賽生藥業發佈2020年全年業績

香港, 2021年3月27日 - (亞太商訊) - 擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司——賽生藥業控股有限公司(「賽生藥業」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:6600.HK),欣然公佈截至2020年12月31日止十二個月(「報告期內」)的全年業績。



財務摘要(截至2020年12月31日止年度)︰

-- 收入約為人民幣1,918.6百萬元,較去年增長約12.3%;

-- 毛利約為人民幣1,490.5百萬元,較去年增長約13.4%;

-- 純利約為人民幣753.7百萬元,較去年增長約22.6%;

-- 本公司擁有人應佔每股基本盈利約為人民幣1.38元,較去年增長約22.1%;及

-- 本公司擁有人應佔每股攤薄盈利約為人民幣1.35元,較去年增長約19.5%。



業務摘要(截至2020年12月31日止年度):

-- 已上市產品的增長: 銷售自有產品日達仙的收入由2019年的人民幣1,349.3百萬元增加人民幣218.9百萬元或16.2%至2020年的人民幣1,568.2百萬元。自2020年12月開始以進口商及分銷商身份於中國若干省份分銷擇泰,並因此開始產生銷售擇泰的收入。

-- 在研產品的擴張:於2020年,公司將四款候選產品添加至在研候選藥物組合。於2020年3月,公司自Tarveda Therapeutics獲得PEN-866(一種治療實體瘤的選擇性精確腫瘤候選藥物)的引入授權。於2020年6月,公司自EpicentRx, Inc獲得RRx- 001(一種治療實體瘤的耐受性較佳的下一代小分子免疫療法)的引入授權。於2020年12月,公司自Y-mAbs Therapeutics, Inc.獲得兩種候選藥物(用於治療高危神經母細胞瘤的Naxitamab及用於治療CNS/神經母細胞瘤的軟腦膜轉移的Omburtamab)的引入授權。



2020年,賽生藥業的產品銷量仍保持強勁的增長態勢,因為公司透過有效的產品生命周期管理進一步加深了主要產品日達仙的市場滲透率、授權引入產品(擇泰及安其思)的商業化取得了進展、擴大了產品管線及繼續採納創新業務模式(如「Go-To- Patient」模式)。公司的收入由2019年的人民幣1,708.1百萬元增加12.3%至2020年的人民幣1,918.6百萬元。該增加主要是由於銷售日達仙,為業務合作夥伴銷售推廣產品,安其思及擇泰所得收入增加所致。毛利從2019年的人民幣1,314.9百萬元增至2020年的人民幣1,490.5百萬元,同比增長13.4%。2020年,本公司擁有人應佔年內利潤為人民幣753.7百萬元,而2019年為人民幣614.6百萬元。2020年,年內全面收益總額為人民幣916.1百萬元,而2019年為人民幣659.9百萬元。



上市產品組合豐富優質

賽生藥業在戰略上專注於中國一些最大且發展迅速的存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。公司在重點治療領域擁有優質的上市產品組合,包括自有產品日達仙和擁有中國內地永久商業化權利的擇泰和安其思,以及其他六款為合作夥伴製藥公司(例如輝瑞及百特)分銷和推廣的抗腫瘤產品。其中日達仙已獲得多個司法管轄區的批准,包括中國以及韓國、泰國、阿根廷、意大利、柬埔寨、新加坡及印尼等國家。於2020年,繼續在中國通過向國藥集團銷售日達仙獲得收益,國藥集團於過去約十年是公司在中國的日達仙獨家進口商及分銷商。公司繼續擴大創新「Go- To-Patient」模式以銷售日達仙。截至2020年12月31日止年度,通過「Go-To-Patient」模式的銷量佔同期日達仙總銷量的55%以上。



授權引入產品包括安其思及擇泰,擁有中國內地永久性商業化權利。安其思適用於在治療接受經皮冠狀動脈介入治療的患者(包括肝素誘導的血小板減少症伴血栓形成綜合征患者)時作為抗凝藥使用。擇泰於2004年獲批上市,適用於治療多發性骨髓瘤患者及已發生骨轉移的實體瘤患者,以及惡性高鈣血症。賽生藥業通過與諾華於2020年2月訂立的授權轉讓協議,以及2021年1月完成中國內地進口藥品註冊證(「IDL」)轉讓後已擁有擇泰於中國的上市許可,並已開始正式接手擇泰全面商業化。公司亦為合作夥伴製藥公司(例如輝瑞及百特)銷售推廣產品。



具有清晰的產品組合構建策略

公司一直積極參與自有及授權引入藥品的開發,專注於在高價值和高增長領域建立具有強大定位的藥品組合。近年來,公司開始開發多種在研候選藥物,主要側重於腫瘤學及重症感染治療領域。對於授權引入產品,公司一般在各個階段(從部分早期在研產品的IND申報到部分後期在研產品的關鍵性臨床試驗)獲得許可並參與產品開發過程。截至2021年2月,公司的產品管線由八種在研候選藥物组成,包括一种已获批即将上市药品(即諾彌可),四種後期階段候選藥物(即Vibativ、RRx-001、Naxitamab及Omburtamab)及三種早期階段候選藥物(即PEN-866、PT-112及ABTL-0812)。



公司進一步擴大了在研候選藥物的產品組合。於2020年3月,公司自Tarveda Therapeutics獲得PEN-866(一種治療實體瘤的選擇性精確腫瘤候選藥物)的引入授權。PEN-866預計將於2022年完成其實體瘤美國II期試驗。於2020年6月,公司自EpicentRx, Inc.獲得RRx-001(一種治療實體瘤的耐受性較佳的下一代小分子免疫療法)的引入授權。於2020年12月31日前,RRx-001 已完成其結直腸癌美國II期試驗,預計將於2021年啟動其結直腸癌美國III期試驗,並有望於2021年底前完成其小細胞肺癌美國II期試驗。Naxitamab及Omburtamab:於2020年12月,公司自Y-mAbs Therapeutics, Inc.獲得兩種候選藥物(用於治療高危神經母細胞瘤的Naxitamab及用於治療CNS/神經母細胞瘤的軟腦膜轉移的Omburtamab)的引入授權。於2020年12月31日前,Naxitamab已在美國完成I期及II期試驗,並於2020年11月收到FDA對生物製品許可申請的批准,且計劃利用海外臨床數據在中國提交Naxitamab的NDA申請。於2020 年12月31日前,Omburtamab已在美國完成I期及II期試驗,Y-mAbs計劃於2021年為Omburtamab重新提交BLA,且計劃利用海外臨床數據在中國提交Omburtamab 的NDA申請。一款已获批即将上市药品,諾彌可是自BioAlliance授權引入的一種咪康唑頰含片在研候選藥物,用於治療口咽念珠菌病,於2020年12月成功通過藥審中心技術審查。



擁有強大的商業化能力 高標準的生產及質量控制

於2020年,賽生藥業繼續通過銷售和營銷活動向醫院和藥房(主要)推廣自有及授權引入產品。通過分銷商向醫院及藥房銷售自有及授權引入的藥品。具體而言,對於自有產品日達仙,自Polypeptide購買原料藥,基於銷售及生產預測,通過CMO合作夥伴Patheon Italia生產,並通過向國藥集團(作為日達仙在中國的獨家進口商及分銷商)銷售確認收益。根據「兩票制」,在公司向國藥集團售出日達仙後,國藥集團會將其作為進口藥品通過中國海關清關,並進一步分銷至醫院及藥房。截至2020年12月31日,國藥集團的日達仙分銷網絡已涵蓋中國31個省、直轄市和自治區。報告期內,公司進一步擴大銷售及營銷工作團隊。截至2020年12月31日,銷售及營銷團隊已發展壯大,擁有超過650名僱員,系統地部署以覆蓋中國2,000多家醫院及掌握最新市場動態。



公司的內部政策及SOP確保內部控制與跨國公司合作夥伴的全球標準相匹配。全面的質量管理基礎設施確保產品完全符合公司的質量控制標準。在內部控制系統中管理日常運營、監控產品質量及監督CMO合規。公司積極參與由跨國製藥公司合作夥伴開展的外部審計,以確保運營嚴格遵守質量保證及內部控制要求。公司也在聲譽良好的擁有嚴格質量保證及內部控制標準的公司中謹慎選擇業務合作夥伴。公司對符合全球標準的質量保障的投入不僅令公司從競爭對手中脫穎而出,同時亦為公司超越市場平均水平賦能。



賽生藥業控股有限公司公司執行董事、總裁兼首席執行官趙宏先生表示:「今年是賽生藥業發展歷史上重要的里程碑,公司近期在香港聯合交易所主板掛牌上市,並且在今年複雜的全球環境下獲得穩健的業績增長。展望未來一年,我們將進一步利用產品開發及商業化的集成平台,抓住更多機會。我們措施包括以下五個方面:有效的生命周期管理加強我們的上市產品組合,包括進一步在膿毒症、免疫腫瘤學及COVID-19 疫苗改良方面積累日達仙的臨床證據,以及投資臨床研究及新資產;通過投資新資產及臨床研究來擴展我們的產品管線;業務模式創新並增強商業及開發能力以推動產品增長;致力於人才發展及增強運營基礎架構以支持未來擴張等。」



關於賽生藥業控股有限公司

賽生藥業控股有限公司是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,戰略上專注於中國一些最大且發展迅速的醫療需求未得到滿足的治療領域,包括腫瘤科及重症感染。憑藉賽生藥業的產品開發及商業化實力,公司力圖在重點治療領域開發優質的上市產品及在研產品的組合並對其進行商業化。



