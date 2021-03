Wednesday, 24 March 2021, 14:10 HKT/SGT Share: 百度昨在港上市 AI佈局前景可期

香港, 2021年3月24日 - (亞太商訊) - 據明報報道,3月23日,中概股科網巨頭百度正式登陸港股市場,股份代號為9888,首個交易日交投活躍。自3月12日正式公開招股以來,百度即獲得市場熱捧,香港公開發售部分獲112倍超額認購。不少投資者表示,該股市值較大,業務佈局具前瞻性,並具備研發創新能力,憧憬上市後有機會納入各大指數成分股,看好未來的增長空間,希望長線持有。



AI新業態形成 三大增長引擎浮現



百度於2000年成立,早前靠做搜尋器起家,是全球最大中文搜索引擎公司,2005年在納斯達克敲鐘上市。2010年起,百度開始投資AI技術,是中國最早佈局人工智能的公司之一,在中國的互聯網市場佔據重要位置。百度使用核心AI技術引擎「百度大腦」開發新AI業務,而AI技術亦成為驅動公司核心業務發展的重要動力。



隨著百度AI新業務商業化提速,由AI驅動下的移動生態、智能雲及智能駕駛成為公司營收的三個增長引擎。百度移動生態的核心是百度App,其是中國第一的搜索加信息流應用程序,2020年12月擁有5.44億的MAU。根據灼識諮詢報告,2019年,公司的智能雲是中國領先的AI公有雲服務提供商,亦是四大公有雲服務提供商之一。通過前瞻性的佈局,公司已成為智能駕駛及智能設備領域的市場領導者。



百度是全球為數不多的提供包括AI芯片、軟件框架及應用程序在內的全棧AI技術的公司之一。公司的AI技術創新獲得了領先機構的高度認可。例如,公司於2019年發佈自然語言處理框ERNIE,成為首個在GLUE上得分超過90分的AI模型,獲得2020年世界人工智能大會最高榮譽獎項SAIL(卓越AI引領者)獎。



新基建風口下 智能業務商業化可期



作為新基建的重要主題,相信AI行業將迎巨大發展,自動駕駛亦會直接受益。在自動駕駛領域佈局多年的Apollo,截至2020年12月31日,累計測試里程達430萬英里,持有199塊中國自動駕駛牌照。公司在中國取得的199塊自動駕駛牌照反映了Apollo在中國的測試場景地理覆蓋範圍廣闊。Apollo已與10家領先汽車製造商達成戰略合作,通過高精地圖、自主泊車等汽車智慧化服務賦能汽車製造商。此外,自動導航輔助駕駛(ANP)系統也開始商業化落地。目前公司在中國有三個Apollo robotaxi試點項目,分別在北京、長沙及滄州。在自動駕駛乘車服務方面,截至2020年12月,Apollo robotaxi及robobus已接待乘客超21萬。



在另一前沿業務小度上,領先的AI能力及自主研發的晶片帶來優秀用戶體驗,小度智能屏一直在全球智能屏中出貨量排名領先。今年3月18日,百度亦圍繞小度智能音箱發佈多款生態硬件產品,進一步完善了小度音箱的周邊生態。圍繞小度音箱内置的語音助手,百度亦提出了全屋智能解決方案,例如通過智能音箱控制全屋照明,甚至可以接入物業、小區監控等。足以見得小度智能屏的定位遠非“智能音箱”這樣簡單。



在政策的驅動下,新基建已成為風口,數字化及智能化升級勢成必然。正如百度CEO李彥宏在上市儀式上所説:這是一個為科技創新加冕的時代。香港有創新的沃土,百度有創新的文化,期待百度在港股市場茁壯成長,用技術及創新開啓新的時代。





