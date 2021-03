Tuesday, 23 March 2021, 20:33 HKT/SGT Share:

來源 Solomon Systech (International) Limited 晶門半導體有限公司2020年全年業績顯著提升 銷售額實現雙位數增長,毛利躍升68.1%

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 晶門半導體有限公司(「公司」;港交所股份編號:2878)今天公佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)截至2020年12月31日止之年度業績。集團錄得令人鼓舞的成績,2020年轉虧為盈,本公司擁有人應佔溢利11.7百萬美元,主要是由於銷售產品種類分類組合轉變帶動平均毛利率及毛利總額上升,以及營運開支減少。總銷售額達到12%的顯著增長至121.3百萬美元。集團的付運量總額約為379.4百萬件,錄得22.9%的平穩升幅。毛利較往年躍升68.1%至35.8百萬美元,毛利率達29.6%,上升9.9個百分點。整體訂單出貨比率為1.4。



財務摘要:

-- 銷售額上升約12.0%至121.3百萬美元。

-- 毛利為35.8百萬美元,躍升68.1%。

-- 毛利率為29.6%,增長9.9百分點。

-- 本公司擁有人應佔溢利淨額為11.7百萬美元,去年同期虧損27.3百萬美元,轉虧為盈。

-- 每股盈利為0.5美仙(3.9港仙)。

-- 訂單出貨比率為1.4。

-- 董事會建議派發末期股息為每股0.8港仙(約0.1美仙)。



業務回顧

先進顯示(「AD」)產品包括PMOLED顯示、雙穩態產品、micro-LED╱mini-LED產品及OLED照明產品。回顧期內,2019冠狀病毒疫情(「疫情」)引發全球對醫療產品的需求激增,帶動了那些配備集團PMOLED顯示驅動器IC的可攜式醫療設備及相關應用的訂單增加,並因而改變了AD整體產品組合結構。AD產品的總付運量在回顧期內錄得約82.2%的雙位數增長,上升至約245.8百萬件。



人工智能物聯網(「AIoT」)勢將大行其道,箇中的智能家電市場的潛力更是與日俱增;為抓緊機遇,集團已成功完成量產的相關智能產品設計項目,包括智能電動牙刷及智能恒溫電水壺等。



放眼全球,集團於2020年下半年因應海外零售市場的種種形勢變化而作出調整,瞄準歐洲及美國市場內大型商店採用的中等尺寸ESL面板(2.6英吋至4英吋),轉為重點推廣該類面板所需的新型雙穩態顯示器IC。集團通過與領先企業的戰略合作,取得重大進程,已於報告期內獲得相關訂單,推動mini-LED顯示器技術踏上量產之路。



集團的大型顯示(「LD」)產品包括用於電視、顯示器及其他應用的大屏TFT LCD顯示驅動器IC。2020年第一季度的電視產品銷售額亦曾因疫情而放緩,但由於在家工作越趨普及,第二季度的電視銷售額有所回升。此外,針對165Hz高刷新率遊戲顯示屏和8K電視市場的高速點對點(「P2P」)顯示驅動器IC已推出市場。因此,集團已制定一套代工採購策略,以應付LD產品系列的產能限制及促進未來業務增長。



除AD和LD產品外,集團亦有提供另一系列產品,包括:移動顯示(「MD」)產品,例如In-Cell TDDI IC、TFT顯示驅動器IC和MIPI橋接IC;以及移動觸控(「MT」)產品,例如LCD觸控屏控制器IC(Out-Cell/On-Cell)等。此類別產品的付運量按年增長約6.8%至約54.7百萬件(2019年:51.2百萬件)。集團在本期間抓緊機遇,成功實現銷售目標。儘管疫情對2020年全球消費電子產品的需求造成影響,但自2020年下半年開始,中國消費意欲逐漸恢復,帶動中國移動設備需求逐步回升,最終有助提升MD業務在TDDI和DDI兩方面的銷售額。



此外,來自個別客戶板塊的需求在疫情中逆市增長,如電子遊戲相關產品的需求更趨殷切。當中支持遊戲主機的產品系列-MT IC遂成為報告期內最受惠的產品系列之一。因此,憑藉多項獲採納的設計項目訂單,成功實現報告期內的銷售預測。



展望

全球經濟面對的不明朗因素始終未見消退,集團整體業務或會繼續受此影響,但旗下的AD業務應可保持強勁的增長。預計多項新產品和已獲訂單項目將陸續為集團的銷售額作出貢獻。譬如說,集團的訂制IC將廣泛應用於數位電子看板,使AD業務和MD業務雙雙受惠。



PMOLED(觸控+顯示)TDDI IC SSD7317是集團AD業務的重點創新項目,預計應用於智能家電方面將開始量產,並帶來銷售收入。集團亦將充份利用配備灰階顯示器的智能家電及AIoT相關產品所蘊含的增長潛力。同時,集團的雙穩態顯示驅動器IC支持的產品應用商業用途廣泛,遍及物流以至標牌展示範疇應用,在零售自動化的持續發展所帶動下,此業務將於2021年繼續保持強勁的增長勢頭。集團亦積極開發新一代可支持多種顏色的雙穩態彩色顯示器IC,釋放產品的發展潛力,推動業務增長。集團將投入資源,與領先市場的micro-LED/mini-LED顯示器面板廠商攜手推動技術突破,開發更多新款IC,以滿足市場需要。全賴集團上下一心,並肩奮鬥,這些新產品樣品現已開發完備,預計可於2021年上半年推出市場。



集團預計以遊戲顯示屏為核心的P2P產品在2021年將會日益流行,增長潛力豐厚。主要的挑戰在於是否有足夠的晶圓支持生產整體大尺寸的DDI產品。集團將充分善用晶圓及後端產能,這不僅是為了滿足客戶的需求,同時是為了實現集團的長期業務目標。



中國經濟呈現復甦跡象,加上全面採用5G,這些利好形勢將會成為MD業務的支柱,預計其產品於2021年上半年的需求將保持強勁。集團的客戶已提前下單,以確保獲得集團產能的配合和支持。隨著產能提升,並在合作無間的廠商支援下,2021年MD業務將繼續增長,蓬勃發展。



晶門半導體有限公司行政總裁王華志先生表示:「儘管疫情對全球經濟造成廣泛影響,但有賴員工及管理團隊的貢獻,我們的業務轉虧為盈,平均毛利率上升及營運開支下降,令持份者獲益。



為配合集團的業務發展策略,我們已於2020年底採納中文名稱『晶門半導體有限公司』為本公司的雙重外語名稱,反映集團的核心業務,並突顯公司在半導體領域的領導地位。



展望未來,我們深信本公司的獨特定位將有助我們在瞬息萬變中獨佔鰲頭。對於如何刺激高端8K電視市場所用的micro-LED、電子貨架標籤、高速傳輸介面及點對點顯示驅動器IC的發展,我們已制定了未來幾年的戰略計劃,冀帶領新趨勢。我們將繼續走在半導體行業的先端,務求提升持份者利益,為彼等爭取最大回報。」



傳媒查詢:

許嘉露

企業傳訊經理

晶門半導體有限公司

電話:(852) 2207 1672/6177 7344

傳真:(852) 2207 1372

電子郵件:carolhui@solomon-systech.com



陳岭

客戶經理

博達浩華國際財經傳訊集團

電話:(852) 3150 6720/6355 8773

傳真:(852) 3150 6728

電子郵件:i.chen@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network