驢跡科技公佈2020年全年業績

中國領先的在線電子導覽服务提供商驢跡科技控股有限公司(「驢跡科技」或「公司」,連同其附屬公司,統稱為「集團」,股份代號:1745.HK)公佈截至2020年12月31日止年度(「2020年度」或「期內」)的全年業績。



財務摘要:

-- 收益為人民幣295.1百萬元,2019年同期為人民幣541.8百萬元,收益減少主要由於一季度新型冠狀病毒在全球爆發,導致旅遊出行需求萎縮。对比2020年上半年的收益,2020年下半年收益為人民幣214.7百万元,下半年環比增長167%。

-- 公司與全國多地文旅局及景區建立深度合作,銷售定製內容的收益為人民幣13.0百萬元,同比大幅增加約49.9%。

-- 年內虧損為人民幣100.6百萬元,2019年同期為盈利人民幣160.8百萬元,主要由於境外在線導覽業務因海外疫情防控形勢嚴峻而持續受壓,並且境內景區仍實施客流管控,部分抵消二季度以來境內市場回暖帶來的業務增長,同时录得无形资产减值损失为人民币70.4百万元。不计上市开支的经调整年内亏损为人民币61.1百万元,2019年同期经调整年内盈利为178.8百万元。



業務摘要:

-- 截至2020年12月31日,在線電子導覽數量達到26,052個,較截至2019年底的19,493個增加了6,559個;所覆蓋的中國旅遊景區由2019年底的11,238個增長至截至2020年底的14,229個。其中覆蓋了279 個AAAAA級旅遊景區及2,343 個AAAA級旅遊景區。

-- 與全國多地文旅局建立深度合作,期內交付多個重點項目的智慧景區管理服務系統。同時,於期內研發SaaS系統「驢跡暢遊寶」,有助提升景區數字化運營能力。

-- 利用VR等創新技術搭配在線電子導覽使用,「驢跡VR」已完成贵州省西江千戶苗寨、广西省桂林旅遊學院、河南省洛寧縣全域等項目的交付。



回顧期內,新型冠狀病毒(「COVID-19」)的爆發對中國乃至全球的經濟造成了巨大衝擊,消費及旅遊行業在上半年基本陷入停滯狀態,消費者出行需求大幅萎縮。二季度以來,國內疫情逐步受控,境內旅遊市場回暖,公司境內業務也因此恢復增長,但基於疫情防控要求,中國境內旅遊景區仍實施客流管控,部分消費者對出遊仍保持警惕,並且境外在線導覽業務因海外疫情防控形勢嚴峻而持續受壓,部分抵消了國內旅遊業回暖帶來的業績增長。因此,公司2020年度的收益總額為人民幣295.1百萬元,較2019年的人民幣541.8百萬元同比下降45.5%。在2020年下半年旅游行业复苏浪潮中,公司业绩表现优异,实现强劲反弹,对比2020年上半年的收益,2020年下半年收益为人民币214.7百万元,环比增长167%。同时,受益於與全國多家文旅局及景區的深度合作,銷售定製內容的收益同比大幅增長约49.9%至人民幣13.0百萬元;2020年虧損淨額為人民幣100.6百萬元,2019年同期錄得盈利人民幣160.8百萬元,2020年不计上市开支的经调整年内亏损为人民币61.1百万元,2019年同期经调整年内盈利为178.8百万元。



期內,公司抓住旅遊業復甦的機會,持續投入研發資源,加大對旅遊景區的覆蓋,同時優化升級了境內景區的在線電子導覽制作,進一步鞏固了公司的市場領軍地位。截至2020年12月31日,公司的在線電子導覽數量達到26,052個,較截至2019年底的19,493個增加了6,559個;所覆蓋的中國旅遊景區由2019年底的11,238個增長至截至2020年底的14,229個,其中覆蓋了279 個AAAAA級旅遊景區及2,343 個AAAA級旅遊景區。此外,公司圍繞全域旅遊方案和智慧景區方案,加大與各地文旅局進行深度合作,同時不斷運用新技術,提升在線電子導覽和定製內容的製作能力並拓展營銷渠道,以保持市場領先優勢。



戰略性增加近郊景區覆蓋,導覽內容多維優化



2020年,公司持續加大旅遊景區覆蓋,截至2020年底的在線電子導覽數量为26,052個,在疫情常態化防控階段,消費者對於週邊地區短途遊的需求迅速上漲,公司戰略性加大對國內城市近郊區的景區覆蓋,積極把握境內旅遊業復甦帶來的機遇,滿足消費者多樣的出行需求。



此外,公司持續優化原有的景區導覽內容,對電子導覽進行了多維度的工藝創新,包括創意廣播劇、趣味導覽音頻製作、視頻剪輯、動畫動漫、3D場景及表情包設計等內容;升級文案內容,強化景區內容的打造;拓展分享具備實用性、個性化玩法的內容,從單一景點講解模式到多元內容分享推薦, 實現創作角色、角度的轉化;升級視聽模塊,把視頻動畫與景區文化知識相融合, 豐富景區的展示形態;豐富繪圖風格,開創3D立體手繪地圖,直觀展示景區全貌, 為用戶提供更多趣味內容,增強旅遊體驗。



與多地文旅局和旅遊景區深化合作,持續佈局全域旅遊及智慧景區管理服務系統



期內,公司與全國多地文旅局建立了深度的合作,旨在改變旅遊行業的服務模式和消費者的旅行方式。公司開發了智慧景區管理服務系統,以大數據中心、指揮中心、互聯網門戶等表現形式,協助政府管理部門對當地旅遊資源進行高效管理與合理調配,公司於期內交付了多個重點項目的智慧景區管理服務系統。



同時,公司持續加強與旅遊景區的合作,協助景區建設VR、AI導覽,打造一部手機遊和旅遊大數據平台,完善全域旅遊綜合服務及運營平台。期內,公司還研發了SaaS系統「驢跡暢遊寶」產品,有助提升景區的數字化運營能力,拓寬消費者二次消費的觸點,構建景區私域流量池體系,提供智慧景區解決方案並助力景區數字化轉型升級。与文旅局和旅游景區的定製內容服务,将成为公司未来业绩增长的重要驱动力之一。



不斷創新技術,加強线下渠道拓展



作為一家技術驅動型公司,集團始終堅持把創新技術運用到合作景區, 利用VR等創新技術搭配在線電子導覽使用。「驢跡VR」擁有720全景VR、VR全景直播、 VR漫直播、VR視頻紀錄片拍攝等功能,在疫情常態化防控階段向旅遊市場提供更高質量的服務。期內,「驢跡VR」已完成贵州省西江千戶苗寨、广西省桂林旅遊學院、河南省洛寧縣全域等項目的交付。



此外,公司結合當下熱門的創新銷售模式,加大了在線電子導覽的線下市場佈局和拓展力度。

於報告期內,公司與多家知名旅遊集團、地接社和大型機構進行磋商, 以開發創新銷售及營銷策略,包括直播帶貨項目、「預約+票務」、 SaaS銷售模式等項目,豐富了渠道的多樣性。



驢跡科技控股有限公司執行董事、董事會主席、行政總裁及創辦人臧偉仲先生表示︰「未來,我們將致力於打造文旅全產業鏈服務平台,持續優化導覽產品,並融合AR、AI技術,讓消費者互動體驗更有趣,並且繼續優化『驢跡一機遊』,結合景區數字化升級的需求,構建成綜合管理、綜合運營、綜合服務三個體系,為景區營銷賦能,促進景區的長遠發展。同時,我們將聚焦全域旅遊示範區的創建,以『打造國家全域旅遊示範區』為目標,優化示範性的全域標識系統及旅遊集散中心體系,構建『省市+區域+景區』三位一體的全域旅遊大數據綜合服務平台。此外,我們將持續升級SaaS業務,構建多終端、多渠道的一站式智慧旅遊生態平台,鏈接遊客吃、住、行、娛、購等配套消費服務設施,賦能景區實現智慧管理、智慧營銷、智慧服務。」



臧偉仲先生還指出︰「疫情使國內旅遊市場的產業格局發生了重大變化,並推動行業智慧化發展,隨著進入疫情常態化防控階段,中國政府推出多項措施刺激國內消費,旅遊市場加速回暖。我們相信,憑着在持續的技術創新及與在線旅遊平台戰略合作方面的核心競爭優勢,我們有信心抓住復甦商機,把握智慧旅遊普及的機會,在短時間內恢復增長趨勢,保持我們的市場領先地位。」



關於驢跡科技控股有限公司



驢跡科技控股有限公司(1745.HK)是中國领先的在線電子導覽服务提供商,驴迹科技成立于2013年12月,立足景区导览和智慧旅游两大核心战略,专注于电子导览、全域旅游导览以及智慧旅游相关配套业务的开发,截至2020年12月31日,公司開發共26,052個在線電子導覽,覆蓋了14,229個旅遊景區,包括中國279個AAAAA級旅遊景區及2,343個AAAA級旅遊景區。现已形成以电子导览和智慧管理服务系统为支撑的旅游生态圈,是全球知名的智慧旅游产业解决方案专家。



