光大永年公佈2020年全年業績

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 光大永年有限公司,為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司(「光大永年」或「集團」,香港聯交所股份代號:03699)今天公佈截至2020年12月31日止年度(「回顧年度」)之全年業績。



於回顧年度,集團收入約為人民幣51.7百萬元,較去年減少約人民幣19.6百萬元,主要由於並無來自出售住宅物業的非經常性收入。公司權益股東應佔溢利約為人民幣34.0百萬元,較去年減少約8.8%。溢利減少主要乃由於投資物業估值收益減少,為籌備收購英國物業的相關成本引致行政開支增加,及其他收入淨額增加的淨影響。截至2020年12月31日止年度每股基本盈利約為人民幣0.08元。董事會建議就截至2020年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民幣1.92分(相當於2.29港仙)。



物業租賃

集團的租賃物業位於中國四川省成都市及雲南省昆明市。於2020年12月31日,集團的物業組合包括三棟商業樓宇(即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業,總建築面積約為89,507平方米,總建築面積約1,319平方米的住宅物業杜甫花園已於年內出售。



物業管理服務

為提升集團物業的最大價值,集團擁有一支專業物業管理團隊,為其物業(即光大金融中心及光大國際大廈)提供物業管理服務。截至2020年12月31日止年度,集團物業管理服務的收入約為人民幣15.0百萬元。年內,來自物業管理服務的收入減少,乃由於個別租戶的租賃協議屆滿導致的空置率上升。集團管理的總建築面積約為70,498平方米,較去年增加1.9%。



投資物業

集團的投資物業主要包括擁有或按租賃權益持有以賺取租金收入及╱或資本增值的土地及╱或樓宇。於2020年12月31日,投資物業的公允價值為人民幣933.3百萬元。截至2020年12月31日止年度,投資物業的估值收益約為人民幣17.2百萬元,較去年減少約人民幣9.2百萬元,該減少顯示中國物業市場放緩。



展望

展望2021年,全球經濟前景仍主要取決於新冠肺炎疫情形勢及變化。疫情給全球經濟造成了永久性損傷,面臨的長期問題進一步加劇,擴張性政策退出也將給經濟復蘇帶來不確定性。目前,發達經濟體已經開始大量接種疫苗,但鑒於除中國以外的新興經濟體獲得疫苗難度較大,預計除中國以外的新興經濟體復蘇進程將慢於發達經濟體。雖然疫情形勢的緩解有利於經濟復蘇,但是全球經濟依然在公共衛生、債務管理、預算政策、中央銀行業務和結構性改革等諸多領域面臨嚴峻挑戰。



隨著中國經濟活動的恢復,房地產置業及物業管理服務的需求開始逐漸回升,突如其來的疫情並未使物業管理行業放緩發展腳步。2021年初,住建部等十部門發佈《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》,鼓勵物業管理公司運用物聯網、雲計算等技術,建設智慧物業管理服務平台;鼓勵物管公司向養老、托幼、快遞收發等領域延伸。有分析機構認為,提升單盤項目盈利模式是該政策的核心內容。受政策利好影響,2021年仍將是物管行業發展大年,物管行業市場規模3-5年有望擴容至24080億元。同時,科技服務、增值服務板塊效益有望凸顯,物管公司的營收有望顯著提升。



疫情不僅讓公眾意識到物管服務的重要性,也讓資本市場重新發現物管服務的價值,物管行業正在以嶄新面貌進入新的發展階段。2020年,集團在抗疫一線砥礪奮鬥,靈活調整商業租賃策略,減低即時斷租風險,維護租戶的長遠利益穩妥渡過艱難時期,對部分困難客戶適量減租、免租,維護了良好的品牌形象,也迎來新客戶入駐,擴大持續性收入來源。同時,年內物業資本市場空前火熱,上市物業服務企業被給予更高估值,資本價值不斷重塑。



展望未來,隨着中國經濟持續復蘇,以及在年內推出的刺激措施繼續發揮作用,經濟增速勢頭可望持續。集團將繼續加大規模擴張力度,注重規模有效增長,積極探索多種經營新的收入增長點,深化運用高新科技手段優化管理和服務,在物業管理這條黃金賽道上競爭角逐。同時,集團已與中國光大集團股份公司訂立新框架協定,雙方的長期合作將促進租賃業務的持續增長,受益於「光大」品牌的認知度,將使集團議價能力提升及贏得交易對方的信任,有助提升擴展業務及實現可持續增長的內在能力。集團在資金及能力上皆具有充足的資本迎接機遇和挑戰,致力於保障整體股東的長遠利益。



有關光大永年有限公司

光大永年有限公司為中國光大集團旗下物業租賃、物業管理及銷售持作出售物業公司,擁有、出租及管理位於四川省成都市的物業,亦擁有及出租位於雲南省昆明市的一項物業。集團的物業位於中國西部重點城市成都及昆明的市中心。集團的物業組合包括三項商業物業(即光大金融中心、光大國際大廈的部分物業及明昌大廈的部分物業)及住宅物業(即杜甫花園的部分物業)。如欲獲得更多光大永年資料,請瀏覽公司網站 http://ebgca.com.hk/ 。



