綠地香港2020年核心業績持續向好，「兩翼一體」戰略引領高質量發展



香港, 2021年3月26日 - (亞太商訊) - 2021年3月26日上午，綠地香港控股有限公司（股份代號：337.HK）在上海舉行2020全年業績線上發布會，綠地集團執行總裁、綠地香港董事局主席兼行政總裁陳軍，副總裁陳增立及董事會秘書雷雨共同出席。



業績摘要(截至2020年12月31日止)

-- 營業收入人民幣337.3億

-- 資産總額人民幣1,649.9億

-- 淨利潤達人民幣34.59億元

-- 歸屬本公司擁有人淨利潤達人民幣26.08億元

-- 毛利潤人民幣82.49億，毛利率達24.5%

-- 每股盈利達人民幣0.94元

-- 合約銷售達人民幣545.35億元，同比增加13%

-- 董事會建議2020年度派發末期股息每股普通股0.3港元

-- 截至年度業績公告日期，於20個城市收購54幅，新增建築面積約1,215萬平方米，新增貨值約人民幣1,496億元



陳軍總在業績發布會上表示：2020年，是極不平凡的一年，面對疫情、汛情和國內外複雜多變的內外部形勢，綠地香港衆志成城、艱苦奮戰，精准施策、主動作爲，在相對困難的環境中，取得較爲亮眼的經營成果，核心業績持續向好，質量效益進一步提升。



核心業績持續向好，財務穩健結構優化

全年房地産合約銷售545.35億元，同比增長13%；營業收入337.3億，總資産1,649.9億元，利潤總額34.59億元，毛利潤82.49億元，毛利率24.5%，每股收益0.94元，因此，董事會建議2020年度期末每股派息0.3港元。自2016年以來公司的分紅派息逐年提升，2016年每股分紅0.1港元、2017年每股分紅0.15港元、2018年每股分紅0.2港元、2019年每股分紅0.25港元，今年每股0.3港元的派息，按照昨天2.54元的收盤價，股息收益率高達12%。綠地香港持續爲股東、投資者創造超額回報，也突顯了綠地香港優秀的經營質量和强大的盈利能力。在持續保持高水平盈利的同時，財務結構持續優化，公司淨有息負債率49%，現有有息債務餘額246.89億，加權平均融資成本下降至5.5%，持續保持行業較低水平。同時，公司持續加强現金流管控，在確保項目高去化率的同時，著力銷售回款，全年合計銷售回款率超90%。截止目前，公司賬面現金存量138.53億，現金短債比1.3倍，完全覆蓋短期有息負債，展現了公司强大的經營能力和抗風險能力，同時也爲企業進一步的發展提供强勁保障。



多元增儲不斷升級，「兩翼一體」深化布局

截止業績公告日，綠地香港通過「集團注資、戰略勾地、合作幷購及公開市場」等多種方式，新增項目54個，新增土儲1,215萬方，新增貨值近1,500億元，進一步夯實了公司持續發展動能。尤其是通過大股東綠地集團注資的方式，綠地香港一次性獲取粵港澳大灣區項目35個，增加建面833萬方。這些項目均集中在人口導入量大、産業集中度高、經濟發展迅猛，極具競爭優勢的核心城市。本次注資實現粵港澳大灣區快速、深度布局，形成了長三角和粵港澳大灣區「兩翼一體」的戰略格局，爲未來新一輪發展打下堅實基礎。



精益管理提質增效，匠心産品受市場認可

全面優化大運營體系，全方位提升精細化管理。綠地香港全年新開工面積超500萬方，新增供應面積近400萬方，新增竣備超400萬方，完成交付約450萬方。同時，圍繞爲客戶創造美好生活方式的初衷，敬畏每一寸土地，堅持「回家就是度假的開始」産品理念，産品持續迭代更新，將每一個項目都打造成爲具有綠地香港屬性的IP作品。全年項目一次性交付率達92%，共榮獲各類獎項96項，其中國際級獎項23項，國家級獎項62項，省市級獎項11項，深獲市場認可。未來，綠地香港將守持匠心，以品質標杆樹立企業競爭力。



房地産+戰略深度布局，産業版圖不斷擴容提質

公司還於近期組建産業發展集團，重點圍繞産業園、大健康、長租公寓及資産管理四大板塊業務，從戰略層面統籌資源，賦能提效，産業運營能力不斷提升。去年國內認知症護理機構標杆--莫朗福克斯公館入住率突破100%，下一步將在昆明和無錫落地複製；長租公寓菁舍出率達90%以上；携手高瓴資本旗下專注於醫療健康的惠每資本共創「基地+基金+運營」健康産業園模式;與德國醫谷戰略簽約，導入全球頂級健康科技資源。上海國際教育園區實現整體開園，上海交大及高藤創新學校入住開學。無論是園區的租金、出租率、合作品牌，還是前衛技術的引用、智能設備或服務運營模式的創新，綠地香港均積累了獨到的理解和實踐。通過一系列成功的産業經營，資産價值進一步提升，也爲企業發展創造全新增長級！



機制體制變革創新，持續激發團隊活力

2020年，綠地香港大膽推進體制機制創新，打破原有的激勵模式和項目管理方式，全面推行「項目跟投」、「管理費用包乾」、「營銷費用包乾」等創新機制，使全體員工與公司形成命運共同體，共擔風險、共享收益，充分激發團隊活力，有效提高項目决策審慎性和精准度，進一步降本增效，爲股東和投資者創造更大利潤。



同時，數字化轉型初見成效。綠地香港主動擁抱數字科技，以數據中台思維爲綱領，依靠數字科技持續爲綠地香港提供全生命周期的項目在線數字化管理支撑，而實現爲公司管理提供管控、降本、增效、賦能四大戰略目標，爲企業賦能。



勇擔社會責任使命，積極助力慈善公益

綠地香港在著力公司健康發展的同時，還積極關注慈善公益事業，踐行企業社會責任和使命。新冠疫情期間，公司2,846名愛心員工自發組織，一天內累計捐款近80萬，全球采購防疫物資，馳援一線；戰「疫」助農，産業扶貧，與種植農戶共克時艱；紅外套鄉村兒童公益計劃，將業主、客戶、員工及家屬的點滴愛心，傳遞到貧困山區的留守兒童，9省35所鄉村小學，5,000余名貧困學生受益。以實際行動踐行「有理想、有溫度、有情懷」的企業使命。



展望未來，陳軍總表示：2021年，是綠地香港成立的第八年，也是「十四五」規劃的開局之年。8年間，綠地香港以多元業務承載美好生活，戰略布局長三角、粵港澳大灣區等國內重點區域，堅持「房地産+」發展戰略，不斷高質量向前發展，綜合實力邁上了新台階。面對新的經濟形勢和行業格局，綠地香港將直面挑戰，主動適應新形勢新變化，櫛風沐雨，蓄力奔跑，永不懈怠，全力推進綠地香港高質量快速發展。



關於綠地香港控股有限公司

綠地香港控股有限公司(337.HK)是世界500强綠地集團旗下控股子公司。成立27年來，綠地已在全球範圍內形成了「以房地産開發爲主業，大基建、大金融、大消費、康養産業、科創産業幷舉發展」的多元格局，堅定實施資本化、公衆化、國際化發展戰略，旗下企業及項目遍及中國以及美國、英國、德國、澳大利亞、加拿大、韓國、泰國、馬來西亞等海內外100多個城市。依托母公司綠地控股成熟的品牌形象、豐富的優勢資源、宏大的規模體系、先進的管理水平和充滿激情的企業文化，綠地香港將全面整合現有資源，充分利用香港資本平台優勢，致力成爲香港資本市場內房股標杆企業。



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