28%。



高端環保電池业务提供稳定现金流



高端環保電池是天能依託研發與工藝創新打造的密封型免維護鉛蓄電池系列產品，是高穩定性、高性價比、可回收性優秀的環境友好型電池產品，應用領域涵蓋電動輕型車、電動特種車、汽車起動啟停、儲能備用等，作為集團基石主營業務，為集團提供穩健現金流。2020年，公司高端環保電池業務繼續保持高質量發展態勢。高端環保電池錄得營業收入約283.37億元人民幣，銷售量8,397.22萬kVAh，銷售量同比增長16.32%。



新能源電池收入稳步增长



公司新能源電池以鋰離子電池為主，亦包括燃料電池等下一代電池產品的生產和研發。鋰離子電池應用領域主要分為動力類領域和非動力類領域兩類。其中，動力類的應用領域包括電動輕型車、電動乘用車以及電動商用車等，非動力類的應用領域包括消費類電子產品和儲能領域。鋰離子電池作為新能源電池之一，是集團主要的戰略業務板塊。集團新能源電池業務取得營業收入約10.59億元人民幣，同比增長69.03%。



2019年11月，天能與世界500強企業法國道達爾集團旗下帥福得(SAFT)簽訂合作協議，並成立了合資公司天能帥福得能源股份有限公司，專注於為中國和全球市場開發、製造和銷售先進的鋰離子電池。合資公司主要從事圓柱電池、軟包電池、方形電池以及電池管理系統的設計、開發、生產、銷售，產品可應用於電動輕型車、電網儲能、新能源汽車、電子電器、特種行業等領域。與帥福得的合作將有助於集團共享世界先進鋰電企業在研發體系建設與管理、技術儲備等方面的先進經驗，提升公司全球化競爭實力。



大力发展可再生新材料产业，向大循環產業集群的目標扎實推進



可再生新材料一方面圍繞電池主業，基於生產者責任延伸制度開展的材料回收利用，產成品包括金屬鉛、鎳金屬鹽、鈷金屬鹽等，另一方面也包括固廢處置和資源化利用業務。公司是業內最早進入可再生新材料行業的企業之一，經過十餘年的技術積累和科學經營，該業務已經成為公司業務三大板塊之一，並在公司未來發展規劃中佔據重要地位。報告期內，集團可再生新材料業務取得營業收入約12.08億元人民幣，同比增加28.35%。2021年1月21日，經專家審核、現場核查及網上公示等程序，天能成功入選中國工業和信息化部符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單（第二批）。



優化產業生態，推進全球發展

2020年，公司繼續推進數字化轉型，正在全力打造數字天能。經銷商加入雲系統，使公司能夠直觀掌握市場動銷情況、庫存產品型號及分類、人均價值，更好的幫助經銷商進行精細化運作和管理，提升整個天能品牌的市場競爭力。新能源材料貿易業務聚焦原材料金屬，積極構建「有色金屬綜合服務平台」，努力成為行業內有影響力的有色金屬系統集成服務商。



資本市場助推，升級平台動能



2020年12月15日，中國證監會同意天能股份之上海證券交易所科創板首次公開發行股票註冊。2021年1月18日，天能股份於上海證券交易所成功掛牌上市，本公司於天能股份之控股權益約為86.53%。



展望未來，董事会主席張天任先生表示：「本公司將圍繞『新材料、新結構、新工藝、新領域』的可持續發展戰略，以『智能化、全球化、平台化』戰略為方向，實現企業實業發展，全面推進技術改革、效率改革、動力改革。公司將穩步擴大鉛蓄電池產銷量，在鞏固鉛蓄動力電池龍頭地位的基礎上，拓展起動啟停、智慧儲能等細分領域；以鋰離子電池為核心大力發展、加深佈局；公司將進一步提升技術優勢、市場優勢以及管理優勢，使鋰離子電池業務成為公司的核心產業之一，充分提升公司鋰電業務在中國及全球市場的競爭力與市場佔有率。」







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