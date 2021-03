Friday, 26 March 2021, 12:40 HKT/SGT Share: 李彥宏致股東信:人工智能將改變世界 百度十年佈局開始收穫

香港, 2021年3月26日 - (亞太商訊) - 據信報報道,3月23日,百度集團股份有限公司(百度,Nasdaq:BIDU,09888.HK)在港交所正式掛牌上市,市值突破7000億港元,日前,恆生指數公司公佈,百度獲納入恆生綜合指數、恆生中國企業指數及恆生科技指數等多項指數。上市當日,百度董事長李彥宏發佈致股東信《愛這時代,星辰大海》,讓大家再一次認識百度。



李彥宏在信中說:“從創建百度的第一天起,我對它的期待始終沒變:專注技術,信仰技術,相信技術可以改變世界。我認為,每一家企業都生而不同,也應該創造不同。”



對技術的追求,並非只是喊喊口號,而是真金白銀的投入。李彥宏稱,過去10年,百度的研發支出超過人民幣1000億元。2020年百度核心業務研發投入佔到收入的21.4%,這樣的研發強度,在全球大型科技互聯網公司中都是鳳毛麟角。正是對技術的極致要求,塑造了今天的百度。



從搜索引擎巨頭發展成為領先的AI公司,對於百度這20年來的發展歷程,李彥宏稱:“在百度最初的10年,我們專注於搜索引擎技術的投入,讓我們得以服務10億互聯網使用者,並演化出語音、圖像、知識圖譜、自然語言處理等人工智能技術;最近10年,我們在深度學習、對話式人工智能作業系統、自動駕駛、AI晶片等前沿領域投資,讓我們成為一個擁有強大的互聯網用戶基礎的AI生態型公司。”



關於AI,百度的做法也與眾不同。“當全世界都癡迷於無屏智慧音箱的時候,我們重點發展了小度智慧屏,這讓我們在全球帶屏音箱中位居第一;當全世界都在追逐無人駕駛的單車智慧路線時,我們堅定地投入到了車路協同的技術路線;當主流的雲廠商都在競爭CDN、IaaS領域的市場份額時,我們把目光投向了深度學習框架和高端AI晶片,提供基於人工智能演算法和算力的雲智一體的服務”,李彥宏在信中透露。“百度昆侖I晶片已經替代了相當一部分百度搜索引擎的推理能力,即將量產的昆侖II將在昆侖I的基礎上大幅度提升效率,降低成本,並應用到更多的人工智能訓練和推理場景中。從長遠看,AI晶片將為雲計算平台和智能駕駛系統創造出額外的能力和效率提升。”



對於百度在AI領域的已取得的發展成就,李彥宏表示,集百度通用AI能力之大成的百度大腦,已對外開放了270多項AI能力,日調用量突破1萬億次,服務於千行百業的智能化升級。飛槳是中國自主研發的第一個深度學習框架,是AI時代的作業系統,凝聚了265萬開發者、服務了10萬家企業。最近三年,在中國人工智能專利申請和授權方面,百度始終排名第一。在雲、AI、互聯網融合發展的大趨勢下,百度形成了移動生態、百度智能雲、智能交通、智能駕駛及更多人工智能領域前沿佈局的多引擎增長新格局,積蓄起支撐未來發展的強大勢能。”



其實最讓大家關注的,還是百度在AI方面商業化落地的進程以及未來的發展空間。



對此,李彥宏認為,在未來十年人工智能領域將有八項關鍵技術,會實現從量變到質變,將給經濟、社會、甚至文化帶來深遠的影響。它們包括自動駕駛、數字城市運營、機器翻譯、生物計算、深度學習框架、知識管理、AI晶片和個人智能助手。這其中,有的已佈局多年,開始迎來收穫,比如自動駕駛、智能助手。有的剛剛開始,比如生物計算、AI晶片。



在自動駕駛領域,apollo已經成為中國最領先的自動駕駛開放平台,公司擁有中國最高的自動駕駛測試里程數和最多的測試牌照數;汽車智能化解決方案已開始向10家全球和中國的汽車廠商賦能;智能交通已經在近20座城市落地實踐,無人車已服務超過21萬人次;最近亦成立了獨立的造車公司集度。



智能駕駛技術正在極速演進,每更新一代,成本大約會下降30%~50%。當成本下降到一個閾值,將觸發無人車規模化運營;另一方面,車路協同將大大提升無人車的安全性,使得大規模商用成為可能。



百度在保定和長沙試驗的數字城市運營,已經顯示出巨大的社會價值和商業潛力。而作為對話式人工智能系統的一個載體,小度智慧音箱已經走進千家萬戶。



李彥宏對於百度未來的發展充滿了肯定,他表示,得益於百度長遠的佈局和創新的路徑選擇,百度可能是全球唯一貫穿了智能駕駛系統、汽車智能化賦能、整車製造、無人車運營、車路協同、數字城市管理等幾乎智能交通所有環節的參與者,這將使公司率先和最大程度從產業的高速發展中受益。







