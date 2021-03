Tuesday, 23 March 2021, 19:24 HKT/SGT Share: 彰顯長期信心,樂享互動多位股東延長15個月股份鎖定期

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 3月23日,港股上市公司樂享互動(HK:06988)發佈公告稱,公司近日收到包括本公司控股股東在內的合計持股約69.16%的部分股東的承諾函。鑒於對本公司長遠發展前景的信心,上述股東自願承諾,將按照承諾函之條款,自承諾函日期起15個月內,非經本公司事先書面同意,不會自行處置(包括但不限於出售或質押)其或其控制實體直接或間接實益擁有的本公司股份。



公告顯示,做出該自願鎖定承諾的股東包括:



(1)樂享互動控股股東ZZN.Ltd.,ZZD.Ltd.及Laurence mate.Ltd. 其中ZZN.Ltd.及ZZD.Ltd.分別由朱子南先生及張之的先生全資持有。 Laurence mate.Ltd.分別由朱子南先生及張之的先生持有90%及10%。朱子南先生及張之的先生通過一致行動協議於本公告日合計持有樂享互動約42.34%股份。



(2)Shenzhen Nanhai Growth Win-win Limited,NT Balance Capital Ltd.,嘉興寶正投資合夥企業(有限合夥),DYD Holding.Ltd.,Balance Capital Ltd.和Jack Chen.Ltd.,上述股東於本公告日分別持有樂享互動約5.70%,5.44%,4.98%,4.73%,3.33%及2.64%股份,以上股東於本公告日合計持有26.82%本公司股份。



樂享互動於2020年9月23日上市,公司今日上市剛好滿半年迎來解禁。此次控股股東和多名獨立第三方股東紛紛做出自願鎖定承諾,體現了樂享互動股東們對於上市公司和所處新媒體效果營銷行業未來發展的長期信心。



近年來,受益於圖文類自媒體和短視頻平台的迅速發展以及自身數據+算法的核心優勢,樂享互動的業績連續數年均實現80%以上的高速增長。此次股東們自願鎖定所持股份,充分彰顯了其對樂享互動投資價值的深度認可。





