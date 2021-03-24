數字化轉型釋放價值 HTSC 2020年淨利潤人民幣108.22億元創歷史新高



香港, 2021年3月24日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司（股份代號：6886.HK；「HTSC」、「本公司」或「公司」）公佈 2020年全年業績。2020年公司實現營業收入405.34億元（人民幣，下同），歸屬於本公司利潤108.22億元，分別同比增長24.96%及20.23%，創歷史新高。總資産達7,167.51億元，同比增長27.49%。數字化轉型戰略已成為推動本公司業務體系與營運模式重塑的核心動力，全新的商業模式開始釋放價值。



「人+平台」營運提升效能，活躍客戶數目領跑行業



本公司在業內率先開啓全面數字化轉型，兩年來科技創新思維已滲入各業務範疇，在財富管理領域，「人+平台」的全新營運模式持續釋放效能。



圍繞客戶需求，漲樂財富通APP與面向投資顧問的工作雲平台一體化聯通。根據易觀數據，漲樂財富通月度活躍用戶數已連續5年穩居行業第一，2020年7月突破1,000萬，刷新證券行業記錄；投顧工作平台提供總部一體化的策略輸出，提升投顧業務效能；華泰國際加速迭代漲樂全球通APP，增強港股、美股等海外市場交易和資産配置服務能力。



數字化平台的創新推動客戶規模大幅增長，截至2020年末本公司客戶總數超1,700萬，客戶資産達4.74萬億元，同比增長41%。根據滬深交易所統計，股票基金交易量為34.19萬億元，增長66%，保持行業第一。



借助數字化平台，本公司加強投研體系對資産配置服務的支持，2020年金融産品銷售規模同比增長88%，達到7,053.31億元；漲樂財富通上線基金投顧服務「漲樂星投」，提供基金組合買入、賣出及調倉等服務，從客戶利益出發提供個性化資産配置服務。



此外，本公司旗下美國統包資産管理平台（TAMP）AssetMark管理的資産總規模再創新高，截至2020年末達到745.20億美元，同比增長20.96%。



商業模式創新提速，核心業務優勢顯現



2020年，本公司數字化驅動的全新商業模式方向更加明確：鞏固平台化支撑下的全業務鏈優勢，同時，通過開放平台提高資源配置效率，並以股權投資為紐帶，加碼佈局大數據、人工智能等前沿領域，打造交互賦能的金融科技生態。



機構客戶數字服務平台「行知」快速迭代，通過研究、投行項目發行、路演等服務的線上化，推動服務模式的轉換，2020年機構客戶數量增長24倍，為上市公司提供超過200場路演直播服務。



針對融券市場券源信息不對稱、傳統模式撮合效率低等問題，本公司基於開放平台的理念，打造全市場首個開放式、線上證券借貸交易平台，為融券業務確立了突出的競爭優勢。截至2020年末，融券業務餘額同比大增984.97%，達到254.10億元，市場份額達18.55%。



在投資交易業務方面，本公司提升平台化、體系化的投資交易核心能力，加強資産定價、産品創設、交易及風險對沖能力。2020年場外衍生品新增名義本金規模、場內期權做市交易量行業領先。



全業務鏈聯動，打造新經濟産業生態圈



依托先進的科技平台，本公司高效整合投資銀行、股權投資、産業研究等境內外資源，深耕大健康、TMT、大消費等新經濟領域，持續服務龍頭客戶，培育了一批優質成長型企業，構建産業生態圈。



根據上海交易所統計，截至2020年末本公司保薦科創板企業累計受理家數44 家，行業排名第二；2015-2020年，經證監會核准及註冊的併購重組數99宗，成為行業第一；根據Wind統計，債券主承銷金額較2019年增長約69%，行業排名第五；滬倫通全球存託憑證（GDR）領域的絕對優勢強化，先後助力中國太保、長江電力登陸倫敦交易所，成為國內唯一兼具GDR發行與承銷經驗的證券公司。



本公司在新經濟領域深耕多年，依托全業務鏈優勢與大量優質企業建立起長期戰略合作，培育客戶生態圈。從2015年起就為藥明康德提供美股私有化、A+H股上市等服務，2020年更完成A+H超百億規模的融資；2017年投資榮昌生物，2020年更成為其唯一中資保薦人，助力其H股上市。



2020年，本公司持續實行ESG理念，引導資本向善，共承銷綠色債27隻，總融資規模221.22億元。「益心華泰」公益項目持續深耕長江生態保護、鄉村教育等領域，發揮業務優勢為資本和生態保護搭建對話平台，舉辦「一個長江」可持續發展論壇。2020年初，新冠疫情爆發後迅速設立公共衛生專項基金，捐贈防疫物資直達湖北醫院及社區，為醫護及記者等群體提供支援。



HTSC首席執行官周易表示：「站在30周年的新起點上，我們更加堅信科技是突破傳統、引發商業模式變革的關鍵變量，將繼續深化科技賦能下的『雙輪驅動』戰略，以平台化、生態化發展思路打磨全業務鏈服務體系，打造獨樹一幟的品牌和競爭力。」



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