朝雲集團首次業績報告多點開花 營收利潤雙雙增長

香港, 2021年3月27日 - (亞太商訊) - 近日,有港股「寵物第一股」之稱的朝雲集團(6601.HK)發佈2020年業績報告,這是公司上市不到一個月以來發佈的首份業績報告,也是新管理團隊到崗一年半的首次成績公佈。據業績報告,朝雲集團2020年營收約人民幣17.02億元,同比大增23.0%,董事會亦建議派發截至2020年12月31日股息每股普通股人民幣0.044元。



營收利潤雙雙增長 寵物品類增長逾10倍



2020年全年,朝雲集團業績實現多點開花,錄得收入約人民幣17.02億元,同比增長23.0%;毛利約人民幣7.43億元,同比增長23.8%;實現溢利約人民幣2.33億元,同比增長26.3%。儘管2020年新冠疫情給消費市場帶了前所未有的巨大衝擊,但朝雲集團依舊能克服影響、逆勢增長,交出了亮眼的業績答卷,展現出強大的內在實力及韌性。



業務主線上,藉多品牌、多品類的發展戰略,實現了在市場中多個高增長部分的競爭優勢,並持續鞏固其行業領先地位。2020年,朝雲集團在家居護理、寵物護理及個人護理三大品類市場爆發出驚人實力,分別實現收入人民幣15.6億元、0.22億元、1.08億元,均較2019年實現大幅增長,其中自2019年從電商渠道快速切入的寵物品類實現超10倍增長,而家居護理、個人護理也分別實現20.0%、51.7%的穩健增長。



線上渠道後勁十足增長92.8% 線下渠道持續穩健增長14.4%



朝雲集團2018年組建電商團隊發展線上業務, 2020年線上渠道總收入人民幣2.94億元,同比大增92.8%。在2020年,朝雲集團更在天貓金妝獎被評為年度最具成長性集團,並成功打造兩個天貓新銳品牌——倔強的尾巴和潤之素,其中寵物品牌倔強的尾巴上線四個月即成為天貓寵物香水除味類目第一品牌,超威在天貓取得驅蟲用品及電熱蚊香兩個類目第一。同時,朝雲集團線下渠道2020年總收入人民幣14.08億元,同比增長14.4%,持續保持著規模化的穩健增長。



朝雲集團董事會建議派發截至2020年12月31日股息每股普通股人民幣0.044元。上市不到一個月就大力回饋投資者,朝雲集團的底氣不僅僅只是基於優秀業績成果,更是來源於高毛利品類佔比不斷提升,整體品類盈利能力不斷增強。



未來,朝雲集團將持續通過實施千人千面的營銷戰略,擴展其產品供應,提高供應鏈效率及靈活性,並通過數字化提升組織運營效率。隨著多品牌多品類戰略所形成的優勢不斷加大,新領域的持續佈局亦將爆發出新的增長動力,朝雲集團有望打開新的增長空間,實現更高的投資價值。







