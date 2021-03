中集車輛公佈2020年業績

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 全球半掛車和專用車高端製造領先企業——中集車輛(集團)股份有限公司(下稱「中集車輛」或「集團」,股票代號:1839.HK)欣然公佈截至2020年12月31日止12個月(「報告期」)之全年業績。



報告期內,本集團各業務版塊在中國市場強勁增長的帶動下均錄得良好表現,全年收入創歷史新高,較2019年增長13.0%至人民幣26,247.2百萬元;毛利率表現受新冠肺炎疫情影響,較2019年下滑1.2個百分點至11.7%;總資產與淨資產分別升至19,825.2百萬元及10,448.7百萬元;經營活動產生的現金流入大幅提升至人民幣2,746.9百萬元;淨資產收益率(ROE)達12.3%。



中國半掛車業務收入大增45.8% 毛利率提升1.9個百分點



年內,中國政府提出「國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展」新格局,為中國的物流業帶來了廣闊的發展空間,加之第二代半掛車國標GB7258-2017有效實施,使集團的中國半掛車業務錄得大幅增長,收入較2019年大幅增長45.8%至人民幣7,446.6百萬元,毛利率較2019年提升1.9個百分點至13.6%。



同時,本集團「燈塔」工廠的規模優勢得以發揮,集中採購與供應鏈管理平臺有效降低生產成本,實現毛利率逐年提升:2018年毛利率11.2%;2019年毛利率11.7%;2020年進一步提升至13.6%。



其中,中國廂式半掛車受惠「先鋒系列」產品的數模化設計及「新營銷及新零售」的商業模式,銷量同比提升154.9%至17,744輛;中國罐式半掛車受惠於輕量化的核心技術,獲客戶普遍認可,再加上「燈塔」工廠的規模生產優勢,罐式半掛車銷量較去年提升32.8%至21,125輛。



中國專用車上裝業務擴大頭部企業紅利 銷售增近四成



年內,受益於中國政府相繼出臺政策拉動汽車消費、減稅降費、加大新基建投資等舉措,中國專用車上裝業務收入達人民幣10,163.2百萬元,較去年顯著增長37.8%。



集團與國內主要重卡企業建立戰略合作關係,共同開發以及聯合營銷專用車上裝產品,並積極完善專用車上裝的「燈塔化」產線升級,提升了產品品質與交付能力。此外,本集團持續提升高端製造及綠色製造的戰略地位,旗下多家專用車上裝主力工廠獲得國家級「綠色工廠」稱號。



本集團城市渣土車在智能環保及輕量化的趨勢下,交付能力大大提高,產品獲市場認可;本集團所推出的智造、智慧型水泥攪拌車更是持續領先市場,連續第四年銷量穩居全國第一。



冷藏廂式車廂體銷量大增35.8% 毛利率提升7.9個百份點



2020年,中國冷鏈市場規模快速擴大,疫情衍生的宅經濟帶動了以電商模式採購日常消費品及生鮮食品的龐大需求,刺激了中國冷藏車的需求;同時,中國政府推出一系列冷鏈物流行業指導政策,進一步規範了中國冷鏈物流市場的發展。



報告期內,本集團合計交付6,049臺各類冷藏廂式車廂體,銷量同比上升35.8%,毛利率同比上升7.9個百分點至23.0%。



本集團冷藏廂式車廂體產品採用了硬質聚氨酯保溫發泡冷藏製板、高壓大密度聚氨酯發泡以及廂板高效鉚接連接等核心技術,技術處於行業領先水準。



全球半掛車行業穩居第一 海外市場下半年業務迅速反彈



報告期內,集團的全球半掛車業務在多年發展的「跨洋經營」紥實基礎和下屬各企業採取「當地製造」經營理念,令全球半掛車業務取得穩健發展。



根據「Global Trailer」於 2020年公佈全球半掛車生產企業按產量排名數據,本集團穩居全球半掛車行業第一。



2020年,集團於海外半掛車業務雖然受到當地新冠肺炎疫情影響,但基於已形成全球化背景下的「跨洋經營,當地製造」的經營模式,充份發揮了集團在全球22家生產工廠和10家組裝工廠的生產能力、裝配能力、全球供應鏈管理能力和全球配送的物流管理能力。



歐洲的全資子公司LAG Trailers N.V.於2020年第二季度復工復產後,生產效率與訂單的交付逐步恢復至正常水準,鞏固了在歐洲罐式車市場的領先地位。



2020年下半年,其他市場產品引進成熟市場開發的先進技術,以高的性價比優勢贏得東南亞市場客戶的青睞。



全面打造「高端製造體系」 在跨洋經營再攀高峰



展望未來,在半掛車業務方面,本集團將把握好中國半掛車升級換代的機會,積極利用新行銷和新零售提升第二代半掛車的銷量,擴大市場佔有率。通過數模化設計與創新研發技術提升產品品質,建立核心燈塔工廠,擴大第二代半掛車產品產能;本集團將伺機培育部分核心零部件的設計、集成和服務能力,以期為客戶創造更加廣泛的價值。建設和發展「先鋒系列」半掛車的新零售體系和升級智慧分銷體系,提升客戶關係,加強對產品的售後服務和延保服務。



在專用車上裝方面,本集團將持續擴大在專用車上裝主力產品的優勢地位,與主機廠聯合設計及合作,擴大生產和採購的規模效應,優化產品的總體擁有成本,給用戶帶來更好的購買體驗。



在冷藏廂式車廂體方面,本集團將繼續擴大冷藏廂式車廂體生產工廠的佈局,全面投產新建設的冷藏廂式車廂體燈塔工廠,提升新一代產品模組和生產技術的研發,進一步把握商機,實現有機增長。



在海外市場半掛車方面,本集團將把握北美半掛車市場需求的恢復期和增長期,以及歐洲市場的恢復期,實施基於「高端製造體系」的全面提升計畫,並組成強有力的團隊,提升業務經營品質與市場份額。



最後,本集團將全面打造高端製造體系,實現在國內外雙迴圈經濟下獨樹一幟,在跨洋經營再攀高峰。



關於中集車輛(集團)股份有限公司

中集車輛(集團)股份有限公司,按「Global Trailer」2020年全球半掛車產量排名為全球第一的半掛車生產企業。在全球主要市場開展七大類半掛車的生産、銷售及售後市場服務,除此之外,本集團還在中國積極開展專用車的上裝生產和專用車的整車銷售。同時,本集團也是中國領先的冷藏廂式車上裝的生產企業。半掛車産品綫主要包括集裝箱骨架車、平板車、側簾半掛車、廂式半掛車、冷藏半掛車、罐式半掛車及其他特種類別半掛車;上裝產品線主要包括城市渣土車上裝和水泥攪拌車。在中國市場的銷售品牌主要包括「通華」、「華駿」、「深揚帆」、「瑞江汽車」、 「淩宇汽車」、「梁山東丘」等,在北美,公司的銷售品牌主要包括「Vanguard」、「CIE」等知名品牌;在歐洲,本公司運營「SDC」和「LAG」兩個歷史悠久的知名品牌。集團擁有代表著中國智慧製造實力的「燈塔工廠」,並致力於産品標準化、數位化與模組化設計生産,積極推動中國掛車合規化與高品質的産業升級。







