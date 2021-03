Tuesday, 23 March 2021, 16:54 HKT/SGT Share: 三大引擎推進AI新生態 百度今日登陸港交所

香港, 2021年3月23日 - (亞太商訊) - 據信報報道,今日,回港二次上市的熱門中概股—百度正式登陸香港聯交所主板。是次上市,百度共計發行95,000,000股公司A類普通股(綠鞋前),發售價為每股252港元,股份代號爲9888。



在2021年3月1日,百度股東大會通過1拆80的拆股方案,大幅增加股票數量,並使對應每股價格降低,進而大幅提升了股票的流動性,吸引更多潛在投資者,為回港上市鋪道。與2005年登陸納斯達克交易所時不同,百度的身份已由「搜索引擎公司」轉型為「擁有強大互聯網基礎的領先AI公司」,AI生態已經逐漸成爲百度的嶄新標籤。



基本盤實力穩固



中國互聯網飛速發展的歷史浪潮中,百度始終扮演著核心角色。根據招股書顯示,百度在過去十年裏穩居中國搜索引擎首位,於2020年的市場份額(按收入計)高達72.7%。



縱使互聯網變幻莫測,行業後浪不停地發起衝擊,百度依舊能穩步前行,足見其核心實力之強、包容性之廣。百度的搜索引擎在互聯網中擁關鍵地位,並在行業的發展中不斷汲取豐富的經驗來優化自身,形成巨大優勢。可以說,技術及創新是百度不斷夯實並不斷發展的基礎。



深耕十載 聚焦AI新生態



唯有基本盤扎實,才能打造更華麗的「上層建築」。隨著AI技術的興起,越是走在技術發展前沿的公司就越能佔得先機。十年潛心鑽研,百度已發展成爲數不多的提供全棧AI的公司之一,更是具有世界一流AI能力的領先科技公司。



自2010年起。百度就一直投資AI以提升搜索及變現能力,並通過核心AI技術引擎「百度大腦」開發新AI業務,同時其AI能力的獨特廣度及深度已能夠為其所有業務提供差異化技術基礎。



十年磨一劍,百度目前已經處於中國AI領域的領導地位。根據灼識諮詢報告,截至2020年10月30日,百度擁有中國最多的AI專利數量以及AI專利申請數量;截至2020年12月31日,按累計拉取請求計,百度的深度學習框架飛槳居中國深度學習框架榜首,全球排名第二,僅次於Facebook Pytorch;截至2020年12月31日,按開發者數目計,百度開放式AI平台擁有超過265萬名開發者,是中國最大的開放式AI平台。



三大引擎驅動增長



厚積薄發的AI佈局,帶來了強勁的業績表現。2020年第四季度,百度實現營收人民幣303億元,淨利潤達到人民幣69億元,優於市場預期。整體上看,由AI驅動的百度核心業務(不包括愛奇藝)於營業記錄期間為百度貢獻了超過70%的總收入,證明百度轉型新生態的成功;而從細分領域來看,百度的AI生態主要由移動生態、智能雲及智能駕駛與其他增長計劃,三大增長引擎所構建的強大產品及服務組合所驅動。



其中,移動生態是中國領先的內容及服務探索生態系統,包含百度APP、好看視頻及百度貼吧等十數個應用程序,提供開放平台,通過AI支柱整合廣泛的第三方內容及服務,幫助社區連結並分享知識與信息。截至2020年12月,百度APP的月活躍用戶達到5.44億個,日登陸用戶佔比超過70%。



百度的智能雲擁有與眾不同的全套雲服務及解決方案,包括PaaS、SaaS及IaaS等,在智慧交通、智慧金融、智慧城市、智慧製造、智慧能源等領域快速推進。



以智慧交通為例,2020年8月,Apollo中標廣州4.6億元新基建專案,該項目或是2020年中國智慧交通領域的最大訂單。根據灼識諮詢報告,百度是2019年中國最大的AI公有雲服務提供商及四大公有雲服務提供商之一。於2020年,百度核心業務的雲服務收入達到人民幣92億元,同比增長44%。



智能駕駛方面,百度的Apollo是中國市場的領導者。2019年9月,Apollo首個robotaxi試運營計劃於湖南省長沙市向公眾開放。Robotaxi車隊亦具備巨大運營商機,百度與北京、長沙及滄州合作,現有三個Apollo Go Robotaxi試點項目正在運營。



三大引擎已經開足馬力,面對中國互聯網未來廣闊的空間,百度將持續開啟規模化商業落地,業績有望穩步推進,並藉助此番上市的契機實現二次騰飛,百度也將會成為率先奔未來的AI先鋒。







