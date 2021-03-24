弘陽服務2020年經調整利潤大增63.5%至人民幣93.3百萬元 在管建築面積增長約71.4%至27.0百萬平方米



香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）公佈截至2020年12月31日止的全年業績，在物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務三大航道齊頭並進下，集團上市後首份全年業績成績亮麗。



2020年度業績亮點：

-- 收入達人民幣767.9百萬元，較2019年增加52.7%。

-- 業務類型收入明細如下：

1) 物業管理服務收入按年增加39.9%至人民幣496.2百萬元，佔總收入64.6%；

2) 非業主增值服務收入較去年增加32.8%至人民幣161.2百萬元，佔總收入21.0%；

3) 社區增值服務收入按年飊升3.1倍至人民幣110.4百萬元，佔總收入14.4%。

-- 毛利率為27.9%，較2019年上升了2.6百分點。

-- 報告期內經調整溢利(剔除上市費用影響)達人民幣93.3百萬元，較2019年增加63.5%。

-- 於2020年12月31日，集團在管項目數量為159個，建築面積約為27.0百萬平方米，較2019年12月31日增長約71.4%。

-- 董事會建議首次派付截至2020年12月31日止年度的末期股息為每股人民幣5.2分（相等於6.2港仙）。



三維航道，積極開拓新賽道

弘陽服務實現收入達人民幣767.9百萬元，較2019年同期收入增加52.7%，其中社區增值服務收入大幅增長3.1倍; 物業管理服務則較2019年同期增加39.9%；非業主增值服務增加32.8%。整體毛利率達27.9%，較2019年提升2.6個百分點，剔除上市費用影響，集團期內溢利達人民幣93.3百萬元，較2019年同期人民幣57.1百萬元增加63.5%，淨利潤率較2019年提升0.9個百分點，達12.2%。集團上市後首次發佈全年業績，即建議派發每股人民幣5.2分（相等於6.2港仙）之末期股息，派息比率達31%。



集團擁有良好的現金狀況，現金及等價物達人民幣826.3百萬元，較2019年12月31日人民幣179.1百萬元增加361.3%。集團於2020年12月31日處於淨現金狀況，財務穩健。



截至2020年12月31日，集團為中國57座城市提供物業管理服務及增值服務，在管項目數量為159個，建築面積約為27.0百萬平方米，較2019年12月31日增長約71.4%。年內，集團的在管面積來自第三方開發商的佔比由30.0%提升至52.0%，對弘陽地產集團(股份代號1996)的倚賴度，則由61.8%下降至43.2%。集團積極把握市場機會，通過戰略性收購增加物業管理規模，以及向高經濟產值區域聚焦。集團去年分別與滁州宇潤物業管理有限公司、武漢匯得行精英物業服務有限公司達成股權合作，強強聯合，在區域、業態上形成互補，提高了在安徽、湖北的市場份額，並提升整體利潤率水平。



2020年，集團相繼為南京江北新區泰山街道幼兒園、國際學校浦口和曉莊校區提供物業管理服務，不僅填補了集團在教育業態等細分業態上的空白，更標誌著其市場拓展業務進入多元化發展的新篇章。在行業和各級政府摸索城市服務的當下，集團率先與南京浦口區泰山街道達成合作協議，服務轄區52.6平方公里內多個老舊小區，圍繞公共服務、市政管理服務等多個領域進行項目的孵化拓展，深耕專業垂直細分市場，現已通過穩妥有序的試點，形成了良好的牽頭示範效應。



擴大業務規模，多業態佈局，做到市場拓展有厚度，積極搶佔市場份額

未來，集團將秉承「做透大江蘇、深耕長三角、佈局都市圈」的佈局戰略。收併購與全委（競標外拓）同步並舉，實現規模突破，鞏固長三角市場地位的同時，不斷物色華中、西南、中原地區及大灣區的收購機會，並將管理規範、經營狀態良好的物業管理公司作為潛在收購目標計劃。



以客戶為中心，精細化服務，營造有溫度的幸福社區

此外，集團圍繞「以客戶為中心」的服務理念，從業主的實際需求出發，將以夯實產品線為基石，不斷迭代全生命週期物業服務產品線，精準輸出服務產品，形成滿足不同業態客戶需求的住宅、非住宅兩大服務產品線，並實現服務標準快速複製，為客戶滿意保駕護航。



科技賦能，社區生態多樣化，實現社區生活服務有濃度，經營效能全面提升

集團將以「讓生活更有溫度」為出發點，加大科技智能的投入，以提升園區品質及運營效率，進一步升級內部管理系統。持續迭代升級企業智慧系統、全景計劃管控平台、弘智雲眸系統、社區商業線上商城、投資拓展線上管控平台、招採╱庫房管理系統，確保產品分級落地，項目定位精準，準確還原客戶真實服務需求，為客戶提供需要的及時服務和產品，構建「弘陽服務產品型」，同時繼續提升產品標準化、集中化、數字信息化及自動化水平，以確保始終如一的提供優質服務。



未來，弘陽服務從大江蘇到長三角，再到全國，將以有溫度的物業管理服務、有濃度的社區增值服務，有厚度的非業主增值服務回饋客戶，以高質量、可持續的增長回饋全體員工及廣大股東。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位，另於同年12月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。













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