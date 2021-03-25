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來源 Zhaojin Mining 招金礦業年度業績大幅飆升181.77%， 凈利達到12.35億 每股盈利0.32元，大幅增長113.33%

香港, 2021年3月25日 - (亞太商訊) - 招金礦業股份有限公司公佈截至2020年12月31日止年度之全年業績。 公司業績全面向好，核心指標同比大增實現翻倍，每股派發現金紅利人民幣0.05元（稅前）。



戰疫情、抓機遇、提業績，生產經營全面向好

2020年，面對複雜的市場環境，公司以「大戰、大考、機遇」為統領，眾志成城，攻堅克難，實現疫情防控、復工複產各項工作有效推進，多項指標實現超高增幅。 全年完成營業收入76.48億元，同比增長20.83%;利潤總額13.37億元，同比大增124.52%;歸母凈利潤10.52億元，同比大增119.53%。 在中國黃金產量持續下滑的情況下，公司黃金產量逆勢增長，全公司累計完成黃金總產量35，615.93千克（約1，145，077.92盎司），同比增長8.93%，其中自產金16，467.48千克（約529，441.37盎司），同比增長5.61%。



抓重點、解難題、促落實，實現高品質發展提檔升級

2020年，公司聚焦雙重點、破解重難點，持續攻堅克難。 以瑞海礦業、草溝頭礦區等重點項目建設為龍頭驅動，全年累計完成基建技改投資人民幣7.89億元。 豐寧金龍、招金白雲選廠擴能改造和工藝優化順利完成，實現達產達標;夏甸金礦提升運輸系統優化改造提前完成。 H股全流通順利推進，實現了「首家申報、率先獲批、年內上市」，為公司價值創造和價值實現提供有力保障。 在科技創新領域，全年實施技術創新專案53項，完成投資人民幣0.54億元，申請專利109項、授權專利91項。 蠶庄金礦細尾砂充填經驗推廣應用，開闢了無尾礦山建設新通道;大尹格庄金礦智慧礦山建設順利通過驗收。



抓管理、強運營、促長遠，築牢可持續發展根基

2020年，公司穩步推進條線管理提升、運營升級。 安全環保整體平穩，分區管理進一步鞏固深化，安全生產專項整治三年行動全面啟動。 全公司共投入安全資金人民幣1.45億元，不斷提升智慧礦山建設水準，通過機械化、自動化應用及「四新」技術投入，進一步實現了企業的本質安全管理。 全年共投入環保資金人民幣0.68億元，持續開展「環境優美」競賽活動，促進綠水青山工程建設。 全年新增綠化面積44公頃，新增2家國家級綠色礦山，綠色礦山（工廠）總數達到18家，繼續保持行業領先。



2021年，隨著後疫情時代世界經濟復甦帶來的通脹預期、全球動蕩增多引發的避險需求以及美元的持續走弱，黃金、銅等有色金屬有望迎來新的機遇。 2021年，作為「十四五」規劃的開局之年，公司將把握新發展階段，貫徹新發展理念，以品質效益為中心，以改革創新為動力，進一步抓改革、強管理、補短板、惠民生、防風險、保穩定，推動各項工作提檔升級、迭代進化，開創高品質全面發展新局面。







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