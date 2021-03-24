英皇鐘錶珠寶有限公司公佈 2020年全年業績



香港, 2021年3月24日 - (亞太商訊) - 歐洲製鐘錶及高級珠寶之零售商翹楚－英皇鐘錶珠寶有限公司(「本集團」或「英皇鐘錶珠寶」)(股份編號：887)公佈其截至2020年12月31日止年度(「本年度」)之全年業績。



由於新冠病毒疫情，本集團面對艱難的經營環境。於本年度，本集團的總收入減少36.1%至26.3億港元(2019年：41.1億港元)，本年度下半年收入為本年度上半年收入之接近兩倍。由於旅遊業疲軟導致零售市場仍然不景氣，香港市場收入顯著下降至12.6億港元(2019年：27.6億港元)，佔總收入47.8%(2019年：67.2%)。另一方面，隨著中國內地很大程度上遏制了新冠病毒疫情以及境外旅遊持續受到限制，境內消費擴大，致使本集團的中國內地業務錄得強勁反彈。因此，中國內地市場的收入增加39.7%至7.8億港元(2019年：5.6億港元)，佔總收入的29.8%(2019年：13.6%)。



就產品分部而言，鐘錶及珠寶銷售收入分別減少至20.6億港元(2019年：31.6億港元)及5.7億港元(2019年：9.5億港元)，佔總收入78.3%(2019年：76.8%)及21.7%(2019年：23.2%)。



毛利減少至8.4億港元(2019年：12.6億港元)，而毛利率則增加1.2個百分點至32.0%(2019年：30.8%)。本集團已積極採取一切必要措施以減輕不利的財務影響，包括但不限於降低租金、減少員工成本及透過多種方式推動銷售。於本年度，淨利潤減少至3,400萬港元(2019年：9,000萬港元)，而截至2020年6月30日止六個月則錄得淨虧損1.1億港元，顯示於本年度下半年已轉虧為盈。每股基本盈利為0.50港仙(2019年：1.33港仙)。本集團建議派付末期股息每股0.15港仙(2019年：無)。



於本年度，本集團的現金狀況錄得改善，淨負債比率(以銀行借貸減去現金及現金等價物除以資產淨值之比率計算)大幅下降至5.1% (2019年：12.3%)。



於2020年12月31日，本集團於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運101 (2019：104)間店舖。為抓緊於中國內地擴展業務的機遇，本集團已於2021年2月在中國重慶開設了1間勞力士及帝舵鐘錶店。



英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示︰「本集團的香港、澳門及新加坡業務近期已略有改善，而中國內地業務則取得良好進展，從早前的低迷環境中復甦。縱使各國政府一直推進疫苗接種計劃，但實現普及接種將需要一定時間。與此同時，中國內地的境外旅遊短期內仍將受到限制，鑒於中國人民的強勁需求受壓抑及高購買力，因此本集團相信中國內地的本地消費將成為推動本集團業務發展的重要因素。本集團將堅持其審慎態度並致力於降低其面臨的下行風險，從而在這前所未有、充滿挑戰的商業環境中保持業務的穩定發展。」



關於英皇鐘錶珠寶有限公司

作為零售商翹楚，英皇鐘錶珠寶(887.HK)自1942年在香港開業至今已逾75年悠久歷史，業務包括銷售享譽國際之歐洲製腕錶及旗下「英皇珠寶」品牌之自家設計的高級珠寶首飾。憑藉其代理齊全的鐘錶品牌、獨特的市場推廣策略以及遍佈中國香港、中國澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞黃金地段的廣泛零售網絡，英皇鐘錶珠寶在全球各地中高收入人士的目標顧客群中已建立穩固的品牌形象。於香港投資者關係協會頒發的2020年香港投資者關係大獎中，英皇鐘錶珠寶榮獲「最佳投資者關係公司—小型股」、「最佳投資者推介素材—小型股」及「最佳投資者團隊—小型股」獎項，以表揚其在投資者關係溝通方面之努力。於2019年11月，「英皇」及 「英皇鐘錶珠寶」 於中國內地被相關公眾所熟知，並得到國家知識產權局跨類別的保護，印證其於中國廣泛的認受性及品牌價值。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰www.emperorwatchjewellery.com。



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