中國動力將向菲律賓及馬來西亞供應不少於500輛電動車



香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商中國動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「中國動力」或「集團」） 繼去年12月向菲律賓達沃市（Davao）和馬尼拉大都會交付電動巴士之後，與 GET Worldwide, Inc. (「GET Worldwide」)簽訂長期供貨協議。



GET Worldwide 專為新興市場設計的電動公共交通工具旗艦——6.5米COMET電動小巴。該車可與手機應用程式相連接，開創智能車隊及乘客管理系統。



根據該長期供貨協議，中國動力將在協議生效之日起6個月內向總部位於美國加州的電動車解決方案供應商GET Worldwide供應不少於100輛6.5米COMET電動小巴，及24個月內提供不少於500輛同款車輛。該批電動車將主要用於菲律賓及馬來西亞。此外，GET Worldwide亦正考慮於年內將業務擴展到非洲和拉丁美洲。



GET Worldwide總裁Freddie Tinga先生表示：「與中國動力合作讓我們結束漫長的尋找過程；我們終於找到可信賴的電動車製造商。COMET是GET Worldwide專為新興市場設計的電動公共交通工具旗艦。該車可與手機應用程式相連接以提升交通效率，還可應對氣候變化的風險並改善都市環境。我們已看到COMET系統的巨大潛力，因為不僅菲律賓的需求殷切，我們也收到來自世界各地的諮詢，他們均對此產品表示濃厚興趣。」



中國動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生補充道：「該協議的簽署是我們從東南亞市場開始全球擴展中的又一戰略部署，既鞏固我們與GET Worldwide的合作關係，共同為全球人口稠密的城市中心推出理想的交通解決方案，也是利好各方的雙贏方案。我們將從該等新市場的收入中獲益。我們亦竭盡所能，使這些城市更加宜居、永續發展。」



集團於2020年12月向Global Electric Transport (「GET Philippines」)交付首批用於馬尼拉大都會和達沃市的 COMET電動小巴。GET Philippines是GET Worldwide的特許經營商，也是菲律賓首家電動巴士運營商。



關於中國動力（控股）有限公司（股份代號：476）

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