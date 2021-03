Thursday, 25 March 2021, 19:03 HKT/SGT Share: 移卡公佈2020年業績 科技賦能業務打開變現空間

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的以支付為基礎的科技平台——移卡有限公司(股份代號:09923.HK)公佈2020年年度報告。報告顯示,公司2020年總體業績與2019年相比實現穩健增長,總收入達到人民幣22.9億元,同比增長1.5%;利潤方面,按照國際會計準則,2020年錄得淨利潤人民幣4.4億元,與去年同期相比增長420.6%。



移卡收入的增長主要歸功於科技賦能商業服務的快速發展,該板塊業務收入貢獻佔比從2019年的7.8%快速上升至今年的20.2%,達到4.6億元人民幣。就各細分業務收入來看,行銷服務收入達人民幣3.6億元,同比大幅增長234.1%;商戶SaaS產品收入達人民幣2,991萬元,同比增長99.5%;金融科技服務收入達人民幣6,869萬元人民幣,同比增長30.2%。



由於科技賦能商業服務業務規模的擴大,移卡2020年科技賦能商業服務毛利潤同比增長14.9%,達到人民幣7.4億元。與此同時,支付服務作為移卡生態中重要的流量入口,也保持了穩定發展。2020年活躍支付服務商戶同比增長4.5%至551.6萬;通過支付服務觸達的消費者數量同比增長75.5%,至6.5億。



移卡有限公司主席、行政總裁兼執行董事劉穎麒先生表示:“2020年是受疫情影響充滿挑戰的一年,但公司各項業務均保持穩健增長。展望未來,國內消費互聯網和產業互聯網將持續深化資訊化和數位化轉型。在此過程中,商業服務業態將發生顯著變化。在商戶和消費者業態中,我們將持續利用大量基於支付觸達的流量和資料沉澱,把握和挖掘各細分領域的潛在市場機會,進一步推動移卡生態賦能全面商業數位化的轉型。”



移卡業務邊界不斷擴大



2020年遭遇黑天鵝疫情,移卡逆勢抓住機遇,基於生態內流量、資料等資源不斷發展包括SaaS產品矩陣、市場行銷、金融科技等創新業務擴大移卡業務邊界,全年在多項業務中取得了高速增長。其中,表現最亮眼的是行銷服務業務:2020年該板塊業務收入達人民幣3.6億元,同比大幅增長234.1%。



近年來,移卡一直致力於打造基於線下流量的廣告精準行銷平台,擁有不斷完善的自建資料管理平台- 聚量,並且覆蓋了加油、停車、商超零售、高校等近十多個與線下支付場景密切相關的垂直場景,解決零散場景服務商流量變現的痛點並連接廣告主精準觸達該場景的需求。



2020年11月及12月,移卡達成收購北京創信眾科技有限公司(簡稱創信眾)共計85%股權的協議,實現“線上+線下”互補的全場景中流量和廣告主的精准匹配。



創信眾是中國領先的內容績效行銷服務供應商,致力於為對行銷效果有強烈需求且可資料化衡量的廣告主提供服務,擁有包括騰訊、抖音在內的頂級網路媒體資源。



此次收購將快速擴充移卡的線上廣告位庫存以及廣告投放空間。同時,通過與移卡現有的廣告精准行銷平台聚量產生的協同效應,充分豐富移卡以使用者交易為基礎的資料沉澱,令移卡可迅速拓充客戶畫像的資料維度並強化聚量中的流量標籤,並借助不斷優化的人工智慧驅動的投放模式,快速提升廣告投放的效率。



除此之外,商戶SaaS產品業務也取得了長足的進步,收入達人民幣2,991萬元,同比增長99.5%。



可以看到,在過去的一段時間裡,移卡通過自研和戰略投資不斷擴充的SaaS產品矩陣以增加與商戶的黏性,目前除了為商戶提供一站式收款以外,還提供包括進銷存管理、訂單管理、私域流量管理、報表分析等,助力商戶降低經營成本、更有效率獲客及提高客戶忠誠度。



在餐飲、零售、母嬰、服裝、商超等垂直領域,移卡提供收銀軟硬一體機“智掌櫃”、一站式經營平台“樂售”、商業 SaaS“智百威”等產品;針對小微商戶的共性需求,移卡開發了包括智慧店鋪、聚惠掃掃、約惠圈等標準化的 SaaS 產品;此外,移卡還建立了 SaaS 開放平台,目前已經向 700 多個 SaaS 合作夥伴提供標準化元件工具包。



其中,移卡通過睿朋資本管理有限公司增資的深圳市富匙科技有限公司(簡稱富匙)發展迅速。截至2020年12月31日,富匙已成功覆蓋全國25 座城市,累計簽約商戶數超32萬戶,峰值日交易筆數超730 萬筆,同比實現4倍以上的增長,旗下商戶端App日活超過12 萬。而最新資料顯示,截至2021年3月22日,富匙日交易峰值已突破810萬筆。



2021年2月,富匙獲來自知名外資銀行系資管Nomura Special Investments Singapore Pte. Ltd和全球著名風投公司IVP Annex I LLC的超一億人民幣A輪股權投資。同年3月,已就A+輪股權融資與農銀國際控股有限公司(“農銀國際”)和同創偉業達成意向。農銀國際擬投資1,000萬美元,國內著名投資機構同創偉業擬透過其管理的深圳南海成長同贏股權投資基金(有限合夥)投資500萬美元。兩筆投資將用於擴大其旗下好生意開放SaaS平台,通過建立標準化的基礎雲平台在App接入協力廠商開發者的垂直行業SaaS應用,為移卡生態內商戶提供從創立、經營到行銷的一站式解決方案。



支付服務業務觸達6.5億消費者



在科技賦能商業服務快速增長的同時,移卡的基本盤-支付服務業務地位也愈發穩固。



自2018 年以來,監管處罰愈發嚴格,中小機構套利空間進一步壓降。以“斷直連”、“備付金存管”、“非銀支付新規”為代表的政策接連出台,大幅提升了行業經營的規範程度,且提高了支付行業的進入壁壘,使得移卡在愈加健康的土壤中快速成長。



對於支付業務,移卡在2020年明確了新的發展戰略:在保持傳統支付業務穩定發展的同時,將基於應用程式的支付服務作為發展重心,持續推進支付管道多元化,快速擴大商戶規模。與此同時,移卡還繼續優化以支付為基礎的科技平台,不斷整合內部資源和增加研發投入,對支付業務的運營進行精細化管理。



年報顯示,截至2020年12月31日,移卡已建立了遍及全國30省、314市的立體化、層級化管道網路建設,並與1萬多家獨立銷售代理及銷售合作夥伴建立合作。



具體到消費場景,移卡與來自餐飲、零售、停車、加油、景點、酒店等基於線下交易場景的近900家SaaS服務提供者建立合作,直接為其所服務商戶提供一站式支付業務,並聯合集團其他商業數位化產品為其提供更完善的科技服務解決方案。



銀行合作上,截至2020年12月底,移卡也已與近50家銀行實現商戶資源分享,為銀行實現商戶的其帳戶維護、拓展的同時實現支付通道的搭建和科技賦能。



從資料來看,該戰略效果顯著。相較2020年上半年,移卡下半年基於應用程式的總交易筆數環比增長119.1%。其中,二維碼峰值日均交易筆數超過3,000萬筆;儘管受到疫情階段性的影響,移卡活躍支付服務商戶數及觸達的消費者數量仍保持增長:截至2020年12月31日止,活躍支付服務商戶同比增長4.5%至551.6萬;另外,移卡通過支付服務觸達的消費者數量也保持超預期增長,截至2020年12月31日止,已實現同比增長75.5%,至6.5億。



線上上紅利增速放緩、線下流量愈發稀缺的當下,支付業務的穩健增長一方面保證了移卡營收基本盤穩定,另一方面也有利於移卡科技賦能商業服務業務的展開,包括降低行銷服務的獲客成本,以及基於對於消費者和商家的洞察使得行銷服務的價值最大化。



值得關注的是,人臉支付、數位貨幣等新型支付方式興起後,移卡也在積極跟進,目前已經成立了專有團隊以推動相關業務的發展。



移卡表示,目前公司已開展數字貨幣與移動支付創新應用的佈局,加快突破與數位貨幣相關的移動支付和終端安全的關鍵技術,包括使用技術管理錢包、基於錢包和金融IC卡交易場景的創新應用、區塊鏈和數位貨幣的結合應用、數位貨幣晶片卡等。



據瞭解,移卡已經和已與深圳領先的大型商業銀行建立緊密合作,積極參與央行法定數位貨幣深圳試點的專案落地。移卡稱,未來公司將不斷沉澱和豐富數位貨幣領域的關鍵技術和應用場景,以待將來數位貨幣正式推出,更好地滿足市場和客戶的需求,提供相關的產品和技術服務。









話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, 金融, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network