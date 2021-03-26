Thursday, 25 March 2021, 19:46 HKT/SGT Share: 匯森家居公佈二零二零全年業績 受疫情影響微 收益平穩增長

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 中國主要家具產品製造商匯森家居國際集團有限公司（下稱「匯森家居」或「集團」; 股份代碼: 2127.HK）今天公佈截至二零二零年十二月三十一日止（「回顧期」）經審核全年業績。



於回顧期內，集團營業額上升約4.7%至約人民幣38.96億元，毛利為約人民幣9.44億元，扣除上市費用及其他開支後集團回顧期內盈利為約人民幣5.41億元，較2019年同期下跌約4.9%，主要是受匯率波動影響產生匯率損失約人民幣85.3百萬元(而2019年財政年度產生匯兌收益約人民幣 2.8百萬元)。每股盈利為人民幣0.24元。董事會建議派發回顧期內股息每股港幣7.9港仙(相當於約人民幣7分)。



主席兼執行董事曾明先生表示：「2020年，世界度過了極不平凡的一年。百年一遇的新型冠狀病毒疫情（「COVID-19」）在全球肆虐，對全球的經濟產生了巨大的影響，家居行業一開始也面臨著重大的考驗。去年集團在充滿挑戰的一年成功於香港聯交所主板掛牌上市。COVID-19的爆發使全球經濟面臨意料之外的嚴重威脅。然而，疫情並未對集團的可持續經營能力造成重大的不利影響，反觀集團收入於回顧期內依然錄得正面增長。」



然而,在世界經濟遭受疫情重創的背景下，部分中小家具貿易商減少了訂單。本集團審時度勢，戰略上重點維護主要大客戶。於回顧期內，對於五大客戶的銷售均有不同程度的增長，五大客戶的銷售額增長率介乎3%到9%之間，期內收益為約人民幣33.43億元。



板式家具

集團的主要產品板式家具包括電視櫃、書架、儲物櫃、書桌及咖啡桌等產品。板式傢俱一直是集團核心的收入來源，回顧期內，其收益約為人民幣36.06億元，較2019年同期上升3.5%。板式家具毛利率略有提升，得益於集團新推的部分產品享有較高的毛利率，以及部分產品漲價，部分抵消了美元兌人民幣貶值的影響所致。



軟體家具

憑藉集團在產品設計與開發方面的專長及經驗，以及與主要海外零售連鎖店及家具貿易商之間的業務關係，集團進一步擴大在軟體家具的產品供應，以開拓新的市場。集團的軟體家具主要包括沙發。回顧期內，軟體家具收益增長16.4%至約人民幣約1.3億元，毛利率於2019年及2020 財年穩定維持於約為33.4%，軟體家具中，相對高毛利率的產品銷售較多，部分抵消了美元對人民幣持續貶值的影響。



戶外及運動類家俱

運動與休閑設備主要包括乒乓球桌、桌上足球桌及台球桌。而戶外家具主要包括戶外桌、凳。回顧期內，收入約為人民幣1.60億元，與2019年同期相比增長29%。產品銷售的毛利率由2019年財政年度的約29.5%略微下滑至2020年財政年度的約28.0%，主要是美元兌人民幣貶值導致。



在整體銷售方面，回顧期內來自美國的銷售額仍然佔據最重要的位置，以美國為交付目的地的家具產品銷售的收入同比下降2.1%，佔比從2019年的71.8%下降到2020年的67.1%，佔比下降約4.7%，主要原因是集團積極拓展美國以外的下游市場所致。中國大陸的銷售額下降23.2%，主要是集團優先保障海外客戶的家具銷售。而馬來西亞、加拿大和其他地區的增長則較明顯。其他地區的銷售於2020年增長81.4%，主要是向澳洲、菲律賓和法國的銷售增長明顯。集團努力拓展美國以外的地區銷售，適度降低對美國市場的依賴以減少中美貿易摩擦的風險。



曾先生表示：「疫情期間，隨著中國實施大規模的限制性措施，令抗疫取得重大的戰略成果，中國大陸的疫情在2020年第一季度就基本得到控制，亦是其中率先恢復製造業生產能力的國家之一，眾多企業均恢復正常生產經營家具，企業亦積極有序復產復工。另外，在中國內地有效地控制疫情的情況下，各行業逐漸恢復生產，而同時期東南亞等家具製造國仍受到疫情的較大擾動，全球供應鏈大量訂單湧入中國大陸，家具行業在下半年因此也獲得蓬勃發展。」



展望未來，全球經濟將繼續受新型冠狀病毒疫情影響，而全球若干國家推出大批疫苗與藥物的研發進度則成為經濟復甦的關鍵因素。有「危」亦有「機」，儘管疫情的演變仍然存在不確定性，然而，因美國長久以來一直倚賴進口的板式家具，與美國本土製造的板式家具相比，作為世界上供應鏈最完整的國家，中國內地的板式家具仍然極具競爭力。此外，國外經濟復甦，居家辦公成為新常態，都預期令家具產品的需求逐步上升。







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